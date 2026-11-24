Dos niños interactúan con una aplicación interactiva sobre pronunciación y sonido en una tableta digital dentro de una sala infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) crearon HablaR, una aplicación móvil que utiliza Inteligencia Artificial (IA) para reforzar las terapias del Trastorno de los Sonidos del Habla (TSH) en niñas y niños, enfocándose específicamente en la articulación de los fonemas /r/ y /rr/.

Desarrollada por Leslie Jhoana Olvera María y Edgardo Alejandro Cotero Magallanes, alumnos de Ingeniería en Telemática, la herramienta funciona como un complemento digital para la práctica en casa. El proyecto no sustituye la consulta médica o terapéutica, sino que extiende el acompañamiento clínico fuera del consultorio bajo la asesoría de las doctoras Bella Citlali Martínez Seis (UPIITA) e Izlian Yolanda Orea Flores, del Centro de Investigación en Computación (CIC).

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¿Cómo funciona HablaR en las terapias de lenguaje?

La plataforma integra algoritmos de procesamiento de voz e imagen para evaluar en tiempo real el desempeño de los pacientes infantiles mediante dinámicas interactivas. Sus funciones principales incluyen:

Según la publicación, los investigadores hallaron que, a nivel de grupo, los niños pequeños muestran una activación del lenguaje con la izquierda, aunque una proporción de los niños más pequeños también mostraron una activación en áreas correspondientes al hemisferio derecho. EFE/Ronald Wittek/Archivo

Análisis de pronunciación: Evalúa la emisión correcta de sonidos aislados, sílabas y palabras completas.

Motricidad orofacial: Verifica la imitación de movimientos y posiciones de la boca mediante captura visual.

Retroalimentación inmediata: Muestra porcentajes de acierto y calificaciones para motivar el aprendizaje del menor.

Panel de seguimiento clínico: Permite a los terapeutas crear perfiles individuales, asignar niveles de dificultad y consultar el historial de avances de cada paciente. Permite a los terapeutas crear perfiles individuales, asignar niveles de dificultad y consultar el historial de avances de cada paciente.

Entrenamiento con redes neuronales y respaldo clínico

Para lograr que la Inteligencia Artificial reconociera con precisión los patrones del habla infantil, los desarrolladores enfrentaron el reto de construir una base de datos especializada desde cero. El equipo recopiló grabaciones de audio y video de 120 niñas y niños de nivel preescolar, con autorización previa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y aplicó técnicas de aumento de datos para entrenar modelos de redes neuronales convolucionales.

Dos integrantes del Instituto Politécnico Nacional posan tras desarrollar una aplicación con inteligencia artificial destinada a terapias del habla infantil. (Instituto Politécnico Nacional (INP) )

Además, el diseño pedagógico contó con la colaboración de la terapeuta especializada Elizabeth Camacho Guerrero, quien delimitó los ejercicios adecuados para la población infantil. De acuerdo con los creadores, la iniciativa nació tras identificar la alta frecuencia de obstáculos en la pronunciación de la letra erre en su entorno cercano, buscando ofrecer una solución tecnológica accesible vinculada a la estrategia educativa federal.

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