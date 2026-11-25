Mientras Vadhir Derbez enfrenta dos procesos legales por distintos casos de presunta agresión sexual, Glow Model niega haber participado en algún esquema para extorsionarlo. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

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El actor Vadhir Derbez enfrenta actualmente dos investigaciones por presuntos delitos sexuales, una en la Ciudad de México y otra a nivel federal. En medio del caso más avanzado, la agencia de modelos Glow Model rompió el silencio para negar cualquier participación en un presunto esquema de extorsión que el actor denunció en una entrevista radiofónica.

La primera denuncia contra Derbez fue presentada en abril de 2026 ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por una modelo estadounidense de 19 años. Según su versión, los hechos ocurrieron el 2 de abril, en un camerino, durante la grabación de un videoclip musical en un inmueble de la alcaldía Coyoacán.

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Con base en esa denuncia, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra el actor. Su defensa promovió un amparo que dejó sin efecto la orden.

Defendió a su persona ante las acusaciones que ha recibido en las últimas semanas (Ciro Gómez Leyva/Captura de pantalla)

El viernes 20 de noviembre, Derbez rompió el silencio en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva. Ahí aseguró que, antes de que el caso se volviera público, recibió exigencias económicas para evitar la difusión de la carpeta de investigación. “Me estaban pidiendo 350 mil dólares, hazme el favor, para no salir con la carpeta, para esconder todas estas cosas, cosas que fabricaron”, declaró el actor. Derbez sostuvo que, al negarse a pagar, comenzaron “cosas chuecas” dentro de la Fiscalía y que alguien filtró el expediente a medios de comunicación.

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Derbez señaló que la agencia que representaba a la modelo insistió en varias ocasiones para que la contratara, pese a que él la había rechazado previamente en los castings. “Por alguna razón la agencia seguía regresando diciéndonos: sí, ¿qué crees? Ya no puede, pero están estas”, relató el actor en la entrevista.

Glow Model niega haber participado en un esquema de extorsión

Ante estas declaraciones, el abogado Rafael Anzures, representante legal de Glow Model, negó de forma categórica que la empresa haya tenido prácticas extorsivas: “La empresa rechaza completamente el que haya habido una extorsión por parte de la empresa... nunca ha tenido este tipo de prácticas”, afirmó.

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El actor es acusado por una modelo estadounidense de 19 años. (Vadhir Derbez: Instagram)

El representante legal explicó que la agencia funciona únicamente como intermediaria entre clientes y modelos, sin que exista una relación laboral directa con ellas. Según dijo, Glow Model lleva más de 10 años en el mercado sin denuncias ni señalamientos previos.

Anzures confirmó que su despacho mantiene comunicación con el equipo legal de Derbez desde hace unos meses, luego de que el tema comenzara a circular públicamente.

Reconoció haber revisado documentos compartidos por la defensa del actor y admitió que hay indicios de que existen “inconsistencias” en la versión de la modelo, aunque evitó calificar los hechos como falsos de manera categórica. Sin embargo, también reconoció que la agencia no ha escuchado la versión de la modelo, argumentando que salió del país y no la han podido contactar.

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También confirmó que, hasta el momento, la Fiscalía de la Ciudad de México no ha requerido a la agencia como parte del proceso. “Realmente nosotros no tenemos nada que hacer en esto, somos terceros”, afirmó Anzures, al insistir en que el conflicto es “entre dos particulares”, aunque la empresa está dispuesta a colaborar si las autoridades lo solicitan. El abogado también dijo desconocer en cuántos trabajos la agencia medió con dicha modelo.

Defensa de Derbez acusa irregularidades; Fiscalía rechaza fabricar pruebas

El hijo de Eugenio Derbez rompió el silencio tras revelarse una denuncia por presunta violación en su contra interpuesta por una modelo estadounidense. (CUARTOSCURO)

Por otro lado, el abogado del actor, Enrique González Casanova, también en entrevista con Ciro Gómez Leyva, enumeró una serie de presuntas irregularidades. Dijo que la carpeta se integró en apenas 20 días y que la denunciante acudió a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales una hora después de los hechos, donde ya la esperaban una psicóloga y abogados particulares. También afirmó que no existe traducción del inglés al español de la declaración de la joven ni cadena de custodia en la prueba de ADN.

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Como parte de la defensa de fondo, el abogado mencionó más de 50 cámaras y 500 tomas de video dentro del inmueble, resguardadas por peritos del Poder Judicial de la Federación, además de entre 50 y 60 testigos presenciales. Aseguró que el lugar descrito por la denunciante no coincide con el inmueble real donde se grabó el videoclip.

Tras la entrevista, la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México pidió espacio en el mismo programa para dar su versión. La fiscal Michelle Marisol Flores Ayala rechazó que se hayan fabricado o modificado pruebas en el expediente.

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Sobre la presunta extorsión, la fiscal dijo que la Fiscalía no cuenta con información al respecto. También negó que la atención a la denunciante haya sido distinta a la que recibe cualquier víctima que acude a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales.

Uno de los señalamientos con mayor peso de la entrevista fue la revelación de que los abogados de Derbez no están acreditados como defensores dentro de la carpeta de investigación por violación. La fiscal explicó que, para tener acceso legítimo al expediente, el actor debe presentarse personalmente ante el Ministerio Público y nombrar ahí formalmente a sus abogados.

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Flores Ayala afirmó que la Fiscalía ha buscado a Derbez en distintos domicilios obtenidos por vías oficiales, incluida la oficina del despacho que el propio actor mencionó en su denuncia por extorsión, sin lograr su comparecencia.

¿En qué va la segunda denuncia ante la FGR?

Una mano sostiene una fotografía instantánea de un grupo de personas en una piscina frente al mar abierto durante un viaje en crucero de Vadhir Derbez. (X)

Al margen de la demanda en la Ciudad de México, Derbez enfrenta una segunda denuncia, independiente de la primera, ante la Fiscalía General de la República (FGR). El caso corresponde a una adolescente mexicana de 15 años que habría sido agredida sexualmente en septiembre de 2026, durante un viaje a bordo de un crucero en aguas internacionales.

El abogado Adrián Arellano, del despacho Domínguez McGregor, representante legal de la adolescente, explicó en entrevista que el barco ostentaba bandera de Bahamas, pero que el trayecto donde habrían ocurrido los hechos corresponde a aguas internacionales. Esto, dijo, permite que el Estado mexicano investigue el caso, dado que la víctima es mexicana.

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Arellano precisó que la carpeta de investigación se encuentra en etapa inicial, de recopilación de datos de prueba, y que aún no existen elementos para judicializar el caso. Rechazó de forma expresa cualquier vínculo entre este proceso y las acusaciones de extorsión que Derbez atribuye al primer caso.

“La familia ha sido muy contundente en que presentar esta denuncia no busca en lo absoluto una cuestión económica, sino que se esclarezcan los hechos”, afirmó el abogado, quien además negó que su representada tenga relación alguna con la denunciante del caso de Coyoacán.

Hasta el momento, ninguno de los dos procesos legales que enfrenta Vadhir Derbez cuenta con una resolución judicial definitiva.