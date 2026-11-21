Lilly Téllez y Álvarez Máynez reaccionan a detención de "El Chapo Isidro"

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La detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, ocurrida la noche del 20 de noviembre tras un operativo armado en el municipio de Guasave, Sinaloa, dividió algunas posturas de la oposición política en redes sociales.

Mientras la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, felicitó al gabinete de Seguridad por la captura, el excandidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, cuestionó la efectividad de la estrategia de seguridad del gobierno actual, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y propuso retomar la iniciativa de pacificación impulsada por la Iglesia católica en 2024.

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El despliegue operativo en territorio sinaloense contó con la participación coordinada de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Tras confirmarse la aprehensión, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó públicamente el valor y el profesionalismo de las fuerzas federales que ejecutaron la intervención.

El respaldo de Lilly Téllez al gabinete de seguridad federal

Tras los hechos, que dejaron fuertes episodios de violencia, Lilly Téllez, a través de su cuenta oficial en X, fijó una postura de reconocimiento directo hacia los altos mandos responsables de la operación en Sinaloa.

La legisladora destacó el resultado obtenido por las instituciones federales mediante un mensaje breve enfocado en la actuación de los titulares de las dependencias de seguridad.

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“Felicito al Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por la captura de el Chapo Isidro en Sinaloa”, fueron las únicas palabras que emitió Téllez en su mensaje.

Con este posicionamiento, la senadora de oposición validó la ejecución del operativo que derivó en la captura de “El Chapo Isidro”, sumándose a las voces que respaldan la detención de objetivos prioritarios mediante el despliegue de las fuerzas armadas y de seguridad pública.

Lilly Téllez y Álvarez Máynez reaccionan a detención de "El Chapo Isidro"

La crítica de Álvarez Máynez a dos décadas de estrategia militarizada

En contraste con el reconocimiento expresado por la panista Lilly Téllez, el emecista Jorge Álvarez Máynez utilizó la misma red social para abrir un debate sobre los alcances de los operativos armados y la persistencia de la violencia en el país.

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Máynez señaló que el próximo 11 de diciembre se cumplirán dos décadas desde el inicio de la llamada “guerra” contra el narcotráfico, proclamada por el entonces presidente panista, Felipe Calderón Hinojosa. En su análisis, subrayó que durante este periodo han gobernado cuatro presidentes emanados de tres partidos políticos distintos, sin que se haya modificado el eje central de la política de seguridad en México.

De acuerdo con el excandidato presidencial, la estrategia nacional se ha mantenido inalterable bajo tres pilares específicos:

La militarización de las tareas de seguridad pública.

El prohibicionismo como enfoque regulatorio.

El punitivismo como respuesta principal del Estado.

El político advirtió que, tras veinte años de aplicar este modelo, el país acumula más de medio millón de homicidios. Asimismo, apuntó que los episodios de violencia registrados durante la noche del operativo en Guasave demuestran que las jornadas de enfrentamientos armados continúan siendo una constante en el territorio nacional.

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Más allá del balance histórico, Jorge Álvarez Máynez planteó dos interrogantes directas sobre el impacto real de las detenciones en la vida cotidiana de la población sinaloense. El dirigente preguntó públicamente si Sinaloa es hoy más seguro que ayer y si la entidad presenta mejores condiciones de seguridad en comparación con el escenario previo a julio de 2024.

Lilly Téllez y Álvarez Máynez reaccionan a detención de "El Chapo Isidro"

La propuesta de retomar el “Compromiso por la paz” de la Iglesia

Como alternativa concreta frente a la estrategia vigente, Álvarez Máynez planteó recuperar el documento “Compromiso por la paz”, presentado hace dos años por la Conferencia del Episcopado Mexicano.

El político destacó dos características fundamentales de dicho proyecto para justificar su viabilidad:

Se trata de una propuesta integral de pacificación para el país.

Fue construida de manera conjunta con víctimas de la violencia y especialistas en la materia.

Para el dirigente, este documento reúne los elementos necesarios para convertirse en la base de un gran Acuerdo Nacional por la Pacificación, capaz de reorientar las políticas públicas hacia la reconstrucción del tejido social y la reducción sostenida de los índices delictivos.

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Dos visiones frente al combate al crimen organizado en México

Las reacciones de Lilly Téllez y Jorge Álvarez Máynez tras la captura de “El Chapo Isidro” ilustran las dos posturas principales que dominan la discusión pública sobre seguridad en México en noviembre de 2026. Por un lado, se encuentra la perspectiva que prioriza la eficacia operativa, la coordinación entre las fuerzas armadas y la detención de líderes criminales como indicadores de éxito institucional.

Por otro lado, persiste la postura crítica que cuestiona la sostenibilidad de las acciones armadas a largo plazo, señala el costo humano acumulado durante dos décadas y aboga por mecanismos transversales de pacificación que involucren a víctimas, especialistas y actores sociales fuera de la esfera militar.

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