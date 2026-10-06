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Gilberto Mora a nada de ser vendido a un club grande del futbol europeo

Aunque no existe un monto oficial, se rumora que la transferencia podría rondar los 50 millones de dólares

Gilberto Mora anotó el gol que le dio el empate a México en el partido contra Colombia (X@miseleccionmx)
Gilberto Mora anotó el gol que le dio el empate a México en el partido contra Colombia (X@miseleccionmx)
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La posible salida de Gilberto Mora al fútbol europeo podría convertirse en una de las operaciones más altas para un jugador mexicano. El mediocampista de los Xolos de Tijuana recibió una oferta desde Europa, de acuerdo con un reporte de León Lecanda, periodista de ESPN.

Gilberto Mora podría dejar a los Xolos de Tijuana tras recibir una propuesta procedente del fútbol europeo, según informó León Lecanda, periodista de ESPN. El reporte sostiene que la operación se anunciaría cuando el jugador alcance los 18 años y que su concreción quedaría prevista para el 1 de enero.

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Soccer Football - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - September 23, 2026 Mexico's Gilberto Mora during training REUTERS/Raquel Cunha
Rafa Márquez aclaró la razón por la que Gilberto Mora no jugó los últimos amistosos y rompió concentración (REUTERS/Raquel Cunha)

Liverpool uno de los interesados

El periodista indicó que el Liverpool figura entre los clubes que siguen al futbolista, aunque aclaró que no es el único interesado en contratarlo.

Lecanda afirmó en ESPN que la negociación será “la transferencia más alta en la historia del fútbol mexicano” y sostuvo que superará por amplio margen el registro previo, sin precisar cuál es la cifra de referencia.

Gilberto Mora Xolos Pumas Jornada 6 Liga MX Apertura 2026
Gilberto Mora Xolos Pumas Jornada 6 Liga MX Apertura 2026 (Xolos﻿/FB)

Aunque no existe un monto oficial comunicado por los clubes, la versión señala que la venta de Mora rondaría los USD 50 millones.

La situación del jugador también estuvo marcada por su salida de la concentración de la Selección Mexicana. El futbolista presentó molestias físicas y solo participó en el primer encuentro ante Colombia durante esta Fecha FIFA.

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El anuncio de su futuro, según la información difundida por el reportero, podría llegar en los próximos días, mientras se cumplen las condiciones señaladas para formalizar el traspaso.

Trayectoria de Mora

Gilberto Mora debutó en la Liga MX con 15 años y días después anotó su primer gol para convertirse en el goleador más joven en la historia del certamen. El futbolista tuvo sus primeras apariciones con Xolos de Tijuana durante el Apertura 2024.

Mora nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es hijo del exfutbolista profesional Gilberto Mora y realizó su proceso formativo en las fuerzas básicas de Xolos, donde ascendió con rapidez desde la categoría Sub-16 hasta el primer equipo.

Su debut profesional ocurrió en el partido contra Santos Laguna, correspondiente al Apertura 2024. Con 15 años, se convirtió en el jugador de menor edad que debutó con el club fronterizo en la máxima división del futbol mexicano.

Un joven con camiseta roja y negra del Club Tijuana sonríe y aplaude en un campo de fútbol.
El mexicano fue ovacionado por la afición de Chivas en el estadio Akron (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocos días después de su estreno, Mora marcó su primer tanto en la Liga MX. Con esa anotación rompió el récord como el futbolista más joven en anotar en la historia del torneo.

Mora en Selección y su valor en el mercado

Gilberto Mora disputó la Copa del Mundo de 2026 como el jugador más joven del torneo. El mediocampista de México integró la lista de 26 convocados y llegó al certamen con una cotización estimada de entre 24 y 25 millones de euros.

Mora debutó ante Sudáfrica. Después fue titular frente a la República Checa, partido en el que se convirtió en el mexicano de menor edad en iniciar un encuentro mundialista.

El jugador también comenzó un duelo de eliminación directa. Con esa participación, quedó como el segundo futbolista más joven en la historia de los Mundiales en arrancar un partido de esa fase, solo detrás de Pelé.

Su valor de mercado lo colocó como el futbolista más caro de la historia de la Liga MX. El desempeño de Mora con México y Xolos de Tijuana despertó el seguimiento de clubes europeos.

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