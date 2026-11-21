Christian Chávez defiende a Emilio Osorio tras las críticas recibidas por sus comentarios sobre Rebelde. (Foto: Difusión)

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Christian Chávez defendió a Emilio Osorio este viernes 21 de noviembre luego de que las declaraciones del actor sobre la telenovela Rebelde se viralizaran en redes sociales y desataran una ola de críticas entre seguidores de RBD. El integrante de la agrupación reconoció ante la prensa que la producción de hace 24 años tenía fallas, pero pidió no ensañarse con el joven.

“Dejen al pobre Emilio Osorio. Es entendible; nosotros estamos hablando de una novela de hace 24 años. Obviamente, la calidad de producción no era la calidad de producción a la que estamos acostumbrados al día de hoy. Pero creo que ese tipo de producción tenía su encanto”, declaró Christian Chávez en un encuentro con medios.

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Rebelde se estrenó el 4 de octubre de 2004 en Televisa y fue producida por Pedro Damián como adaptación mexicana de Rebelde Way, la telenovela argentina creada por Cris Morena. La historia transcurría en el Elite Way School y protagonizaron Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Christian Chávez asegura que Emilio Osorio no tuvo mala intención

El cantante afirma que las opiniones del actor responden a una diferencia generacional. (REUTERS/Caroline Brehman)

Christian Chávez fue más allá de la defensa técnica y tomó partido por el actor de forma personal. Dijo conocerlo desde niño y atribuir sus palabras a una diferencia generacional genuina, no a una provocación calculada.

“Está dando un comentario que así lo percibe él. Puede que la gente de esta generación lo perciba así. Yo lo quiero mucho”, puntualizó Christian Chávez.

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Emilio Osorio nació en 2002, dos años antes del estreno de Rebelde, por lo que no siguió la telenovela durante su transmisión original. Es hijo del productor televisivo Juan Osorio y de la actriz y vedette Niurka Marcos. Actualmente participa en la obra de teatro Siete veces adiós junto a la actriz Ana Valeria Becerril.

Emilio Osorio criticó la producción de Rebelde en un podcast

El actor señala que el ritmo de grabación provocó errores visibles como lámparas dentro del encuadre. (Captura de pantalla)

La controversia se desató el 16 de noviembre, cuando comenzaron a circular en TikTok fragmentos del episodio del podcast enKamados, conducido por Karen Villanueva. Emilio Osorio acudió al programa para hablar de Siete veces adiós y, en medio de la conversación, fue preguntado sobre qué opinión suya podría generar polémica.

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“Yo creo que son muy buenas canciones, excelentes canciones. Las canciones son tan buenas que, imagínate, a mí no me tocó la época. Pero yo creo que la serie en sí está hecha con las patas. Le tengo un cariño muy grande a Pedro Damián, que es el productor”, afirmó Emilio Osorio durante la charla.

Como argumento técnico, el actor señaló que al volver a ver episodios se pueden identificar lámparas de iluminación dentro del encuadre, detalle que atribuyó al ritmo acelerado de grabación que demandaba la producción. También planteó que parte del aprecio actual por la telenovela responde a la nostalgia de quienes crecieron viéndola. Ana Valeria Becerril, presente en el estudio, no coincidió con esa lectura y argumentó que Rebelde respondía a los estándares propios de su época.

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Fans de RBD volcaron las críticas hacia Juan Osorio

Seguidores del grupo musical RBD dirigen señalamientos contra las telenovelas del productor Juan Osorio. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La reacción en redes sociales fue dividida. Una parte de los usuarios defendió el legado de Rebelde y cuestionó que Emilio Osorio hablara de una producción con alcance internacional. Otro sector coincidió con su señalamiento sobre los aspectos técnicos. Sin embargo, la porción más visible de las críticas apuntó directamente a Juan Osorio.

“Las novelas de su papá son las que están hechas con las patas”, escribió un usuario en TikTok. Otros comentarios incluyeron “ese nepo baby no tiene cara para decir nada”, en referencia al término anglosajón que describe a hijos de figuras públicas que acceden a oportunidades por su apellido.

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Romina Marcos, hermana de Emilio Osorio e hija de Niurka Marcos, también se pronunció sobre la polémica, aunque con un tono distante del reproche. “¿Lo están funando por eso? Ay, ya le tocaba una funa a mi hermano. Ya andaba ahí, todo muy perfecto. Ya le tocaba… una funadita de vez en cuando, no hace daño. Luego el ca… me está balconeando en las redes, así que, qué bueno”, declaró Romina Marcos ante los medios.

RBD reunió a cinco integrantes en 2023 tras 15 años separados

La telenovela juvenil de Televisa finalizó transmisiones en 2006 tras emitir 440 episodios. (@rbd_musica)

La telenovela Rebelde dio origen a RBD, agrupación que se separó en 2009 tras cinco álbumes de estudio y giras por México, América Latina, Estados Unidos, España y Brasil. En 2023, cinco de los seis integrantes originales —Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera y Christopher Uckermann— protagonizaron el Soy Rebelde Tour. Christian Chávez no participó en la reunión por diferencias contractuales que nunca fueron detalladas públicamente por ninguna de las partes.

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Pedro Damián, productor de Rebelde a quien Emilio Osorio calificó de tener “un cariño muy grande”, no se pronunció públicamente sobre los comentarios del actor hasta el cierre de esta nota. Tampoco lo hicieron Anahí, Dulce María, Maite Perroni ni Christopher Uckermann. Rebelde se emitió entre 2004 y 2006 con un total de 440 episodios.