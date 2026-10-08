Checo Pérez ve el Gran Premio de Singapur 2026 como la última gran oportunidad de Cadillac

(REUTERS/Mark Peterson)

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Después de volver a acercarse por momentos a la pelea de la zona media en el Gran Premio de Bahréin en Malasia, Sergio “Checo” Pérez considera que el Gran Premio de Singapur 2026 representa una de las últimas posibilidades para que Cadillac consiga un resultado importante en la temporada.

El piloto mexicano destacó las características del circuito urbano de Marina Bay y reconoció que, ante las limitaciones de desarrollo del monoplaza y la ausencia de nuevas actualizaciones, el equipo tendrá que aprovechar al máximo el fin de semana.

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La clasificación será especialmente importante para Cadillac, ya que el formato Sprint contempla una sesión de práctica antes de entrar de lleno en la actividad competitiva. Para Pérez, encontrar el rendimiento necesario desde las primeras sesiones podría permitirles acercarse a los primeros lugares y, eventualmente, pelear por los puntos.

“Sí, creo que es una buena oportunidad para nosotros. Probablemente la última, ya sabes, para hacer algo importante, incluso con la diferencia que tenemos actualmente con el auto y sabiendo que no estamos trayendo ninguna actualización”, declaró Pérez ante los medios en Malasia.

El mexicano insistió en la importancia de aprovechar esta oportunidad: “Creo que es probablemente nuestra última buena oportunidad de intentar conseguir un buen resultado, un resultado fuerte aquí. Sería algo crucial para nosotros”.

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El formato Sprint puede favorecer a Checo Pérez en Marina Bay

(REUTERS/Jakub Porzycki)

El Gran Premio de Singapur contará con formato Sprint, por lo que los pilotos tendrán únicamente una sesión de práctica de 60 minutos antes de comenzar con las clasificaciones y carreras del fin de semana.

Pérez se mostró a favor de este formato, principalmente por la incertidumbre que genera y por la posibilidad de que la experiencia de los pilotos tenga un mayor peso en un circuito urbano.

“Me gusta mucho. Creo que añade un poco más de incertidumbre al fin de semana, un poco más de tensión”, explicó el piloto mexicano.

Para Checo, esa situación puede beneficiar a los pilotos capaces de adaptarse rápidamente a las condiciones de un trazado callejero, donde tomar confianza y encontrar velocidad requiere tiempo.

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“En un circuito callejero, en una carrera donde es tan difícil ganar confianza y velocidad, creo que es bueno. Considero que el piloto puede hacer un poco de diferencia en este tipo de fines de semana. Normalmente en un trazado urbano te toma algo de tiempo tomar ritmo, así que hacer una práctica y de ahí ir directo a la clasificación me parece excelente”.

El piloto de Cadillac también explicó cuáles son las principales dificultades que enfrenta actualmente el monoplaza. Según Pérez, el balance general no representa un problema, pero la falta de carga aerodinámica y la resistencia al avance están afectando su velocidad.

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“El balance del auto no es malo. Creo que tenemos un balance correcto. El único problema es que no tenemos carga aerodinámica y tenemos demasiada resistencia al avance, somos lentos. Pero en general, sí, hemos ganado confianza en el coche”, señaló.

Ante la posibilidad de asumir mayores riesgos tanto en la conducción como en la configuración del auto, Pérez fue contundente y consideró que será necesario hacerlo para acercarse a sus rivales.

“Tenemos que hacerlo, porque especialmente para la clasificación necesitamos ser capaces de rendir masivamente por encima del nivel para recuperar algo”, afirmó.

El mexicano recordó lo ocurrido en Bakú como un ejemplo de lo que Cadillac puede intentar nuevamente en Singapur: “Baku fue un buen ejemplo, con suerte aquí puede ser algo similar”.

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