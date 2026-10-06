Al estilo del Piojo Herrera, Rafa Márquez evade señalamientos por sus resultados con Selección Mexicana

Rafa Márquez responde al estilo del Piojo Herrera "toca trabajar" (Captura pantalla)

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El inicio de la era de Rafa Márquez no ha dejado buenas impresiones entre la afición y los comentaristas deportivos, con dos empates y una derrota, la Selección Mexicana se alista para enfrentarse a Chile en el cierre de su gira por Estados Unidos.

La noche de este lunes 5 de octubre, Rafa Márquez habló en conferencia de prensa y uno de los principales temas que respondió fueron las críticas o dudas que han surgido sobre este nuevo proceso en el equipo mexicano. Y es que, históricamente la paciencia de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para respetar los tiempos de transición y adaptación con los técnicos es poca, por ello el histórico ex futbolista habló al respecto.

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Pero, una peculiaridad que agregó en su respuesta es que evadió las críticas al estilo de Miguel Herrera. El entrenador del Atlante se ha caracterizado por usar una frase constante en todas sus conferencias y con todos los equipos que ha dirigido, por lo que el Káiser copió ese estilo.

México irá ante el Team USA en la primera prueba real de Rafa Márquez (X / Selección Nacional )

Rafa Márquez respondió al estilo del Piojo Herrera: “Hay que trabajar”

Rafa Márquez aseguró que las exigencias y críticas por su inicio como entrenador de la Selección Mexicana están fuera de su alcance, por lo que concentra su atención en el trabajo cotidiano con el equipo.

“Eso está fuera de mi alcance, así que yo me preocupo por lo que está a mi alcance, que es el equipo, y me preocupa el entrenamiento de ahora que tengo”, declaró el técnico durante una rueda de prensa.

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Márquez explicó que su prioridad inmediata es preparar el próximo partido y aprovechar el tiempo disponible para trabajar con el plantel. “Ya mañana veremos con el partido, pero eso está fuera de mi alcance y lo único que me toca hacer es trabajar”, afirmó.

Fue ahí donde el entrenador también retomó una frase popular del Piojo Herera para describir la postura que asumirá frente a los cuestionamientos: “Lo único que me toca hacer es trabajar, ahora sí como dice el Piojo: ‘Trabajar, trabajar y seguir trabajando’. O sea, no hay más. Tengo poco tiempo para eso y hay que aprovecharlo”.

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Ante la presión por los resultados y las críticas recibidas en el comienzo de su etapa al frente del combinado mexicano, Márquez insistió en que dispone de poco tiempo y debe utilizarlo al máximo.

Miguel ‘Piojo’ Herrera respalda a Rafa Márquez y pide que respeten su proceso al frente de la Selección Mexicana (Especial)

En cuanto a lo que significó la derrota ante el conjunto de las Barras y las estrellas se sinceró sobre cómo lo vivió desde el banquillo. “Respeto todo tipo de opinión, esta silla es lo que representa. Cuando pierdes y más contra un rival como Estados Unidos, obviamente duele. No he escuchado nada, estoy enfocado en lo que es el proyecto, estamos super enfocados en el partido”.

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Por otra parte, demeritó los señalamientos y no les dio importancia pese a los debates que han surgido en redes sociales. “Estoy muy tranquilo, estoy intentando enfocarme solo en el trabajo de la selección, del equipo con mi staff y jugadores, intentar siempre ser optimistas”, sentenció.

Miguel Herrera defendió el proceso de Rafa Márquez con el Tri

Miguel Herrera respaldó a Rafa Márquez por abrir espacio a futbolistas jóvenes en la Selección Mexicana, pese al segundo empate del equipo ante Perú al inicio de su gestión. El exentrenador del Tri pidió paciencia ante un cambio generacional que, a su juicio, resultaba necesario para el conjunto nacional.

Frente a Perú, Márquez presentó un once titular renovado, con varios debutantes en la selección absoluta. México tuvo que remontar para rescatar la igualada con un gol de Víctor Guzmán. El resultado provocó cuestionamientos entre aficionados y comparaciones con el proceso que encabezó Javier Aguirre rumbo al Mundial.

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El técnico del Atlante consideró que las críticas por los primeros marcadores no debían imponerse sobre la evaluación de un proyecto que todavía atravesaba una etapa de ajuste. También destacó que Márquez mantuvo a varios jugadores que trabajaron con Aguirre durante el año y medio previo.

Herrera celebró que el entonces técnico nacional probara una alineación con nuevos elementos. Sostuvo que se trataba de un proceso con cambio generacional y que Márquez se atrevió a dar oportunidades a jóvenes.

El Piojo afirmó que un empate o la falta de triunfo no bastaban para descalificar el arranque del proceso. Señaló que el equipo mantenía cierta continuidad respecto al trabajo previo rumbo al Mundial.

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También explicó que Márquez buscó dar seguimiento a los futbolistas que habían sido observados por el anterior cuerpo técnico durante la gestión de Aguirre.