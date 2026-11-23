El Código Penal de Tlaxcala mantiene la tipificación de la violencia digital cometida mediante inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválida en Tlaxcala la eliminación que impedía investigar de oficio la violación a la intimidad sexual cuando las víctimas son niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.

Esta medida restablece una protección que permitía al Ministerio Público iniciar indagatorias sin querella, ante las barreras que los menores y personas con discapacidad pueden enfrentar para acceder a la justicia.

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La declaratoria surtirá efectos cuando se notifique al Congreso de Tlaxcala y no tendrá efectos retroactivos. El resto de las reformas al artículo 295 Bis del Código Penal estatal permanece vigente, incluida la actualización del delito para contemplar modalidades de violencia digital vinculadas con inteligencia artificial y la manipulación de imágenes íntimas.

Reforma redujo una protección para víctimas de violencia sexual digital

El Pleno resolvió que condicionar las indagatorias a una querella vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

El Pleno resolvió que exigir una querella para abrir una investigación reducía el nivel de protección que ya tenían las víctimas menores de edad y las personas con discapacidad. Esa modificación vulneraba el principio de progresividad de los derechos humanos, pues no contó con una justificación constitucional suficiente ni con mecanismos equivalentes de protección.

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La Corte señaló que niñas, niños y adolescentes pueden enfrentar relaciones de dependencia, miedo o desconocimiento de los mecanismos institucionales para denunciar la difusión no consentida de contenido íntimo.

Además, las personas con discapacidad, a su vez, pueden enfrentar obstáculos de comunicación, institucionales y sociales que obligan a las autoridades a garantizar su autonomía y capacidad jurídica.

El ministro Arístides Guerrero argumentó que la justicia no debe depender de la capacidad de la víctima para pedir auxilio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro Arístides Guerrero, quien presentó el proyecto, explicó durante la discusión que la diferencia entre investigar de oficio y esperar una querella puede ser determinante cuando el contenido íntimo continúa circulando. “La justicia no puede depender exclusivamente de la capacidad de una víctima para pedir ayuda”, afirmó.

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Guerrero expuso el caso hipotético de una adolescente de 14 años cuyas fotografías íntimas son difundidas entre compañeros de escuela y cuyo profesor informa a las autoridades. Bajo la norma anterior, el Ministerio Público podía iniciar una investigación; con la reforma, la actuación quedaba condicionada a que la víctima presentara una querella.

El ministro sostuvo que los artículos primero, cuarto y 17 de la Constitución protegen el principio de progresividad, el interés superior de la niñez y el acceso a la justicia. También citó la jurisprudencia 150/2024, que obliga a revisar si una modificación legislativa disminuye injustificadamente el nivel de protección ya alcanzado.

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La SCJN precisó que otros delitos relacionados con explotación sexual no sustituyen la protección que brindaba la investigación de oficio por violación a la intimidad sexual. Se trata de figuras penales con elementos y propósitos distintos. La resolución corresponde a la acción de inconstitucionalidad 53/2026, resuelta en sesión de Pleno el 23 de noviembre de 2026.

Suprema Corte también corrige una sentencia sobre interrupción legal del embarazo

La SCJN ratificó la validez de la norma que garantiza el aborto gratuito y de calidad ante casos de probable violación en Tlaxcala. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

En la misma sesión, la SCJN aclaró los alcances de una sentencia sobre disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala relacionadas con la interrupción legal del embarazo. El Pleno incorporará un nuevo punto resolutivo para reconocer expresamente la validez de una parte del artículo 53 Quáter.

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La porción normativa establece que, ante casos de probable violación, las autoridades deberán proporcionar gratuitamente y en condiciones de calidad la interrupción del embarazo. También deberán brindar información imparcial, objetiva y veraz sobre el procedimiento.

Indicó también la SCJN que en la sesión del 2 de diciembre de 2025 ya había reconocido la validez de esa disposición en las consideraciones de la sentencia, pero detectó una discrepancia con los puntos resolutivos. La aclaración busca dar certeza jurídica sobre el alcance de la determinación adoptada en la acción de inconstitucionalidad 89/2024.

Suprema Corte declara constitucional la norma de Zacatecas que protege a menores de violencia digital

La resolución avala la modificación de febrero de 2024 al artículo 9 de la ley estatal, que reconoce garantías frente a agresiones cibernéticas y mediante inteligencia artificial. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La SCJN declaró constitucional la norma de Zacatecas que reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir sin violencia cibernética, digital o ejercida mediante inteligencia artificial. La decisión se tomó el 23 de abril del 2025 y valida la reforma de febrero de 2024 al artículo 9 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado.

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Señaló la Suprema Corte que la rápida evolución de la inteligencia artificial exige protecciones amplias para evitar que las normas queden obsoletas ante nuevas formas de violencia. La tecnología puede utilizarse para crear y difundir material de explotación sexual infantil, incluidos deepfakes, además de facilitar la manipulación y el engaño de menores.

La ministra Margarita Ríos Farjat sostuvo que estos riesgos pueden causar daños profundos y duraderos a las víctimas. Yasmín Esquivel afirmó que la SCJN debe prevenir afectaciones psicológicas, sociales y físicas, así como favorecer la persecución penal y la reparación del daño en casos de explotación.

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Además, la SCJN validó el uso de inteligencia artificial en el delito de violación a la intimidad sexual previsto en el Código Penal de Sinaloa, al considerar que la definición permite identificar el núcleo de la conducta sancionada. La resolución avaló el decreto publicado el 12 de febrero de 2024, según un comunicado de la Suprema Corte.