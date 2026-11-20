La Secretaría de Educación Pública y el INEHRM señalan que las mujeres en la Revolución Mexicana asumieron tareas de espionaje, enfermería y mando militar. (Foto: Flickr)

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Las mujeres revolucionarias mexicanas no quedaron relegadas al cuidado de los campamentos. Durante el conflicto, participaron en el traslado clandestino de armas y recursos, reunieron información para las fuerzas insurgentes, redactaron programas políticos y dirigieron contingentes armados.

La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México sostienen que su intervención abarcó funciones de espionaje, mensajería, propaganda, enfermería y mando militar. Algunas obtuvieron grados de coronela, teniente coronel o generala.

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Las mujeres de la Revolución Mexicana fueron temidas por autoridades y tropas rivales porque podían movilizar recursos, sostener redes de información y dirigir operaciones armadas. A la vez, recibieron reconocimiento de líderes insurgentes y comunidades que confiaron en su capacidad para organizar tropas, trasladar pertrechos y defender proyectos políticos.

Las soldaderas fueron más que acompañantes de los combatientes

La imagen de la soldadera suele asociarse con mujeres que preparaban alimentos, atendían heridos y viajaban junto a las tropas. Esa tarea fue indispensable para la supervivencia de los ejércitos que atravesaban largos trayectos y enfrentaban campañas sucesivas.

Los materiales de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos señalan que muchas mujeres iban por delante de los contingentes para conseguir provisiones. También levantaban campamentos, asistían a los heridos y enterraban a quienes morían en combate.

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Un estudio académico publicado en The Americas diferencia a las soldaderas de las mujeres soldado. Las primeras acompañaban a las fuerzas en tareas de abastecimiento y cuidado, mientras que las segundas se incorporaban como combatientes reconocidas y, en algunos casos, lideraban unidades.

Esa división no siempre fue definitiva. Varias mujeres comenzaron con labores de apoyo y asumieron luego tareas de espionaje, mensajería o combate, en un escenario donde cada traslado y cada contacto con un bando podía tener efectos militares.

La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México sostienen que su intervención abarcó funciones de espionaje, mensajería, propaganda, enfermería y mando militar. (Foto: Flickr)

Dolores Jiménez y Muro articuló propaganda, espionaje y contrabando

Dolores Jiménez y Muro fue una de las figuras que combinó la escritura política con el trabajo clandestino. La Secretaría de Educación Pública la identifica como propagandista, informante, espía y contrabandista de armas y dinero para las fuerzas zapatistas.

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Su actividad pública había comenzado antes de su incorporación al Ejército Libertador del Sur. Presidió el Club Femenil Antirreeleccionista Hijas de Cuauhtémoc y participó en el movimiento que se oponía a la continuidad de Porfirio Díaz.

Según la Secretaría de Gobernación, fue redactora principal del Plan Político y Social de Tacubaya. El texto reclamaba la renuncia de Díaz, la vigencia de la Constitución de 1857 y la restitución de tierras para los campesinos.

El programa también incluyó demandas sobre la no discriminación de los pueblos indígenas, la educación y la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Aquellas posiciones la convirtieron en una opositora incómoda para los gobiernos que enfrentó.

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Después de ser encarcelada por su actividad política, se sumó a las fuerzas de Emiliano Zapata. La Secretaría de Cultura ha señalado que el dirigente le encargó la redacción del proemio del Plan de Ayala y le otorgó el grado de general brigadier en 1911.

Su lugar dentro del zapatismo no fue simbólico. La revolucionaria movía recursos, obtenía información y utilizaba sus vínculos políticos entre Morelos y Ciudad de México para sostener la causa insurgente.

La Secretaría de Cultura volvió a destacar esa trayectoria al declarar 2025 como el Año del Centenario Luctuoso de Dolores Jiménez y Muro. El reconocimiento recuperó su papel como intelectual ligada a las demandas agrarias, feministas e indigenistas.

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Dolores Jiménez y Muro redactó el Plan Político y Social de Tacubaya y colaboró con Emiliano Zapata en el traslado de armas e información.

Juana Belén Gutiérrez desafió al Porfiriato desde la prensa y el exilio

Juana Belén Gutiérrez de Mendoza empleó el periodismo para confrontar al régimen porfirista. Fue fundadora, propietaria y editora de Vésper, una publicación antiporfirista vinculada con redes liberales de oposición.

El INEHRM informa que fue encarcelada en varias ocasiones bajo acusaciones de rebelión y sedición. En la prisión de Belén coincidió con Ricardo y Enrique Flores Magón, además de Juan Sarabia.

Tras recuperar la libertad, se trasladó a Estados Unidos junto con sus hijas. Desde Laredo y San Antonio reorganizó Vésper con el apoyo de Elisa Acuña Rosete y mantuvo su actividad política fuera de México.

La institución histórica señala que Juana Belén participó en la formación de grupos como Socialistas Mexicanos y clubes políticos femeniles. También intervino en organizaciones que reclamaban el derecho al voto de las mujeres.

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La periodista defendió causas de las clases populares, de las mujeres y de los pueblos indígenas. Su recorrido incluyó vínculos con el liberalismo, el maderismo y el zapatismo, sin abandonar la crítica a los gobiernos que consideraba autoritarios.

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la describe como una disidente persistente, comprometida con la reforma agraria, la educación, el indigenismo y los derechos de las mujeres. Su caso muestra que la información y la palabra escrita podían convertirse en instrumentos de lucha política.

Carmen Vélez financió una tropa y obtuvo el grado de generala

Carmen Vélez, conocida como La Generala, organizó una fuerza armada en Puebla y Tlaxcala. Una investigación publicada en la revista académica Chiquináh indica que utilizó recursos procedentes de sus haciendas para comprar armas y parque.

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La dirigente nació en la hacienda de Tepalcayuca, en Puebla, y tenía relación con propiedades rurales de Puebla y Tlaxcala. De acuerdo con el estudio, vendió ganado para financiar a una tropa conformada principalmente por peones.

Su levantamiento comenzó a tomar forma a fines de noviembre de 1910, después de la ejecución del dirigente tlaxcalteca Juan Cuamatzi. La unidad llegó a reunir cerca de 300 hombres en una zona cercana a La Malitzin.

La Junta Revolucionaria Pro Patria de Puebla le concedió el grado de generala el 2 de enero de 1911. La decisión fue ratificada en julio de ese año, según la investigación sobre su actuación en el escenario tlaxcalteca.

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La trayectoria de Carmen Vélez mostró que una mujer podía usar recursos económicos, redes locales y autoridad personal para formar una fuerza insurgente. Su liderazgo cuestionó la idea de que el mando militar era un espacio reservado para los hombres.

Juana Belén Gutiérrez de Mendoza utilizó el periodismo opositor en Vésper para confrontar al régimen porfirista desde México y Estados Unidos.

Margarita Neri, Petra Herrera y María Quinteras dirigieron tropas

Los registros de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos presentan a Margarita Neri como una hacendada que se sumó al zapatismo tras el asesinato de su esposo. Primero participó como soldadera y luego asumió el mando de una fuerza propia.

Su ejército comenzó con unos 200 hombres y alcanzó cerca de 1.000 en dos meses. Sus campañas recorrieron Tabasco y Chiapas y provocaron alarma entre autoridades regionales, de acuerdo con ese archivo histórico.

La documentación difundida por el INEHRM también destaca a Petra Herrera, quien formó una tropa integrada por mujeres. La revolucionaria combatió con fuerzas maderistas y villistas y participó en el asalto a Torreón, Coahuila.

Petra se autonombró generala y organizó una estructura de combate femenina en un contexto donde muchas tropas subestimaban la presencia de mujeres armadas. Su figura quedó asociada a la capacidad de reunir combatientes y actuar en operaciones de gran escala.

María Quinteras de Meras obtuvo el grado de coronel dentro del ejército villista. Los documentos del INEHRM indican que participó en diez batallas durante los tres años que permaneció en esas filas.

Su ascenso se vinculó con sus méritos de guerra y con el respeto que le profesaba Francisco Villa. La coronela representó a las mujeres que lograron reconocimiento formal dentro de una estructura militar dominada por hombres.

Rosa Bobadilla conservó el mando de un pelotón zapatista

Rosa Bobadilla, llamada La Coronela, dirigió frentes zapatistas junto con su esposo, Severiano Casas. El marco jurídico del Gobierno de Morelos señala que, tras la muerte del coronel en combate, Emiliano Zapata le ofreció mantener el mando de un pelotón de 200 hombres.

“Mi vida está para servir a la patria, mi General”, respondió Rosa Bobadilla, según el documento oficial. A partir de ese momento, asumió la conducción de la unidad y obtuvo victorias contra las fuerzas federales.

Su participación también incluyó apoyo a mujeres que habían quedado viudas durante la guerra. La coronela atravesó pérdidas personales: sus hijos José María y Alfonso murieron en combate, pero ella continuó ligada a la lucha zapatista.

La trayectoria de Rosa Bobadilla permite observar que el mando femenino no se limitó a casos aislados de propaganda. Las autoridades insurgentes podían delegar en una mujer la continuidad de una tropa armada en plena guerra.

Petra Herrera formó un contingente integrado exclusivamente por mujeres y participó en el asalto a Torreón junto a fuerzas maderistas y villistas. (Foto: Wikipedia)

Amelio Robles fue reconocido como coronel dentro y fuera del ejército

Amelio Robles Ávila se incorporó al zapatismo en 1912 y participó en tareas de mensajería, contrabando de armas y víveres, además de acciones armadas. La Secretaría de Cultura de México sostiene que vivió su identidad como hombre y exigió ese reconocimiento en su vida militar y social.

Su experiencia fue distinta de la de otras combatientes que usaron ropa masculina para acceder al campo de batalla o protegerse de agresiones. En el caso de Robles, la identidad masculina formó parte de una transición sostenida durante el resto de su vida.

La Secretaría de Cultura refiere que alcanzó reconocimiento por sus méritos en campaña y fue identificado como coronel. Su participación en emboscadas y operaciones militares reforzó su prestigio dentro de las filas revolucionarias.

La historia de Amelio Robles muestra que la Revolución abrió márgenes limitados para desafiar las normas de género. Esos márgenes dependieron, en parte, del reconocimiento militar y de la autoridad que logró ejercer sobre otros combatientes.

Las trayectorias de estas mujeres y de Amelio Robles permiten revisar una historia frecuentemente centrada en los caudillos varones. La Revolución Mexicana también se sostuvo con redes de inteligencia, contrabando, propaganda y mando construidas por personas que enfrentaron riesgos similares a los de los soldados.

La participación femenina no fue un detalle lateral de la guerra. Las contrabandistas, espías, periodistas y comandantas alteraron el desarrollo de operaciones militares, defendieron programas políticos y dejaron una huella que las instituciones mexicanas han recuperado de forma gradual.