La FGR abre una carpeta de investigación contra el grupo denominado los 10 de Sinaloa. Foto: Facebook / Rubén Rocha Moya

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La titular de la FGR, Ernestina Godoy, confirmó que la institución abrió una carpeta de investigación contra los llamados “10 de Sinaloa”, grupo en el que figuran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez.

Godoy informó que los señalados ya fueron citados a declarar. La Fiscal señaló que Estados Unidos todavía no presenta una solicitud formal de extradición acompañada de las pruebas necesarias.

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La funcionaria afirmó que todas las denuncias se investigan sin importar el partido político. Precisó que no existe una denuncia contra Adán Augusto López ni contra Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, cuyo nombre aparece en una carpeta de Los Farías relacionada al huachicol fiscal únicamente como una mención “de oídas”, insuficiente para abrir una investigación.

Un Tribunal ordena liberar dos cuentas de pensiones de Rubén Rocha Moya

La medida cautelar permite al exgobernador recibir prestaciones del IMSS, ISSSTE y Universidad Autónoma de Sinaloa. EFE/ Juan Carlos Cruz

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, recuperó el acceso a dos cuentas bancarias destinadas al depósito de sus pensiones y jubilación, luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el pasado 13 de noviembre ordenó a la UIF liberar parcialmente sus recursos bloqueados desde el 18 de mayo por los señalamientos de Estados Unidos sobre presuntos nexos con Los Chapitos.

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