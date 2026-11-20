La Agencia de Atención Animal exige a la producción del reality acceso a sus instalaciones para capacitar a los participantes y verificar el estado de salud de los animales que participan en el programa. (VisualesIA)

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La Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México exhortó a la producción de La Granja VIP a cesar de inmediato cualquier práctica que implique dolor, sufrimiento, tortura o muerte de animales dentro del reality.

El oficio, con número SEDEMA/AGATAN/01253/2026 y fechado el 18 de noviembre, fue dirigido a Rafael Rodríguez Sánchez, director general de TV Azteca; Adrián Ortega, director general de Televisión y Contenidos; Alejandro Esquivel, director de Entretenimiento, y David Ortiz Marquet, productor del programa.

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El documento señala que ciudadanos, organizaciones animalistas y rescatistas han denunciado en redes sociales hechos de probable maltrato dentro de las instalaciones donde se graba el reality, al punto de que ya existen denuncias presentadas ante la fiscalía. La Agencia precisó que esas conductas, de confirmarse, encuadrarían en los artículos 350 bis y 350 del Código Penal.

La dependencia detalla seis incumplimientos de la producción

En el oficio, firmado por la directora general de la Agencia de Atención Animal, Ana Jocelyn Villagrán Villasana, la dependencia enumeró seis puntos en los que La Granja VIP incumple el artículo 40 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México. Entre ellos, la falta de presencia de autoridades facultadas que verifiquen el respeto a los derechos de los animales de forma continua, y la ausencia de personal capacitado en bienestar animal dentro de la producción.

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El organismo capitalino detalla seis incumplimientos a la ley de protección animal y advierte que conductas como gritos, azuzamiento o falta de alimentación constituyen maltrato, aunque no exista agresión física directa. (@Mirzaqueen2020)

La Agencia también indicó que los participantes del programa no cuentan con capacitación específica en materia de derechos y bienestar animal, y que los animales presentes en las instalaciones no han sido revisados por personal médico veterinario de ninguna entidad pública. Según el oficio, la producción tampoco ha entregado informes médicos que den cuenta del estado de salud de los animales.

“Los animales son sujetos de derecho en la Ciudad de México y su maltrato está claramente prohibido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4 párrafo sexto”, señala el documento. La dependencia agregó que su protección “no es un asunto que quede a criterio de particulares, sino que es de interés público”.

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Qué prácticas considera la Agencia como maltrato animal

El oficio precisa que el maltrato no se limita a acciones directas de violencia, sino que también puede configurarse por omisión. Entre las conductas que la dependencia capitalina identifica como posibles formas de maltrato se encuentran las siguientes:

Dejar de alimentar a los animales de forma adecuada.

No proporcionar agua limpia de manera constante.

Omitir un trato digno durante el tiempo de exhibición o grabación.

Gritar o dirigirse a los animales con palabras altisonantes.

Azuzar o tener contacto físico con el fin de someterlos.

Cualquier conducta que provoque estrés, ansiedad o menoscabe su dignidad.

“El bienestar animal no solo consiste en procurar alimentación, agua, hogar y atención médica, sino que, además, implica abstenerse de toda aquella conducta que menoscabe su dignidad, le provoque estrés o ansiedad”, indica el texto firmado por Villagrán Villasana.

Ante denuncias ciudadanas y presentaciones ante la fiscalía, la dependencia advierte que las conductas señaladas podrían encuadrar en los artículos 350 y 350 bis del Código Penal capitalino.

La dependencia pide acceso a las instalaciones y el retiro de participantes señalados

El exhorto plantea cinco puntos concretos a la producción. El primero exige el cese inmediato de cualquier práctica que implique dolor o sufrimiento para los animales dentro del set. El segundo solicita que se permita el acceso de personal de la Agencia a las instalaciones, tanto para capacitar a los participantes como para que personal médico veterinario constate el estado de salud de los animales.

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El tercer punto establece que, de comprobarse que algún participante ejecutó actos de maltrato o violencia contra un animal, esa persona debe ser retirada de forma permanente de todo contacto con los animales del programa. El cuarto pide establecer mesas de trabajo con la producción para garantizar el bienestar animal dentro de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, sede donde se desarrolla el reality. El quinto exige la entrega de los informes médicos veterinarios practicados a los animales que participan en el programa.

La directora de la Agencia de Atención Animal, Ana Jocelyn Villagrán, solicita una reunión con directivos de TV Azteca para establecer mesas de trabajo y garantizar el bienestar animal dentro del Instituto Politécnico Nacional. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

La Agencia de Atención Animal se declaró en “la mejor disposición de colaborar” con la producción para establecer políticas públicas y recomendaciones técnicas y jurídicas que garanticen la protección de los animales durante el desarrollo del reality. En el cierre del oficio, la dependencia solicitó a los directivos de TV Azteca señalar fecha, hora y lugar para sostener una reunión de coordinación sobre el tema.

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La dependencia capitalina fundamentó su actuación en los artículos 4 párrafo sexto y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 13 base B de la Constitución Política de la Ciudad de México, y los artículos 1, 4, 5, 24, 25, 40, 72 y 73 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la capital. Hasta el momento, el documento no da cuenta de una respuesta formal de TV Azteca ni de la producción de La Granja VIP al exhorto.