La condición que el Travieso Arce puso para pelear en el Ring Royale ante Konan Big

Jorge "Travieso" Arce saldría del retiro para protagonizar una pelea de exhibición en el evento mediático Ring Royale de Poncho de Nigris, y su rival podría ser el luchador konan big, por ello el campeón mundial puso una condición para subirse al ring (IG/ @traviesoarce5)

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Las peleas de boxeo entre influencer y celebridades de internet han atraído un gran público, las audiencias han encontrado entretenidas este tipo de eventos, por lo que su popularidad ha crecido. La marca Ring Royale de Poncho de Nigris alista una nueva edición de sus peleas entre personajes reconocidos, y uno de los perfiles que ha generado interés es Jorge El Travieso Arce.

El pentacampeón mexicano estaría en disposición de salir del retiro y enfundarse en sus guantes nuevamente con una única condición, pues el lado humanista del ex pugilista se ha convertido en uno de sus estandartes que ha promocionado por redes sociales, por lo que siempre busca ayudar a los más necesitados.

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Fue por medio de redes sociales que el Travieso Arce compartió el único interés que tendría para firmar su pelea en el Ring Royale, y tendría que ver con las cuestiones económicas, pues el pago sería la única condición para saber si está dispuesto a regresar al boxeo amateur.

¿Cuál es la condición del Travieso Arce para pelear en el Ring Royale de Poncho de Nigris?

Travieso Arce pone única condición parar pelear en el Ring Royale de Poncho de Nigris (IG/ @traviesoarce5)

A través de un video en redes sociales, el ex peleador profesional explicó que está dispuesto a subir al ring contra el luchador Konan Big. Aunque aceptó la diferencia que habría entre ambos perfiles —por el tipo de disciplina en la que se desenvuelven—, consideró que con un buen pago aceptaría. “La neta, siento que la pelea no está pareja, porque yo soy boxeador y Conan es luchador. Pero ya saben cómo es el Conan, dice que le pega al Canelo, que me pega a mí. A ver si es cierto, a ver si es cierto. Agárrate”.

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Y es que, según explicó el Travieso, el dinero no sería por un interés personal, sino que buscaría recaudar la mayor cantidad de fondos para donarlo a jóvenes estudiantes de Los Mochis, Sinaloa.

“Poncho, enséñame el contrato y dime cuánto me vas a pagar porque me hormiguean las manos por pegarle un chingazo al Conan. ¡Au, ánimo!“, compartió el Travieso Arce.

Insistió que lo que gane en la pelea lo regalará para que los jóvenes tengan herramientas tecnológicas para completar sus estudios. “Voy a donar la mitad para comprar laptops para los jóvenes estudiantes de Los Mochis, Sinaloa. Cuando estaba morro, tuve muchas carencias y muchas necesidades, y a base de chingazos logré salir adelante. Y ahora yo quiero ser ese empujoncito que muchos jóvenes necesitan para lograr sus sueños”.

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(IG/ @traviesoarce5)

Arce fue campeón mundial en cinco divisiones

Jorge Armando Arce Armenta nació el 27 de julio de 1979 en Los Mochis. Debutó como profesional en 1996, cuando tenía 16 años, y conquistó campeonatos mundiales en las divisiones minimosca, mosca, supermosca, gallo y supergallo.

En peso mosca obtuvo un título interino del Consejo Mundial de Boxeo, resultado por el que suele ser presentado como campeón mundial en cinco categorías. Entre sus triunfos aparecen combates contra Juan Domingo Córdoba, Yo-Sam Choi, Wilfredo Vázquez Jr. y Angky Angkota.

Su registro profesional cerró con 64 victorias, de las cuales 49 fueron por la vía rápida, además de dos empates y ocho derrotas. Tuvo también una pelea sin resultado ante el puertorriqueño Jesús Rojas en Las Vegas, Nevada.

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Travieso Arce disputó su última pelea profesional el 4 de octubre de 2014, cuando enfrentó al mexicano Jhonny González en Mazatlán, Sinaloa. Después de retirarse participó en programas de televisión y retomó apariciones públicas vinculadas con el boxeo.

Travieso Arce disputó su última pelea profesional el 4 de octubre de 2014 (Foto: Instagram/@traviesoarce5)

En mayo de 2026 anunció su incorporación a la coalición de la Cuarta Transformación, integrada por Morena y PT, de la diputada Diana Karina Barreras. Dos años antes había sido candidato a diputado federal por el PAN.

Arce volvió a pelear en una exhibición el sábado 9 de mayo de 2026, cuando compartió cuadrilátero con Julio César Chávez durante la Feria de Puebla. La función, llamada “La Batalla contra las Adicciones”, buscó recaudar recursos para construir un Centro de Atención contra las Adicciones en la entidad.

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El combate se realizó en el Gimnasio Miguel Hidalgo, se pactó a tres rounds y ambos excampeones utilizaron protección especial. No hubo tarjetas ni ganador oficial por tratarse de una pelea benéfica, aunque el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, subió al cuadrilátero al terminar la función y levantó los brazos de Chávez y Arce como ganadores simbólicos.