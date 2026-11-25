Fátima Bosch permanece junto a la nueva ganadora de Miss Universo en el escenario durante la ceremonia que concluye su reinado. (Instagram: Fátima Bosch / MIss Universe)

Guardar

Fátima Bosch vivió uno de los momentos más emotivos de su trayectoria al despedirse oficialmente de la corona de Miss Universo 2025.

La mexicana regresó al escenario del Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, para protagonizar su última pasarela como reina de belleza y entregar el título a su sucesora, Jennifer Barreto, representante del país anfitrión y ganadora de la edición 2026.

PUBLICIDAD

La ceremonia se realizó este 24 de noviembre, exactamente un año después de que Bosch consiguiera la cuarta corona para México. Su despedida estuvo marcada por un discurso en el que recordó el propósito que acompañó su gestión y una frase que se convirtió en uno de los sellos de su reinado.

Jennifer Barreto, nueva Miss Universo 2026: Puerto Rico consigue su sexta corona

La representante de Puerto Rico hizo historia al conquistar la edición número 75 del certamen y convertirse en la nueva Miss Universo. Además del triunfo para su país, Barreto alcanzó otro hito: es la primera madre en obtener el título en la historia de la competencia.

La organización destacó el significado de su victoria y expresó públicamente su orgullo por el mensaje que representa para otras mujeres.

“Como madre, me llena de orgullo verte demostrar que la maternidad no es un límite para alcanzar nuestros sueños e inspirar a nuevas generaciones de mujeres”, publicó Miss Universo.

PUBLICIDAD

La representante de Puerto Rico sostiene un ramo de flores y sujeta su corona tras ser elegida como ganadora del certamen Miss Universo. (Instagram: Miss Universe)

Así fue el momento en que Fátima Bosch entregó la corona de Miss Universo

Antes de ceder su lugar, Fátima Bosch realizó una última caminata sobre el escenario del Coliseo José Miguel Agrelot. La mexicana aprovechó su aparición para despedirse del público y mostrar una banda con la leyenda “¡Viva Cristo Rey!”, expresión que utilizó como lema durante su reinado.

En su discurso recordó el instante en que recibió el título en noviembre de 2025.

“Hace un año, Dios puso sobre mi cabeza una corona y en mi corazón una misión: llevar amor, esperanza y luz a quienes más lo necesitan”.

También habló sobre la autenticidad, uno de los mensajes que buscó transmitir durante sus doce meses como Miss Universo.

“Quise enseñarle al mundo que ser auténtica es tener el valor de ser tú misma”, expresó.

La tabasqueña concluyó su despedida con un mensaje dirigido a quienes siguieron su camino: “Hoy me despido de esta corona con el alma llena de gratitud. Y a ti te digo que nunca tengas miedo de ser tú misma, de defender lo que crees y de dejar que Dios guíe tus pasos”.

PUBLICIDAD

Fátima Bosch luce una corona y un vestido azul con pedrería mientras sostiene una cinta con el texto «Viva Cristo Rey» sobre el escenario. (Instagram: Miss Universe )

Miss Universo agradece a Fátima Bosch tras finalizar su reinado

La organización también dedicó unas palabras a la mexicana, acompañadas de fotografías de su última aparición como reina. En su mensaje reconoció la manera en que representó al certamen y el legado que deja después de un año de actividades internacionales.

“Gracias, Fátima, por un año lleno de momentos inolvidables, gracia, fuerza y propósito. Gracias por compartir tu corazón con el mundo e inspirar a tantos a lo largo del camino”, señaló.

Bosch respondió brevemente: “Gracias, fue un placer y un honor”.

¡Llegó la SEXTA! 👑



Emotiva la coronación de nuestra soberana Jennifer Barreto como nueva embajadora universal. 💎 pic.twitter.com/Czppai4U1p — Miss Universe Puerto Rico (@muniversepr) November 25, 2026

La propia mexicana había anticipado la despedida con un video de los momentos más importantes de su experiencia. “A pocas horas de que este hermoso sueño llegue a su fin. Al mirar atrás, mi corazón se llena de gratitud, al saber que lo di todo y creer más que nunca que los sueños realmente se cumplen. Gracias, Dios. Gracias, Universo”, escribió.

PUBLICIDAD

Con la coronación de Jennifer Barreto, terminó oficialmente la etapa de Fátima Bosch como Miss Universo 2025. La mexicana dejó el título en el mismo escenario donde comenzó su historia como reina internacional, después de doce meses en los que su nombre permaneció en el centro de la conversación pública.