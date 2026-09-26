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Muere el “Baby Face”, leyenda de la lucha libre mexicana y famoso por su negocio de arroz inspirado en Japón

José Guadalupe Fuentes Ochoa, conocido como “El Cañonero de Colima”, partió a los 79 años tras dejar un legado entre colegas y aficionados

Un hombre mayor flexiona sus bíceps frente a un puesto blanco con la ilustración de un hombre musculoso y el letrero Huaraches.
Tras retirarse de los cuadriláteros, el luchador mantuvo su vínculo con el pancracio a través de Los Arroces del Baby Face, csaliendo de la Arena México. (Especial)
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La lucha libre mexicana está de luto por el fallecimiento de José Guadalupe Fuentes Ochoa, popularmente conocido como Baby Face y apodado “El Cañonero de Colima”.

El gladiador, una de las figuras rudas más reconocidas del Toreo de Cuatro Caminos, falleció este 25 de septiembre de 2026, a los 79 años.

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El luchador José Guadalupe Fuentes Ochoa, conocido como Baby Face, falleció a los 79 años este 25 de septiembre de 2026. (Especial)
El luchador José Guadalupe Fuentes Ochoa, conocido como Baby Face, falleció a los 79 años este 25 de septiembre de 2026. (Especial)

Baby Face dejó huella por su poderío físico, sus giras por Japón y rivalidades ante nombres legendarios como el Perro Aguayo, Alfonso Dantés y Latin Lover.

Tras su retiro de los cuadriláteros, mantuvo el vínculo con el pancracio a través de Los Arroces del Baby Face, negocio que montó cerca de la mítica Arena México.

El Baby Face compartió ring con varias generaciones de luchadores

Su carrera comenzó alrededor de 1970 y se extendió por más de tres décadas. Baby Face tuvo actividad en la entonces Empresa Mexicana de Lucha Libre y en la UWA, donde su presencia física y sus machetazos lo llevaron a compartir carteleras con figuras de distintas épocas.

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  • En el Toreo de Cuatro Caminos, Baby Face consiguió uno de los resultados que marcaron su trayectoria al derrotar a Alfonso Dantés por el Campeonato Nacional Semicompleto el 27 de diciembre de 1981.
  • También sostuvo rivalidades y encuentros con nombres como Perro Aguayo, El Texano, Villano III, El Signo, Scorpio, Huracán Ramírez y Latin Lover, con quien perdió la cabellera en una lucha de apuestas durante su etapa en Triple A.
  • Formó parte de Los Tigres del Ring junto con Rafael Núñez, Scorpio Sr. y Luis Mariscal. En Japón compartió funciones con Tiger Mask y Gran Hamada, mientras que en México llegó a coincidir en carteleras con Hulk Hogan.
(Foto: Facebook)
(Foto: Facebook)

El Hijo del Santo lo despidió como una “gran figura de la lucha libre mexicana” y un compañero de profesión. Baby Face se retiró en el año 2000, tras una carrera que también dejó secuelas físicas por el desgaste de los cuadriláteros.

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