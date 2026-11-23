El tercer y último día del Corona Capital 2026 , celebrado este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, arrancó con Roar y Tipling Rock en los escenarios secundarios y escaló hasta Lola Young y The Black Crowes , entre otras bandas invitadas, quienes animaron la previa antes de que The Strokes cerraran la noche.

Más Noticias

Tres migrantes nicaragüenses secuestrados en México fueron liberados tras pagar un rescate con ayuda de un tiktoker Los familiares completaron la suma exigida por los captores mediante una colecta difundida en redes sociales, luego de once días de retención en Ciudad Juárez y tras recibir registros de agresiones

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 23 de noviembre Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones 23 de noviembre: marcha avanza sobre Av. Juárez Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Sobrino de Caro Quintero fue asesinado luego de celebrar su cumpleaños en Puebla: autoridades descartan operaciones en el estado Idamis Pastor, fiscal del estado, explicó que Juan Pablo Quintero Navidad se encontraba paseando a sus perros junto a su escolta cuando fue atacado a balazos