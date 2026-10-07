Iván Zamorano, figura del futbol chileno, se rinde ante el talento y madurez de Gilberto Mora con la Selección Mexicana

El astro chileno reconoció que el joven mexicano tiene cualidades para desarrollarse en el futbol internacional. (Especial)

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La irrupción meteórica de Gilberto Mora en el balompié profesional continúa acaparando reflectores a nivel internacional. En el marco de la reciente Fecha FIFA disputada en territorio estadounidense, una de las figuras más emblemáticas del futbol sudamericano y mundial, el exdelantero chileno Iván ‘Bam Bam’ Zamorano, no escatimó en elogios para calificar el momento que atraviesa el joven mediocampista de apenas 17 años, catalogándolo sin titubeos como la joya más importante que tiene la cantera nacional en la actualidad.

Previo al choque de preparación entre las selecciones de México y Chile, el histórico exatacante del Real Madrid, Inter de Milán y las Águilas del América ofreció una entrevista para los micrófonos de Claro Sports.

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Durante la charla, Zamorano analizó a detalle las cualidades futbolísticas del juvenil conocido popularmente como ‘Morita’, destacando que su impacto en el terreno de juego ha sobrepasado los límites de un simple prospecto para convertirse en un elemento diferencial de presente inmediato.

Gilberto Mora se perdió gran parte de la Fecha FIFA de la nueva era de Rafael Márquez como técnico del Tri. (X@miseleccionmx)

Confía en que es un jugador completo

Para Zamorano, la evolución que ha mostrado Gilberto Mora en los últimos meses ha sido tan acelerada como consistente. El histórico goleador andino enfatizó que el futbolista de Tijuana ya no debe ser catalogado únicamente como una joven promesa a futuro, sino como una pieza consolidada dentro del esquema del futbol mexicano.

“Es indudable que Gilberto ya no es una sorpresa, es una realidad del futbol mexicano, es el mayor proyecto que tiene hoy el futbol mexicano”, afirmó de manera contundente ‘Bam Bam’ Zamorano al evaluar las condiciones del futbolista azteca.

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Las palabras de la leyenda chilena adquieren un peso particular dado su profundo conocimiento tanto del balompié azteca —donde fue campeón de liga en el torneo Verano 2002— como del máximo nivel europeo. Según la visión del exfutbolista, la capacidad táctica de Mora para interpretar el juego en zonas determinantes del campo lo sitúa un escalón por encima del promedio de los jugadores de su categoría de edad.

Pese a su corta edad, ya es conocido por los rivales gracias a su talento. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

¿Cuáles son las mejores cualidades de ‘Morita’?

Más allá de sus notables virtudes técnicas, el control de balón o la visión de campo para repartir juego, lo que más ha impresionado a Zamorano y a diversos analistas internacionales es la madurez mental con la que Mora afronta los escenarios de alta presión. A sus 17 años, el juvenil no solo ha sumado minutos en el máximo circuito de la Liga MX, sino que ha recibido la confianza para encarar compromisos internacionales vistiendo la camiseta del Tricolor.

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El equilibrio entre su juventud y la aplomo con la que toma decisiones con la pelota en los pies ha sido un factor determinante para ganarse la titularidad y el respaldo de sus entrenadores. Zamorano resaltó que esa cabeza fría en momentos álgidos es la cualidad que suele distinguir a los proyectos ordinarios de los futbolistas destinados a marcar época a nivel mundial.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Marc Guehi in action with Mexico's Gilberto Mora REUTERS/Henry Romero

El continuo crecimiento de Gilberto Mora no solo ha despertado el reconocimiento de figuras consagradas del deporte, sino que también mantiene atentos a visores y clubes de distintas latitudes. Su capacidad para generar peligro, unida a una constante cuota de sacrificio en la recuperación del balón, lo han posicionado como la principal carta de presentación de la nueva generación de futbolistas mexicanos que buscan consolidarse en el escenario internacional.

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La bendición de un referente histórico de la talla de Iván Zamorano reafirma el estatus de Mora como el eje central sobre el cual gira la ilusión del balompié mexicano hacia el futuro. Con la mirada puesta en el proceso de selecciones nacionales y en los próximos retos de su carrera, ‘Morita’ continúa respondiendo en la cancha a las altas expectativas generadas, demostrando partido a partido que el rótulo de “mayor proyecto del futbol mexicano” le encaja con total naturalidad.