El cantante recorre 12 ciudades de España con el "Voz de Mi Sangre Tour", su proyecto escénico más extenso fuera de México en vísperas del aniversario luctuoso de Vicente Fernández. (Redes Sociales)

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El cantante Alex Fernández dejó México para iniciar una gira de 12 conciertos por diversas ciudades de España, compromiso profesional que implica permanecer casi un mes fuera del país y coordinar un esquema de relevos familiares para la atención de sus dos hijas.

La serie de presentaciones contempla un recorrido por auditorios de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Granada, Palma de Mallorca, Oviedo, A Coruña, Burgos y Valladolid. El intérprete regresa a territorio nacional tras culminar el itinerario programado para mediados de diciembre.

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La partida del artista ocurre días después de festejar su cumpleaños 33 y conmemorar un año más de matrimonio con su esposa. La logística doméstica implicó que sus dos hijas menores permanezcan en su residencia habitual para evitar el traslado continuo entre diez ciudades europeas en menos de cuatro semanas.

La logística familiar para el cuidado de sus hijas en México

La dinámica familiar requirió organizar tiempos divididos para el cuidado de sus hijas Mía, de 4 años, y Nirvana, de 2 años. La distancia representa uno de los periodos más prolongados que el exponente de música tradicional mexicana pasa lejos de su hogar.

Su esposa Alexia Hernández viajó con él al inicio del trayecto para acompañarlo durante los primeros diez días de trabajo. Posteriormente regresará a territorio nacional para reincorporarse de tiempo completo a la atención directa de las dos niñas.

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“Alexia me va a acompañar una semana y media y se regresa justamente para estar con las bebés, porque vamos a estar casi un mes”, explicó el intérprete sobre los acuerdos tomados en su hogar antes de abordar el vuelo hacia el continente europeo.

La distancia representa uno de los periodos más prolongados que el exponente de música tradicional mexicana pasa lejos de su hogar. (Facebook Alex Fernández)

La segunda etapa de la gira contará con la presencia de su madre América Guinart, quien viajará a España dos semanas después del arranque de los espectáculos para relevar el acompañamiento y permanecer a su lado hasta la fecha final del tour.

“Mi mamá nos va a caer allá también, llega como dos semanas después y se queda dos semanas para terminar la gira”, detalló el cantante acerca de la rotación implementada por su círculo cercano durante las cuatro semanas de presentaciones.

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El esquema de acompañamiento evidencia la coordinación familiar necesaria para que el artista no enfrente en solitario el desgaste físico y emocional de una gira extensa, sin descuidar por completo la presencia de sus seres queridos en distintos tramos del viaje.

La segunda etapa de la gira contará con la presencia de su madre América Guinart, quien viajará a España dos semanas después. (IG: meraguin)

Las 12 fechas del tour en recintos españoles

La serie de presentaciones se desarrolla bajo el título “Voz de Mi Sangre Tour”. El circuito inició el 21 de noviembre en el Palacio de Congresos de Salamanca y continuó el 22 de noviembre en el Cartuja Center CITE de Sevilla. La tercera parada tiene lugar este 23 de noviembre en el Teatro Príncipe Pío de Madrid.

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Tras su presentación en la capital española, la agenda musical se reanuda:

29 de noviembre: Burgos – Fórum Evolución

1 de diciembre: Barcelona – Teatro Apolo

4 de diciembre: Valladolid – Teatro Zorrilla

5 de diciembre: Oviedo – Auditorio Príncipe Felipe

6 de diciembre: A Coruña – Palacio de la Ópera

8 de diciembre: Palma de Mallorca – Auditorium

9 de diciembre: Granada – Palacio de Congresos

10 de diciembre: Bilbao – Teatro Campos Elíseos

11 de diciembre: Valencia – Palacio de Congresos

“Esta es la más grande, son 12 fechas que vamos a hacer ahorita y vamos a las ciudades más importantes de España”, expresó el cantante sobre la magnitud de este recorrido frente a presentaciones anteriores en el país europeo.

El diseño de esta gira por la península ibérica forma parte de una estrategia para consolidar la presencia del repertorio regional en foros internacionales, previo a la preparación de una nueva producción discográfica ranchera proyectada para 2027.

El cantante Alex Fernández dejó México para iniciar una gira de 12 conciertos por diversas ciudades de España. (IG: alexfernandez.g)

El recuerdo de Vicente Fernández y el presente de la dinastía

El desarrollo de los conciertos en Europa coincide con las fechas en las que la familia conmemora el aniversario luctuoso de Vicente Fernández, fallecido el 12 de diciembre de 2021. El repertorio en vivo mantiene homenajes constantes a las composiciones popularizadas por el fundador de la dinastía.

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“Yo siempre siento que está conmigo, mi abuelo me acompaña en todos lados, en todo momento”, afirmó el cantante sobre el vínculo artístico que preserva con el intérprete de música vernácula durante sus actuaciones fuera del país.

El viaje al extranjero coincide también con el reconocimiento otorgado a su hermana Camila Fernández, quien obtuvo el primer galardón internacional de su trayectoria en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera por su disco “La Fernández”.

“Me da muchísimo gusto poderla ver que esté cumpliendo sus sueños”, señaló el artista respecto al triunfo de su hermana en la premiación, al tiempo que se mostró optimista de poder alcanzar un reconocimiento similar con sus propios proyectos musicales.

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La dinastía familiar sumará un nuevo integrante en los próximos meses tras confirmarse el segundo embarazo de Camila Fernández junto a su esposo Francisco Barba. Alex Fernández confirmó que ya conoce el nombre elegido para su futuro sobrino, aunque prefirió reservar ese detalle para que sean los propios padres quienes lo revelen en las semanas previas al nacimiento.