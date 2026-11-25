El CCH Azcapotzalco tendrá clases virtuales por casos de varicela (CUARTOSCURO)

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió las actividades académicas presenciales en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Azcapotzalco, ante la detección de un brote de varicela entre integrantes de su comunidad estudiantil.

La medida entrará en vigor este miércoles 25 de noviembre y a través de un comunicado dirigido a estudiantes, profesores y trabajadores, la Dirección del plantel informó que la decisión se tomó por recomendación de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM, como una acción preventiva para evitar la propagación de esta enfermedad infecciosa.

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Durante los días de suspensión, las actividades académicas continuarán en modalidad en línea, por lo que las clases no quedarán interrumpidas, sino que se trasladarán temporalmente a plataformas digitales.

La autoridad escolar explicó que este periodo permitirá evaluar las condiciones sanitarias de las instalaciones, fortalecer la vigilancia epidemiológica e identificar oportunamente posibles nuevos casos de varicela.

Asimismo, se podrán implementar las medidas de prevención necesarias para reducir el riesgo de transmisión entre quienes integran la comunidad del plantel.

¿Cuándo se reiniciarían las clases presenciales?

CCH Azcapotzalco Varicela

Desde días anteriores las autoridades compartieron en sus redes sociales información de la varicela para evitar contagios, sin embargo, hasta la publicación de su comunicado, la Dirección del CCH Azcapotzalco no había informado públicamente cuántos casos fueron identificados ni si el brote involucraba exclusivamente a estudiantes o también a trabajadores del plantel.

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La institución pidió a la comunidad consultar sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre las medidas sanitarias.

De hecho, en las publicaciones sobre el tema en rede sociales, no se permitió el uso de comentarios por parte de usuarios y de la comunidad estudiantil, ya que están restringidos, mientras que otras se mantienen de manera normal.

Mientras se contempla el regreso a las aulas para el lunes 30 de noviembre de 2026, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, por lo cual se debe estar pendientes de las redes oficiales del plantel.

¿Qué es la varicela y cómo se contagia?

Fiebre, malestar general y erupciones con picazón son algunos de los síntomas frecuentes de la varicela

La varicela es una enfermedad infecciosa causada por el virus varicela-zóster (VVZ), considerado altamente contagioso. Aunque suele presentarse durante la infancia, también puede afectar a adolescentes y adultos que no han desarrollado inmunidad contra el virus.

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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la transmisión ocurre principalmente por vía aérea, mediante las partículas que expulsa una persona infectada al toser o estornudar, así como por contacto directo con el líquido de las ampollas que aparecen en la piel.

Uno de los factores que complica el control de los brotes es el periodo de incubación. El virus puede tardar entre 10 y 21 días en manifestarse después de la exposición, aunque lo más habitual es que los síntomas aparezcan entre los 14 y 16 días.

Además, una persona infectada puede transmitir la enfermedad desde uno o dos días antes de que aparezcan las primeras lesiones en la piel y continuar contagiando hasta que todas las ampollas hayan formado costras.

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Esta característica representa un desafío para los espacios educativos, debido a que los contagios pueden ocurrir antes de que una persona sepa que tiene la enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas de la varicela?

Entre las principales manifestaciones de la enfermedad se encuentran:

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Cansancio y malestar general.

Pérdida del apetito.

Erupciones o manchas rojizas en la piel.

Ampollas pequeñas con líquido que provocan comezón.

La erupción suele comenzar en el rostro y el cuero cabelludo, para posteriormente extenderse al tronco y las extremidades. Las lesiones evolucionan hasta convertirse en costras, proceso que puede durar varios días.

Aunque generalmente presenta una evolución favorable, la varicela puede ocasionar complicaciones, particularmente en adultos, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

¿Qué deben hacer los estudiantes del CCH Azcapotzalco?

CCH Azcapotzalco UNAM estudiantes (Foto: UNAM)

Ante la suspensión de actividades presenciales, se recomienda a los integrantes de la comunidad universitaria mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las indicaciones sanitarias de las autoridades.

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En caso de presentar síntomas compatibles con varicela, es importante evitar acudir a clases o mantener contacto cercano con otras personas y solicitar orientación médica para recibir una valoración.

La vacunación constituye una de las principales herramientas para prevenir la enfermedad. También es importante mantener una adecuada higiene de manos y evitar compartir objetos personales con personas que presenten síntomas.

Por ahora, el regreso a las aulas está programado para el lunes 30 de noviembre, mientras que las clases se mantendrán en línea durante el periodo de suspensión.

La decisión de la UNAM busca evitar que el brote se extienda dentro de las instalaciones educativas y garantizar condiciones sanitarias adecuadas para retomar las actividades académicas.

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