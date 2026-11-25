El artista compartió detalles sobre su relación cercana con la pareja formada por su hermana y su cuñado, además de reiterar su deseo de ampliar pronto la familia Aguilar. (Captura de pantalla @gordoelpugaguilar)

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Leonardo Aguilar reveló que ya le pidió a su hermana Ángela Aguilar que tenga un bebé porque quiere convertirse en tío. El cantante lo contó en una entrevista con TV Azteca al abordar los rumores que circulan en redes sociales sobre un posible embarazo de la intérprete.

El hijo de Pepe Aguilar aseguró que ya le ha insistido a su hermana sobre el tema. “Yo ya le he dicho de que: ‘Oye, ya ten un bebé, me encantaría comprarle botitas y todo. Y después cuando me canse te lo regreso’”, relató el cantante, quien aclaró que, hasta el momento, no hay ningún embarazo confirmado.

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Cuando le preguntaron si pronto sería tío a raíz de las versiones que circulan en redes, Leonardo respondió con sorpresa: “¿De quién?”. Al escuchar que el rumor ya se difundía en línea, bromeó con llamar directamente a su hermana para confirmarlo: “Ahorita mismo le voy a hablar a Ángela, a ver si es cierto”.

El hermano de Ángela Aguilar explicó por qué le entusiasma la idea de tener un sobrino. “A mí me encantaría porque es, es como, es como si yo tuviera un bebé, pero sin la responsabilidad de que sea mío, pues”, dijo entre risas durante la charla.

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El cantante descarta por ahora cualquier noticia concreta sobre un embarazo: “Pero que yo sepa no... o sea, no...”, aclara entre risas.

El cantante reconoce que ya habló con su hermana sobre tener un bebé, aunque aclara que ningún embarazo ha sido confirmado hasta el momento. (RS)

Pese a eso, Leonardo promete ser el encargado de dar a conocer la novedad cuando llegue el momento. “Cuando pase, yo lo voy a filtrar”, afirma, y remarca que será él quien decida el momento de hacerlo público: “Dije yo, dije yo, no tú. O sea, lo filtro yo”.

El respaldo de Leonardo Aguilar a la relación de Ángela y Christian Nodal

Las declaraciones se dan en un contexto donde Leonardo ha mostrado públicamente su cercanía con la pareja conformada por su hermana y Christian Nodal. Tras la boda de ambos, celebrada en julio de 2024, el cantante expresó su apoyo en redes sociales con mensajes dirigidos a los recién casados: “Los amo, felicidades”.

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En entrevistas previas, como la que concedió al programa La Saga con Adela Micha en 2025, Leonardo descartó tener algún conflicto con su cuñado. Lo describió como una persona positiva y respetuosa, con quien incluso ha compartido momentos de trabajo componiendo canciones.

El hijo de Pepe Aguilar recientemente se comprometió con Adriana Caballero

Leonardo recientemente entregó el anillo de compromiso a su novia Adriana Caballero. (@leonardoaguilaroficial)

Las declaraciones sobre su deseo de ser tío llegan en medio de una etapa de alta exposición mediática para el cantante. Leonardo lanzó recientemente su nuevo disco Esquina 22 y, apenas unos días antes, entregó el anillo de compromiso a su novia Adriana Caballero.

El anuncio del compromiso contrasta con declaraciones que el propio Leonardo había dado semanas atrás. A inicios del mes de noviembre, en entrevista con el programa Ventaneando, aseguró que, aunque se sentía profundamente enamorado y pensaba en Adriana Caballero como su futura esposa, el matrimonio seguía descartado porque su prioridad era la carrera musical: “Primero mi carrera”, expresó con firmeza cuando se le preguntó directamente sobre sus planes.

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Dos días después repitió el mensaje sin adelantar ningún paso hacia el altar: “Sigo muy enamorado”, dijo entonces. Sin embargo, este lunes 23 de noviembre circuló una fotografía donde el anillo en la mano de Adriana Caballero confirma un cambio de postura en menos de dos semanas. Leonardo no acompañó la publicación con ningún mensaje escrito; dejó que la imagen hablara por sí sola y hasta el momento ni él, ni la familia Aguilar han profundizado en detalles sobre el compromiso.