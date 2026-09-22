Gol de Miguel Borja en el Clásico Nacional es comparado con el de Raúl Jiménez y Manuel Negrete: la inédita coincidencia

Miguel Borja impacta el balón de chilena para anotar uno de los dos goles con los que América empató ante Guadalajara en el clásico del fútbol mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 19 de septiembre de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez (Reuters)

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Miguel Borja firmó una chilena al minuto 71 y encabezó la reacción del América en el empate 2-2 ante Chivas, durante un Clásico Nacional en el que su remate fue comparado con los goles de Raúl Jiménez y Manuel Negrete en el Estadio Azteca.

El delantero colombiano ingresó para el segundo tiempo y marcó dos goles en tres minutos. Su primera anotación llegó tras un centro de Brian Rodríguez; la segunda, con una definición dentro del área después de una asistencia de Henry Martín. El doblete dejó el 2-2 definitivo en la Jornada 9 del Apertura 2026.

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Miguel Borja marcó gol en el clásico capitalino ante Cruz Azul y ahora festejó en el clásico mexicano contra Chivas de Guadalajara - crédito Club América

Miguel Borja ha marcado tres goles en dos partidos con Club América en la Liga MX - crédito Club América

Chivas había tomado ventaja antes del descanso. Bryan González abrió el marcador al minuto 33 con un cabezazo después de un centro de Omar Govea. Ricardo Marín amplió la diferencia al aprovechar un rebote que dejó Rodolfo Cota.

América estuvo abajo en el marcador hasta que Guillermo Almada recurrió a Borja. El atacante colombiano cambió el rumbo del encuentro y dejó una imagen que fue relacionada con dos de las definiciones acrobáticas más recordadas de la Selección Mexicana.

La chilena de Borja recordó los remates de Jiménez y Negrete

Al minuto 71, Brian Rodríguez mandó un centro al área de Chivas. Miguel Borja apareció entre los defensores, se acomodó de espaldas a la portería y conectó una chilena que venció a Raúl Rangel para marcar el descuento americanista.

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Cabe destacar que la anotación se produjo en el arco donde Manuel Negrete y Raúl Jiménez también habían marcado remates acrobáticos que quedaron ligados a episodios de la Selección Mexicana.

“Ahí se dio en esa portería el gol de Negrete, un poco más afuera, distintas importancia. El gol de Raúl Jiménez que salva a un equipo nacional de no ir a una Copa del Mundo. Rangel no levanta la mano porque él se da cuenta que la pelota está a 6 metros de distancia, yo supongo que Rangel dijo no hay maldita manera”, comentó Luis García para TV Azteca.

Miguel Borja jugó su segundo partido con Club América tras concretar su fichaje en los últimos días del mercado de jugadores - crédito Club América

La comparación se centró en el recurso técnico y el escenario. Borja remató dentro del área, mientras que los tantos de Jiménez y Negrete tuvieron contextos distintos: uno mantuvo a México con opciones de llegar al Mundial de Brasil 2014 y el otro encaminó al Tri a los cuartos de final de México 1986.

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Raúl Jiménez mantuvo a México en la pelea rumbo a Brasil 2014

La chilena de Raúl Jiménez ocurrió el 11 de octubre de 2013, en el partido entre México y Panamá en el Estadio Azteca. El encuentro correspondió a la penúltima jornada del Hexagonal Final de Concacaf rumbo al Mundial de Brasil 2014.

México se adelantó con un gol de Oribe Peralta, pero Luis Tejada empató para Panamá al minuto 81. El resultado complicó al equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich, que necesitaba mantenerse entre los cuatro primeros lugares para conservar el acceso al repechaje.

Jiménez ingresó al minuto 82 en lugar de Jesús Zavala. Cuatro minutos después, Fernando Arce mandó un balón que el delantero no logró controlar con claridad. La pelota quedó elevada y el entonces jugador del América conectó una chilena que superó al portero Jaime Penedo.

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la chilena salvadora de Raúl Jiménez en un México vs Panamá para ir al Mundial de Brasil 2014 (Foto: Captura de Pantalla/ESPN)

El gol puso el 2-1 y le dio tres puntos a México. La anotación permitió que el Tricolor llegara a la última fecha con posibilidades de disputar el repechaje. México perdió después ante Costa Rica, pero Estados Unidos venció 3-2 a Panamá y el equipo mexicano conservó el cuarto sitio antes de superar a Nueva Zelanda por el boleto mundialista.

Manuel Negrete abrió el camino ante Bulgaria en México 1986

El gol de Manuel Negrete llegó el 15 de junio de 1986, en los octavos de final del Mundial entre México y Bulgaria. El Estadio Azteca recibió a la Selección Mexicana en un partido que terminó 2-0 para el cuadro dirigido por Bora Milutinovic.

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Negrete marcó al minuto 34. La jugada comenzó con una recuperación mexicana que terminó en los pies de Javier Aguirre. El entonces delantero devolvió el balón elevado y Negrete se lanzó para conectar una media tijera con la pierna izquierda.

Manuel Negrete (Foto: Twitter@ferbelaunzaran)

La definición abrió el marcador ante Bulgaria. Raúl Servín anotó el segundo tanto al minuto 61 y México avanzó a los cuartos de final, donde perdió frente a Alemania Federal en una tanda de penales.

El remate de Negrete fue considerado una de las anotaciones más recordadas de México en las Copas del Mundo. Ahora, la chilena de Borja ocurrió décadas después en el mismo inmueble y dio inicio a la reacción con la que América rescató un punto frente a Chivas.

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