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México se aferra al Top 10 del ranking FIFA tras dos empates y dos derrotas

El equipo de Rafael Márquez cayó ante Estados Unidos y Chile, además de empatar con Colombia y Perú, resultados que redujeron su ventaja

(Ilustración: Jovani Pérez)
(Ilustración: Jovani Pérez)
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La Selección Mexicana terminó la última Fecha FIFA con más dudas que certezas y, aunque logró conservar su lugar entre las diez mejores selecciones del mundo, su posición quedó seriamente comprometida. El equipo dirigido por Rafael Márquez se mantuvo en el décimo puesto del ranking de la FIFA, pero Colombia prácticamente ya está a la misma altura y podría desplazarlo en la próxima actualización.

El Tricolor aparece actualmente con 1,738.48 puntos, mientras que el combinado colombiano suma 1,735.80 unidades. La diferencia es de apenas 2.68 puntos, una distancia mínima que refleja el complicado momento que atraviesa México después de una ventana internacional en la que no consiguió ganar ninguno de sus cuatro compromisos.

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(Ilustración: Jovani Pérez)
(Ilustración: Jovani Pérez)

Durante este periodo, el conjunto mexicano empató 1-1 contra Colombia y Perú, además de sufrir derrotas frente a Estados Unidos por 3-0 y Chile por 2-0. El balance terminó siendo de dos igualadas y dos tropiezos, una combinación que puso en riesgo el lugar que actualmente ocupa en la clasificación mundial.

Colombia se acerca peligrosamente

La selección Colombia venció 2-0 a Perú, con anotaciones de Daniel Arcila y Samuel Velásquez - crédito AFP
La selección Colombia venció 2-0 a Perú, con anotaciones de Daniel Arcila y Samuel Velásquez - crédito AFP

La situación podría cambiar rápidamente para México. Colombia cerró su actividad internacional con una victoria de 2-0 sobre Perú, resultado que le permitió reducir considerablemente la distancia con el Tricolor.

Con apenas 2.68 puntos de diferencia, cualquier modificación en los resultados internacionales podría provocar que los sudamericanos superen al equipo mexicano en la próxima clasificación.

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México irá ante el Team USA en la primera prueba real de Rafa Márquez
México irá ante el Team USA en la primera prueba real de Rafa Márquez (X / Selección Nacional )

El escenario representa una presión adicional para Rafael Márquez, quien apenas comienza su etapa al frente de la Selección Mexicana. Los resultados recientes no solamente han provocado cuestionamientos entre los aficionados, sino que también podrían tener consecuencias en la posición que ocupa el combinado nacional dentro del panorama internacional.

Por ahora, México continúa en el décimo lugar, pero deberá mejorar su rendimiento si pretende conservar esa posición y evitar que Colombia termine por arrebatarle un sitio dentro del grupo de las diez mejores selecciones del planeta.

España continúa dominando el ranking

Mikel Merino (centro) celebra tras anotar el segundo gol de España en la victoria 2-1 ante Croacia en la Liga de Naciones de la UEFA, el martes 6 de octubre de 2026, en Split, Croacia. (AP Foto/Darko Bandic)
Mikel Merino (centro) celebra tras anotar el segundo gol de España en la victoria 2-1 ante Croacia en la Liga de Naciones de la UEFA, el martes 6 de octubre de 2026, en Split, Croacia. (AP Foto/Darko Bandic)

En la parte alta de la clasificación, España volvió a demostrar por qué se mantiene como la selección número uno del mundo. El combinado español alcanzó 2,011.57 puntos después de conseguir cuatro victorias durante su actividad internacional.

La campeona del mundo superó 3-2 a Inglaterra en Wembley, además de derrotar a Croacia en dos ocasiones, primero 4-1 en Sevilla y posteriormente 2-1 en Split. Su cuarta victoria llegó ante República Checa, a la que venció 3-1 en Oviedo.

Argentina permanece en el segundo puesto con 1,972.80 puntos, mientras que Francia ocupa la tercera posición con 1,958.86. Inglaterra completa los primeros cuatro lugares con 1,925.59 unidades.

La diferencia entre España y Argentina ya es de 38.77 puntos, por lo que el equipo español mantiene una ventaja considerable en la cima de la clasificación.

Portugal desplaza a Brasil

Ruben Neves y Pedro Neto de Portugal festejan con sus compañeros la victoria en el encuentro de la Liga de Naciones ante Noruega el domingo 4 de octubre del 2026. (AP Foto/Luis Vieira)
Ruben Neves y Pedro Neto de Portugal festejan con sus compañeros la victoria en el encuentro de la Liga de Naciones ante Noruega el domingo 4 de octubre del 2026. (AP Foto/Luis Vieira)

Otro de los movimientos importantes se produjo en el quinto puesto. Portugal escaló posiciones y ahora aparece con 1,807.69 puntos, después de ganar sus cuatro partidos de la Liga de Naciones frente a Dinamarca, Gales y Noruega, resultados que también le permitieron avanzar a los cuartos de final.

El ascenso portugués provocó que Brasil descendiera al sexto lugar con 1,806.51 unidades. Marruecos se mantiene séptimo con 1,805.34, seguido por Bélgica con 1,779.17 y Países Bajos con 1,778.61.

Más abajo aparecen Suiza, Alemania y Croacia, mientras que Uruguay ocupa el vigésimo puesto con 1,635.54 puntos después de imponerse 6-1 a India.

México deberá reaccionar

Foto de archivo de jugadores de la selección de México saliendo cabizbajos tras perder un partido en la Copa del Mundo. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 5 de julio de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Foto de archivo de jugadores de la selección de México saliendo cabizbajos tras perder un partido en la Copa del Mundo. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 5 de julio de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

El siguiente objetivo del Tricolor será recuperar terreno antes de que Colombia termine por superarlo. La distancia prácticamente desapareció y el mal desempeño de la última Fecha FIFA dejó a México en una posición vulnerable.

El ranking mundial quedó encabezado por España, Argentina, Francia e Inglaterra, mientras que Portugal completó el Top 5. Brasil, Marruecos, Bélgica, Países Bajos y México completan los diez primeros lugares.

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