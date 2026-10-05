Germán Berterame defiende a Rafa Márquez por ausencia de victorias con Selección Mexicana: “Hay que tener paciencia” (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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La Selección Mexicana se prepara para enfrentarse a Chile en el cierre de la fecha FIFA. El inicio de la era de Rafa Márquez no ha acumulado una sola victoria, en su último encuentro fue goleado 3 - 0 ante Estados Unidos, lo que causó una serie de reacciones entre la afición, así como en algunos críticos.

Germán Berterame se encargó de dar la cara sobre las críticas que ha recibido el Tri, en especial por la ausencia de goles. El naturalizado mexicano calificó como “un golpe duro” y “muy fuerte” la última derrota de México ante Estados Unidos bajo la dirección de Rafa Márquez, aunque sostuvo que dentro del equipo existe la convicción de que se trata de un proceso y que deben continuar con el trabajo realizado.

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En medio de las dudas que dejó el último encuentro del combinado nacional, el delatero del Inter de Miami compartió cómo reaccionó el grupo y pidió paciencia al nuevo ciclo de Rafa Márquez. “Obviamente es un golpe duro, es un golpe muy fuerte porque sabemos que teníamos para más. Es fútbol, sabemos que debemos darle la vuelta a la página rápido; prácticamente mañana tenemos una revancha nueva”, declaró el delantero naturalizado mexicano al referirse al resultado y a la necesidad de dejar atrás el encuentro.

Berterame defendió a Rafa Márquez y pidió paciencia en el inicio de su ciclo

Berterame defendió a Rafa Márquez y pidió paciencia en el inicio de su ciclo (X/ @miseleccionmxEN)

Berterame explicó que ni él ni sus compañeros interpretan la derrota como una señal para cuestionar el proceso, y por ello argumentó que lo que necesita Rafa Márquez es paciencia en este nuevo ciclo que está comandanto. Además, descartó que dentro del equipo se sienta como un efecto negativo lo que se ha logrado hasta este momento.

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“Yo en lo personal no trato de verlo así, y mis compañeros tampoco lo ven así porque sabemos que es un proceso, un proceso que tratamos de seguir demostrando lo que venimos trabajando”, señaló.

El atacante afirmó que el plantel busca mostrarle a Márquez los avances alcanzados durante la preparación y pidió paciencia para que los resultados aparezcan, pues consideró que llevan poco tiempo. “Tratamos de demostrarle a él todo lo que venimos trabajando y se han visto cosas muy buenas, positivas. Con eso hay que quedarse, seguir mejorando. Es un recorrido largo que hay que tener paciencia y las cosas buenas yo sé que van a llegar”, expresó.

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El atacante afirmó que el plantel busca mostrarle a Márquez los avances alcanzados durante la preparación y pidió paciencia para que los resultados aparezcan (Imago7)

Ante la ausencia de goles, el delantero reconoció que los jugadores que ocupan la posición de nueve sienten el deseo constante de marcar, una situación que puede aumentar la ansiedad dentro del campo. “El nueve siempre tiene esas ganas de querer hacer un gol y creo que en lo personal juega mucho la ansiedad de querer hacer siempre un gol”, afirmó.

Berterame rechazó precisar si esa situación responde a una presión específica y consideró que los tres delanteros buscan convertir para ayudar al equipo. “No sé si es presión o son las ganas de que los tres queremos hacer un gol. Somos nueves, hacemos el trabajo sucio de defender, ayudar al equipo y somos diez tratando de dar lo mejor. Siempre queremos dar lo mejor y el gol va a llegar seguramente cuando estén las cosas con más calma”, concluyó.

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Luis Romo no está en condiciones médicas de jugar ante Chile

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informó que Luis Romo causará baja de la concentración y volverá con Chivas para continuar su recuperación. El comunicado señaló: “Tras un estudio realizado, el jugador presenta una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que regresará a su Club”.

El mediocampista se integra a las ausencias de Hirving Chucky Lozano, Gilberto Mora y Mateo Chávez para el cierre de la gira por Estados Unidos. Antes de iniciar los partidos amistosos, el cuerpo técnico también perdió a César Montes por lesión.

La baja de Mateo Chávez responde a su expulsión ante Estados Unidos, por lo que no estará disponible para Márquez y regresará con el AZ Alkmaar. El entrenador deberá ajustar nuevamente su alineación para enfrentar a La Roja.

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Orbelín Pineda aparece como opción para ocupar el sitio de Lozano, mientras Jesús Gallardo se perfila para cubrir la ausencia de Chávez. Para reemplazar a Gilberto Mora, el técnico cuenta con Álvaro Fidalgo, Jeremy Márquez y Obed Vargas.

El último partido dejó errores de Tala Rangel y Fidalgo que derivaron en los tres goles de Estados Unidos. México busca una actuación distinta luego de ese resultado, en el inicio de la etapa de Rafael Márquez al frente de la selección.