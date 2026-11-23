La Barra Mexicana de Abogados exhortó a la Presidencia de la República y a la Cámara de Diputados a garantizar transparencia en la elección de la presidencia del INE. EFE/ Mario Guzmán

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La Barra Mexicana de Abogados (BMA) exhortó a la Presidencia de la República, presidida por Claudia Sheinbaum, y a la Cámara de Diputados a garantizar que la designación de quien encabece el INE se realice con transparencia, legalidad, publicidad y apego a la Constitución, de cara a las elecciones de 2027.

Según la BMA, el procedimiento debe alcanzar el consenso más amplio entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, en lugar de depender únicamente de las mayorías. El organismo sostuvo que la persona designada para dirigir al INE debe cumplir los requisitos legales y demostrar honestidad, independencia de criterio, integridad, capacidad técnica y compromiso democrático.

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La Barra también pidió a los partidos privilegiar el diálogo y los acuerdos para fortalecer la confianza en el árbitro electoral. El colegio de abogados informa que dará seguimiento puntual al proceso y recordó que el INE surgió hace más de 30 años como resultado de acuerdos políticos amplios.

PAN presenta un juicio ante el TEPJF para exigir la renovación de la presidencia del INE

Acción Nacional busca que San Lázaro active con rapidez el proceso de designación, pues el cargo permanece vacante desde el 26 de octubre. Crédito: X/ @JorgeRoHe

El PAN presentó el pasado domingo 23 de noviembre un juicio ante el TEPJF para exigir que la Cámara de Diputados inicie la renovación de la presidencia del INE, vacante desde el 26 de octubre tras la salida de Guadalupe Taddei Zavala en medio de señalamientos de corrupción. Acción Nacional busca que el procedimiento avance a la brevedad ante los comicios de 2027.

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Dicho recurso fue promovido por el grupo parlamentario panista que coordina Elías Lixa, mediante un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. El partido sostuvo que la falta de acuerdos entre las bancadas no puede aplazar una responsabilidad constitucional ni prolongar la presidencia interina del órgano electoral.

Exige el PAN que la Cámara de Diputados publique la convocatoria

Jorge Romero pide a la Cámara de Diputados publicar de inmediato la convocatoria para elegir al titular del INE. Crédito: INE

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, pidió que San Lázaro emita y publique de inmediato la convocatoria para elegir a quien encabezará el INE. La demanda también solicitó integrar el Comité Técnico de Evaluación y desarrollar el mecanismo de selección en el menor tiempo posible.

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Lixa afirmó que el Tribunal Electoral ya ha determinado que resolver un asunto “en el menor tiempo posible” implica actuar de manera inmediata. Para el blanquiazul, la omisión legislativa limita el derecho de los diputados a participar en una deliberación de alcance nacional.

Acción Nacional propuso ampliar de cuatro a ocho años el tiempo de separación de cargos para quienes aspiren a integrar el Comité Técnico de Evaluación. También planteó consultar a universidades y organizaciones civiles, establecer mecanismos de vigilancia ciudadana, proteger la confidencialidad de las evaluaciones y transparentar la selección de los finalistas.

Romero sostuvo que su partido no pretende impulsar a un perfil cercano a sus filas, sino garantizar que la próxima presidencia del INE sea independiente de todas las fuerzas políticas.

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Ricardo Monreal admite que no hubo consenso con la oposición

Ricardo Monreal lamentó la falta de consensos con la oposición para designar la presidencia del instituto electoral. Crédito: X/ Cámara de Diputados.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reconoció el pasado 19 de noviembre que se perdió la posibilidad de construir un acuerdo con la oposición para la designación. “Lamento que no hayamos podido alcanzar un consenso amplio en este tema”, declaró, aunque cuestionó que el PAN abandonara la mesa de negociación.

Monreal señaló que, si la Sala Superior determina que existe una omisión y ordena emitir la convocatoria, el nombramiento podría definirse por mayoría legislativa. “Hoy sí me mandata el tribunal, probablemente todo se tenga que resolver por mayoría, como yo no quería, como yo no deseaba, pero tenemos que cumplir un mandato judicial”, afirmó.

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El legislador descartó modificar las facultades extraordinarias de la presidencia del INE. Argumentó que el artículo 105 constitucional impide realizar reformas electorales fundamentales durante los 90 días previos al inicio del proceso electoral, el cual comenzó el pasado 10 de septiembre.

Insistió el PAN en que la renovación del instituto debe ir acompañada del esclarecimiento de las presuntas irregularidades en contrataciones durante la administración de Taddei. El partido informó que mantendrá abierta la vía del diálogo legislativo si se garantiza un procedimiento constitucional, transparente y libre de intereses partidistas.

INE llega a la elección de 2027 con 12 encargados de despacho y una presidencia provisional

A menos de siete meses de los comicios del 6 de junio, la Junta General Ejecutiva mantiene vacantes en puestos clave. Crédito: INE

El INE llega al 23 de noviembre con 12 encargados de despacho en la Junta General Ejecutiva y una presidencia provisional, a menos de siete meses de los comicios del 6 de junio de 2027, en los que se renovarán 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y 19 mil 609 cargos locales.

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La elección contempla una Lista Nominal cercana a 102 millones de personas y la instalación de 176 mil 741 casillas en 31 entidades, 6 mil 738 más que en 2024. La estructura directiva incompleta coincide con un recorte presupuestal de 6 mil millones de pesos.

Blanca Cruz García, presidenta provisional del INE, reconoce que el organismo atraviesa una crisis. “No podemos negar que tenemos una crisis”, afirmó.