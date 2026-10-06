Croacia vs España: a qué hora y dónde ver hoy en vivo desde México a los campeones del Mundo

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Los croatas quieren hacer valer la localía en esta fecha de la UEFA Nations League, sin embargo, enfrente tienen al más reciente campeón del Mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario internacional del fútbol europeo no da tregua y nos reserva una de las batallas tácticas más atractivas en el marco de la Jornada 4 de la UEFA Nations League 2026-27. La Selección de España, actual campeona defensora del certamen continental, viaja al mítico Estadio Poljud de Split para medirse a la Selección de Croacia en un duelo definitivo correspondiente al Grupo A3.

El equipo comandado por la Roja salta a la cancha croata con la clara consigna de sumar tres puntos que le garanticen la clasificación matemática a la ronda de los Cuartos de Final.

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Sin embargo, enfrente estará un cuadro ajedrezado que apela al orgullo, la jerarquía de sus referentes históricos y el aliento incondicional de su afición en busca de una revancha inmediata tras el duro tropiezo sufrido días atrás en suelo ibérico.

Los rojiblancos aspiran a sacar puntos de local para enfrentar la siguiente ronda. (REUTERS/Antonio Bronic/File Photo)

La Roja busca dar el golpe definitivo hacia la Fase Final

El combinado español afronta este duelo sumido en una dinámica de alto rendimiento ofensivo y consistencia táctica. Ubicado en la cima de su sector con paso firme, el equipo español ha demostrado una profundidad de plantilla envidiable, combinando la frescura de una generación joven con el rodaje de figuras consagradas en los mejores clubes del mundo.

Para este cruce, la escuadra nacional apela al protagonismo con el balón y la contundencia en los últimos metros. La presencia de elementos desequilibrantes en los extremos como Lamine Yamal y Nico Williams, sumados al criterio organizativo en el mediocampo de futbolistas como Fabián Ruiz y Pedri, convierte a la Roja en un peligro constante en transiciones rápidas y en ataque posicional.

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Un triunfo en territorio balcánico le permitiría a España afianzar el liderato indiscutible del grupo, asegurando la ventaja de localía en las instancias eliminatorias del próximo año y liberando de presión el cierre de la fase de grupos.

El conjunto ibérico llega a este compromiso con toda la confianza de ser la mejor selección del planeta. (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

El orgullo croata frente al reto de la renovación

Por su parte, la Selección de Croacia atraviesa un periodo de reestructuración obligada en el que busca balancear la veteranía de su emblemático capitán Luka Modrić y jugadores consolidados como Mateo Kovačić e Ivan Perišić, con la integración de nuevos baluartes continentales de la talla del central Joško Gvardiol.

Tras haber caído en el duelo disputado a finales de septiembre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla (con un contundente 4-1 donde brilló Yamal con un doblete), el conjunto dirigido por Zlatko Dalić necesita urgentemente sumar unidades para no comprometer su permanencia en la Liga A del torneo.

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El Estadio Poljud, ubicado a orillas del Mar Adriático, suele transformarse en una aduana sumamente hostil para los cuadros visitantes. La fortaleza física en el juego aéreo, la presión en bloque medio y el aprovechamiento de la pelota parada serán las principales armas croatas para intentar neutralizar el juego de posesión español y rescatar un resultado positivo ante su público.

Los croatas tienen uno de los retos más complicados de la jornada. (Reuters/Paul Childs)

¿Cómo le ha ido a España cuando enfrenta a Croacia?

La rivalidad entre españoles y croatas se ha convertido en un clásico moderno del balompié europeo en el último quinquenio. Ambas escuadras se vieron las caras en instancias decisivas como la Final de la UEFA Nations League 2023, la Eurocopa y los duelos directos de fase de grupos.

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UEFA Nations League 2026-27 (Jornada 2): España 4 - 1 Croacia | Sevilla (Goles: Lamine Yamal x2, Marc Pubill, Nico Williams / Dion Drena Beljo)

Eurocopa 2024 (Fase de Grupos): España 3 - 0 Croacia | Berlín, Alemania

UEFA Nations League 2022-23 (Final): Croacia 0 - 0 España (4-5 en penales) | De Kuip, Rotterdam (España Campeón)

Eurocopa 2020 (Octavos de Final): Croacia 3 - 5 España (en tiempo extra) | Parken Stadium, Copenhague

En la presente tabla del Grupo A3, España marcha en la primera posición con marca invicta y una diferencia de goles abrumadora, mientras que Croacia busca escalar peldaños desde la zona media para evitar el cruce de permanencia o la eliminación directa.

Lamine Yamal se posiciona como uno de los referentes del club español. (EFE / Paco Paredes)

¿Dónde ver en vivo el Croacia vs España en México?

Para todos los aficionados en México que deseen seguir las acciones de este vibrante encuentro de la Fecha FIFA, la programación oficial queda establecida de la siguiente manera:

Encuentro: Croacia vs España

Competencia: UEFA Nations League 2026-27 (Jornada 4 - Grupo A3)

Fecha: Martes 6 de octubre de 2026

Horario: 12:45 horas (Tiempo del Centro de México, CST)

Estadio: Estadio Poljud, Split, Croacia

Toda la cobertura en directo para el territorio mexicano estará centralizada en plataformas de televisión de paga y servicios de streaming bajo suscripción, debido a que el encuentro no contará con transmisión a través de la televisión abierta nacional.

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Televisión de Paga: Sky Sports (Canales de alta definición y señal estándar) e izzi.

Streaming en vivo: App Sky+ (disponible para dispositivos móviles, Smart TVs y tablets) y la plataforma DAZN para mercados internacionales habilitados.