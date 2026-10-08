El Búho Pineda, Perro Aguayo Jr. y La Parka: tragedias que marcaron la lucha libre mexicana

El réferi "El Búho" Pineda murió la noche del 6 de octubre por lesiones ocasionadas por una llave de alto riesgo aplicada por El Hijo de Fishman. (Infobae México)

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La lucha libre mexicana volvió a quedar de luto. Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”, murió durante una función en Mineral de la Reforma, Hidalgo, después de quedar tendido sobre el cuadrilátero durante el combate estelar. El caso llevó a la detención de El Hijo de Fishman, mientras las autoridades investigan un posible homicidio culposo.

La tragedia recuerda otros episodios que estremecieron al pancracio nacional, desde la muerte de Oro en 1993 hasta los casos de El Hijo del Perro Aguayo, La Parka, Príncipe Aéreo y Rey Destroyer.

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La muerte de “El Búho” Pineda

La función denominada “Deslealtades”, realizada la noche del martes 6 de octubre en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, terminó de manera inesperada. El Hijo de Fishman enfrentaba a Máscara Sagrada NG cuando el réferi Gerardo Germán Pineda intervino en la acción.

De acuerdo con los primeros reportes, “El Búho” recibió varios castigos y posteriormente una maniobra identificada como martinete. Después del movimiento, quedó inmóvil sobre la lona. Paramédicos acudieron al recinto y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Pineda, de 75 años, tenía una larga trayectoria dentro de la lucha libre independiente de Hidalgo. Antes de desempeñarse como réferi, también fue luchador, por lo que conoció el cuadrilátero desde ambos lados del espectáculo.

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La causa médica definitiva de su fallecimiento todavía debe establecerse mediante los peritajes correspondientes.

Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”, murió durante una función en Mineral de la Reforma, Hidalgo, (Captura de pantalla: X)

¿Cuál es la situación legal de El Hijo de Fishman?

Tras la muerte del réferi, elementos de la Policía Municipal de Mineral de la Reforma detuvieron al luchador identificado por las autoridades como J. Á. N. L. y lo pusieron a disposición del Ministerio Público por hechos posiblemente constitutivos de homicidio culposo.

El plazo legal de 48 horas permanece como el punto inmediato del procedimiento. En ese periodo, el Ministerio Público debe reunir elementos para determinar si el luchador será presentado ante un juez de control y si existen bases para una posible vinculación a proceso. La detención, por sí misma, no representa una sentencia ni acredita responsabilidad penal.

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La investigación deberá establecer qué maniobra ocurrió exactamente, cuáles fueron sus consecuencias y cuál fue la causa médica del fallecimiento.

Detienen al luchador el "Hijo de Fishman" tras la muerte de un réferi dentro del cuadrilátero en Hidalgo. @siete_letras

El antecedente de El Hijo de Fishman

El episodio de Hidalgo no es el primer momento en que El Hijo de Fishman protagoniza una situación polémica fuera del desarrollo habitual de una función.

En enero de 2023, durante una función de IWRG en la Arena Naucalpan, un aficionado de la primera fila le lanzó cerveza mientras se encontraba sobre el ring. El luchador bajó del cuadrilátero y lo enfrentó físicamente. El incidente quedó registrado en video y fue difundido por medios deportivos como UnoTV, El Universal y Mediotiempo.

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El personaje, además, carga con una importante herencia luchística: es presentado como descendiente de Fishman, “El Veneno Verde”, una de las figuras destacadas del pancracio mexicano de las décadas de 1970 y 1980. Su carrera se ha desarrollado principalmente en el circuito independiente.

Clausuran el Deportivo 11 de Julio, escenario donde murió el réferi El Búho Pineda (X/ @puntoporpuntomx)

Cronología de otras muertes que sacudieron el ring

Las muertes y tragedias en los cuadriláteros incluyen casos emblemáticos que marcaron la historia de este deporte.

Oro, 1993: Jesús Javier Hernández, conocido como Oro, murió el 26 de octubre de 1993 después de desplomarse durante una función en la Arena Coliseo de Ciudad de México. Tenía 21 años. Reportes de la época y posteriores relacionaron el fallecimiento con un golpe en la cabeza y un derrame cerebral.

El Hijo del Perro Aguayo, 2015: Pedro Aguayo Ramírez murió el 21 de marzo de 2015 tras sufrir un traumatismo cervical durante una lucha en Tijuana contra Rey Mysterio Jr. El reporte forense señaló fracturas en tres vértebras cervicales y lesiones en la médula espinal.

La Parka, 2020: Jesús Alfonso Escoboza Huerta sufrió una grave lesión cervical en octubre de 2019, al intentar un tope durante una función en la Arena Coliseo de Monterrey. Falleció en enero de 2020, después de complicaciones derivadas de aquel accidente.

Príncipe Aéreo, 2020: Luis Ángel Salazar se desplomó durante una función en la Arena San Juan Pantitlán. Tenía 26 años. Aunque los primeros reportes hablaron de un infarto, posteriormente surgieron informes médicos que relacionaron el deceso con una ruptura arterial cerebral.

Rey Destroyer, 2024: El joven luchador regiomontano sufrió una caída durante una función del 2 de marzo. Se levantó después del impacto, pero posteriormente perdió el conocimiento y fue hospitalizado. Murió el 12 de marzo a los 22 años por las lesiones cerebrales derivadas del accidente.

Penta y los Perros del Mal rinden tributo al líder de la jauría. (YouTube Mas Lucha)

El deceso de “El Búho” Pineda se suma a esa dolorosa lista. La investigación en Hidalgo deberá determinar qué ocurrió durante aquellos segundos sobre la lona y si existe responsabilidad penal.