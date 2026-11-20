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El Metro de la Ciudad de México amplía su horario de servicio los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, en coincidencia con el festival Corona Capital 2026 y un partido de futbol americano profesional en el Estadio Banorte. Las Líneas 1, 2, 3 y 9 operarán hasta la 1:30 horas de la madrugada para facilitar el traslado de los asistentes a ambos eventos.

El STC Metro anuncia el servicio extendido en cuatro líneas

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la medida responde a la realización simultánea de dos eventos masivos este fin de semana. “El Sistema de Transporte Colectivo Metro informa que los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, las Líneas 1, 2, 3 y 9 ampliarán su horario de servicio hasta la 1:30 horas de la madrugada, con el propósito de facilitar la movilidad de las personas asistentes a ambos eventos”, señaló el organismo.

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El Corona Capital celebra su decimosexta edición en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes como cabezas de cartel. El viernes 20 encabeza Gorillaz junto a Mumford & Sons, Daniel Caesar, James Blake y The Kooks.

Cuatro líneas del Metro amplían su horario este viernes, sábado y domingo para facilitar la movilidad de asistentes al Corona Capital y al encuentro deportivo. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El sábado y domingo cierran con Twenty One Pilots y The Strokes

El sábado 21 el cartel principal corresponde a Twenty One Pilots, con The Offspring, Pierce The Veil, Underworld y Mother Mother en actos secundarios. El domingo 22 cierra el festival The Strokes, acompañado por The XX, Lola Young, Lil Yachty y Bunt, en formato in the round.

Para quienes asistan al partido de fútbol americano profesional, el Metro señala una ruta específica de conexión. “Para quienes acudirán al partido de fútbol americano, la estación Tasqueña, de la Línea 2, es una opción de conexión con el Tren Ligero, que permite llegar directamente al estadio sede del encuentro deportivo”, indicó el STC Metro.

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La estación Zócalo-Tenochtitlan permanece cerrada desde este viernes

El organismo también reportó el cierre de una estación del centro de la capital. “Mañana viernes 20 de noviembre, la estación Zócalo-Tenochtitlan permanecerá cerrada desde el inicio del servicio y hasta nuevo aviso”, precisó el Metro.

El cierre no tiene relación directa con los eventos del fin de semana, según la información difundida por el propio sistema de transporte. El STC Metro pide a los usuarios considerar este dato adicional al planificar sus traslados durante los próximos días.

Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez en Metro

La Línea 9, identificada con el color café, ofrece la ruta más directa hacia la sede del festival. Los usuarios deben tomarla en dirección a Pantitlán o Tacubaya, según su punto de origen, y descender en alguna de tres estaciones según el acceso asignado.

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Las Líneas 1, 2, 3 y 9 operan hasta la madrugada este fin de semana mientras la estación Zócalo-Tenochtitlan permanece cerrada desde el viernes. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La estación Ciudad Deportiva suele ser la opción más conveniente para llegar a la Puerta 6 y a varios accesos del recinto. La estación Velódromo conviene para quienes tienen acceso hacia la zona poniente, mientras que Puebla sirve para los accesos ubicados sobre Viaducto Río de la Piedad.

El Metro recomienda a los asistentes revisar su boleto o las redes oficiales del evento antes de salir de casa, ya que la puerta asignada puede determinar cuál estación conviene más. Este viernes 20 de noviembre se prevé mayor afluencia en la Línea 9 por las actividades del Corona Capital en el Autódromo.

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“El Metro solicita a las personas usuarias tomar en cuenta estos avisos para programar sus viajes y planificar sus traslados con anticipación”, concluyó el comunicado del Sistema de Transporte Colectivo.

Cómo llegar al Estadio Banorte en transporte público

Para llegar al Estadio Banorte en Metro, la ruta más directa combina la Línea 2 con el Tren Ligero. Los usuarios deben abordar la Línea 2 (color azul) con dirección a Tasqueña desde cualquier estación del centro, como Zócalo-Tenochtitlan, Allende, Bellas Artes o Pino Suárez.

Al llegar a la terminal Tasqueña, se realiza el transbordo al Tren Ligero con dirección a Xochimilco. La parada que da acceso directo al recinto es Estadio Azteca, ubicada frente al inmueble y conectada con rampas hacia la entrada este del estadio.

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Quienes viajan desde Polanco pueden tomar la Línea 7 hasta Tacubaya, cambiar a la Línea 9 hacia Chabacano y de ahí abordar la Línea 2 hacia Tasqueña. Para el partido de la NFL entre 49ers y Vikings, se aumentará la frecuencia de trenes del Tren Ligero y no habrá estacionamiento público en el estadio, por lo que se recomienda evitar llegar en automóvil.