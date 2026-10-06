Jorge Campos sale al rescate del ‘Tala’ Rangel tras errores ante Estados Unidos: “Los delanteros fallan y nadie les dice nada”

Como ha sido su costumbre, el 'Inmortal' defendió el trabajo del arquero en el Tri. (REUTERS/Jennifer Gauthier)

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La dolorosa derrota por 3-0 sufrida por la Selección Mexicana ante su similar de Estados Unidos dejó secuelas profundas en el entorno futbolístico nacional. Más allá de las deficiencias colectivas mostradas sobre la cancha, el foco de las críticas más severas apuntó hacia un objetivo específico: Raúl ‘Tala’ Rangel, sin embargo, para el histórico Jorge Campos no hay de qué preocuparse.

El guardameta de las Chivas Rayadas del Guadalajara cometió errores puntuales que facilitaron las anotaciones del conjunto rival, desatando una oleada de sealamientos y cuestionamientos respecto a su idoneidad para resguardar la portería tricolor.

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Sin embargo, en medio del vendaval mediático y el descontento de la afición, emergió la voz autorizada de una de las máximas leyendas de la portería mexicana. Campos, histórico arquero del Tricolor, salió en defensa del joven guardameta a través de una contundente intervención en la que exigió objetividad, empatía y una visión más amplia sobre el rol del guardameta dentro del fútbol.

Su más reciente participación no tuvo un buen resultado. (AP Foto/Fernando Llano)

El respaldo de una leyenda para seguir al frente del Tri

Tras el amargo trago que significó el tropiezo frente a Estados Unidos, los deslices del ‘Tala’ Rangel quedaron expuestos. En la primera acción determinante, el guardameta no logró contener de forma adecuada un remate, dejando el balón servido a Julián Hall para que abriera el marcador. Posteriormente, un intento fallido de salida jugando con los pies le entregó la pelota a Cavan Sullivan, derivando en otra anotación en contra que sepultó las aspiraciones mexicanas.

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Lejos de unirse al linchamiento público, Jorge Campos utilizó sus redes sociales para publicar un video en el que compartió su postura experta respecto a las fallas cometidas. Con la franqueza que siempre lo ha caracterizado, el célebre ‘Inmortal’ recordó a la audiencia y a los analistas que la demarcación del arquero es inherentemente ingrata, pero enfatizó que la balanza general de un guardameta suele inclinarse hacia el lado positivo.

“Nos vamos a equivocar, pero salvamos más de lo que nos equivocamos. Es un partido, pero los delanteros fallan, los medios fallan, no hemos metido gol en quién sabe cuántos partidos y nadie les dice nada”, manifestó Campos de manera tajante.

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Para Campos, el escrutinio desmedido sobre la figura del guardameta es disproportionado cuando se compara con el juicio que reciben los jugadores de campo. El exguardameta subrayó que el balompié es un deporte de conjunto y que la falta de contundencia ofensiva o las fallas en el mediocampo pocas veces generan el mismo nivel de ensañamiento, a pesar de impactar de igual manera en el marcador final.

Rangel se ha posicionado como el referente del arco que deja vacante Guillermo Ochoa. (REUTERS/Daniel Becerril)

Campos aprueba los partidos amistosos para probar a los jóvenes

Otro aspecto fundamental en las declaraciones de Jorge Campos radica en la naturaleza de los partidos amistosos. El icónico exfutbolista recalcó que los compromisos de exhibición en Fechas FIFA están diseñados primordialmente como bancos de prueba donde el cuerpo técnico debe evaluar variantes, brindar rodaje a promesas jóvenes y permitir el margen de error necesario para el aprendizaje.

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En ese sentido, Campos sugirió que, de cara al cierre de la actividad tricolor en la Fecha FIFA contra Chile, ‘Tala’ Rangel no debería figurar en la alineación titular.

No obstante, aclaró que esta recomendación no responde a una sanción por sus desaciertos, sino al principio de que este tipo de duelos deben aprovecharse para rotar elementos y dar minutos a otros chavos en desarrollo, reservando la alta exigencia de la titularidad para las grandes citas como la Copa del Mundo o torneos oficiales de prestigio.

Rafa Márquez confía en los arqueros seleccionados para esta Fecha FIFA. (X / Selección Nacional )

¿Cómo le ha ido a Raúl ‘Tala’ Rangel en la Selección Mexicana?

Desde su irrupción en el máximo circuito con el Club Deportivo Guadalajara, Raúl Rangel ha formado parte del recambio generacional promovido en el arco azteca. Sus actuaciones en la Selección Nacional reflejan un proceso de consolidación en curso:

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Partidos jugados como titular: Rangel suma minutos con el combinado mayor en partidos amistosos e internacionales.

Minutos disputados: Acumula la totalidad de minutos (90′ por encuentro) en sus apariciones recientes de Fecha FIFA, como en los duelos de preparación de la temporada 2026 frente a Colombia y Estados Unidos.

Goles concedidos y atajadas: En el compromiso frente a la Selección de Estados Unidos registró 3 goles recibidos y 1 atajada, mientras que ante Colombia encajó 1 anotación.

Balance en club vs. Selección: En el torneo de Liga MX con Chivas ha sostenido números destacados que lo mantienen en la conversación tricolor, con más de 80 atajadas registradas en el último año competitivo y un valor de mercado que supera los 6.5 millones de euros.

Para Campos, Márquez debe continuar con la confianza en 'Tala'. (REUTERS/Raquel Cunha)

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver en México el partido México vs Chile?

La Selección Mexicana concluye sus compromisos internacionales de la Fecha FIFA de octubre midiéndose ante el combinado de Chile en territorio estadounidense. A continuación, los detalles para seguir la transmisión en vivo:

Fecha: Martes 6 de octubre de 2026.

Horario: 20:30 horas (Tiempo del Centro de México, CST).

Sede: Los Ángeles Memorial Coliseum, Los Ángeles, California.

Canales de televisión abierta: Canal 5 (Televisa) y Canal 7 (TV Azteca).

Opciones en streaming y TV de paga: ViX, Amazon Prime Video y Claro Sports.