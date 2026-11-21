(FIFA)

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La Selección Mexicana comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial Sub-17 Qatar 2026, luego de imponerse 1-0 a Rumania en su primer compromiso del Grupo K.

Un gol de Adán Sánchez al minuto 55, con un potente disparo de zurda desde fuera del área, marcó la diferencia en un encuentro en el que el Tricolor tuvo que trabajar para superar la resistencia del conjunto europeo.

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El equipo dirigido por Jürgen Castañeda sumó sus primeros tres puntos en el torneo, aunque el camino no fue sencillo. México generó aproximaciones desde los primeros minutos e incluso consiguió mandar el balón al fondo de la red en dos ocasiones, pero ambas anotaciones fueron invalidadas: la primera por una falta y la segunda por fuera de juego.

Durante la primera mitad, el Tri tuvo mayor posesión y buscó atacar por las bandas con Adán Sánchez y Matthew Arana. Sin embargo, Rumania fue ganando terreno conforme avanzó el encuentro y encontró espacios para inquietar la portería de José Corona, principalmente mediante los contragolpes de Alexandru Goncear, quien estuvo cerca de abrir el marcador con dos disparos.

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El empate sin goles se mantuvo hasta el descanso, pero México encontró la recompensa en el complemento. Al minuto 55, Adán Sánchez aprovechó un rebote en los linderos del área, se acomodó para disparar con la pierna izquierda y venció al guardameta rumano con un remate colocado que significó el 1-0.

Después de la anotación, Castañeda realizó modificaciones para mantener la intensidad del equipo. Rumania adelantó sus líneas y tuvo mayor posesión en el tramo final, pero la defensa mexicana consiguió contener sus intentos. Incluso, el Tri tuvo oportunidades para ampliar la diferencia mediante un contragolpe de Alberto Cisneros y un tiro libre de Edy Lugo, aunque no logró concretarlas.

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Con este resultado, México inicia su camino en Qatar con tres unidades y se coloca en la pelea por avanzar a los dieciseisavos de final. Su siguiente compromiso será frente a Camerún, el martes 24 de noviembre, antes de cerrar la fase de grupos ante Venezuela.

¿Cómo queda México en el Grupo K del Mundial Sub-17?

(X / @miseleccionsubs)

El triunfo permite al combinado mexicano sumar sus primeros tres puntos en el sector, que también integran Rumania, Camerún y Venezuela. La Vinotinto comenzó su participación con una victoria de 2-1 sobre el conjunto africano, por lo que también registra tres unidades después de la primera jornada.

Los dos primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros lugares avanzarán a los dieciseisavos de final. México buscará asegurar su clasificación en sus próximos encuentros, con la intención de mejorar su actuación de Indonesia 2023, cuando quedó eliminado en los octavos de final tras perder 5-0 ante Mali.

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México busca su tercer título en un Mundial Sub-17

El Tricolor cuenta con dos campeonatos en esta categoría, obtenidos en Perú 2005 y México 2011. En la primera ocasión, el equipo dirigido por Jesús Ramírez venció 3-0 a Brasil en la final; seis años después, bajo las órdenes de Raúl Gutiérrez, derrotó 2-0 a Uruguay en el Estadio Azteca.

Además de esos títulos, México llegó a las finales de Emiratos Árabes Unidos 2013 y Brasil 2019, aunque terminó como subcampeón en ambas ediciones. En Qatar 2026, el conjunto de Jürgen Castañeda busca recuperar protagonismo y pelear por una tercera corona mundial.