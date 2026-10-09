América vs Rayados, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de celebración por los 110 años de las Águilas

América vs Rayados (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Club América recibirá a Monterrey este sábado 10 de octubre en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El encuentro se disputará en el Estadio Banorte y tendrá un significado especial para Las Águilas, que celebrarán los 110 años de historia de la institución.

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El conjunto dirigido por Guillermo Almada buscará aprovechar su condición de local para mantenerse en la pelea por el liderato de la clasificación, mientras que los Rayados intentarán sumar puntos para mejorar su posición en la tabla.

El América llega al compromiso ubicado en el segundo lugar con 20 puntos, producto de seis victorias, dos empates y una derrota. Además, registra 21 goles a favor y 10 en contra. Monterrey, por su parte, ocupa el décimo puesto con 13 unidades, luego de conseguir cuatro triunfos, empatar un partido y perder cuatro, con 16 tantos anotados y 14 recibidos.

El conjunto azulcrema llega motivado después de vencer 4-2 al Necaxa en su último compromiso de Liga MX, resultado con el que dejaron atrás una racha de dos partidos sin ganar. Los regiomontanos, en cambio, vienen de caer 4-2 en su visita al Atlante y acumulan una victoria en sus últimos cinco encuentros.

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¿Dónde ver el América vs Rayados en vivo?

(Rayados)

La transmisión del partido entre Las Águilas y los Rayados comenzará a las 21:10 horas, tiempo del centro de México y estará disponible a través de las señales de Canal 5, TUDN y ViX.

Henry Martín revela advertencia de Emilio Azcárraga antes del América vs Rayados

El duelo ante Monterrey tendrá un significado especial para el América por la celebración de su aniversario, pero también representa una oportunidad para buscar revancha deportiva después de la eliminación ante los regiomontanos en la Leagues Cup.

En entrevista con Claro Sports, Henry Martín reconoció la importancia del encuentro y reveló que existe una exigencia expresa de Emilio Azcárraga, propietario del club, para evitar una derrota que empañe los festejos.

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“Tenemos prohibido perder, eso lo sabemos, el patrón lo ha dicho. Es un fin de semana para celebrar, es un fin de semana para glorificar al América por toda la historia, por toda la trayectoria. Y queremos eso, por supuesto”, comentó el delantero.

De esta manera, el capitán azulcrema dejó claro que el equipo afrontará el compromiso con la responsabilidad de conseguir un resultado favorable en una fecha significativa para la institución.

Henry Martín reconoce la dificultad de enfrentar a Rayados

La Bomba también destacó la dificultad que representa Monterrey, aunque consideró que el enfrentamiento de la Leagues Cup dejó la sensación de que el América pudo obtener un mejor resultado.

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“Nos toca un rival muy difícil en este fin de semana, lo sabemos, pero creo que el partido de la Concachampions... de la Leagues Cup, perdón, que tuvimos, nos quedó esa espinita de que pudimos haberlo ganado, ¿no? De que estuvimos ahí y de que sabemos cómo jugar”, señaló.

El atacante también habló sobre el momento que vive el plantel y aseguró que el equipo cuenta con más alternativas para afrontar el encuentro, además de llegar motivado por la celebración y el objetivo deportivo.

“El plantel ahorita está más completo, tenemos dos por línea. El equipo viene bien, motivado; muchos vienen de selección, de haber tenido participación. Tenemos la motivación de ganar este partido porque, no solo por la celebración del 110 aniversario, sino porque también nos lo merecemos”, agregó.

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