Claudia Sheinbaum regresa a México tras participar en la cumbre APEC. (X@Claudiashein)

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Claudia Sheinbaum aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en los primeros minutos del viernes 20 de noviembre, horas después de concluir su participación en la APEC 2026 en Shenzhen, China, para encabezar este mismo día el Desfile Cívico-Militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, programado para las 10:00 horas en el Zócalo capitalino.

El regreso de la presidenta pone fin a una gira de trabajo de cinco días que sumó cerca de 40 horas en vuelos comerciales entre idas y venidas. Sheinbaum viajó en clase económica en un trayecto que duró 21 horas a la ida y 18 horas de regreso.

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La mandataria confirmó su llegada a través de redes sociales: “Llegamos a la Ciudad de México en el vuelo CZ8031 desde Shenzhen, China. Agradecemos a toda la tripulación por su apoyo”, acompañando la publicación con una fotografía con el personal del avión.

Sheinbaum firmó memorándums con China y se reunió con Trump, Xi Jinping y Carney

El presidente de China, Xi Jinping (derecha), estrecha la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, antes de que los líderes se tomen una foto grupal durante la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, en la provincia sureña china de Guangdong, el 19 de noviembre de 2026. GREG BAKER/Pool vía REUTERS

La agenda diplomática de Sheinbaum en Shenzhen incluyó encuentros bilaterales con el presidente de China, Xi Jinping; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el presidente de Vietnam, Tô Lâm; el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

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Con Xi Jinping abordó la cooperación en comercio, inversión, ciencia, tecnología, manufactura, inteligencia artificial, agricultura, recursos hídricos, salud, educación y turismo. La reunión derivó en la firma de varios Memorándums de Entendimiento, según informó la propia presidenta en conferencia de prensa al cierre de la gira.

“Nuestra visita, junto con el Gabinete, a China marca una nueva era en la relación México-China”, dijo Sheinbaum al término de sus actividades en Shenzhen, aunque descartó que el país busque un tratado comercial con dicha nación.

Sobre su reunión con Donald Trump en Shenzhen, la mandataria evitó dar detalles por tratarse, dijo, de una conversación privada. “Lo que sí podemos decir es que ha habido una relación muy, muy estrecha de coordinación, de comunicación, de avance”, sostuvo.

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Sheinbaum explicó que el gobierno estadounidense busca reducir su déficit comercial con México, pese a que el país es el principal comprador de productos de Estados Unidos. Señaló que el equipo de Trump reconoce el papel de México en las exportaciones de electrónicos vinculadas al crecimiento de los centros de datos y la inteligencia artificial en ese país.

“Ha quedado claro para el equipo del presidente Trump que el boom que tiene hoy Estados Unidos en inteligencia artificial y la construcción de centros de datos han hecho que México se vuelva un centro muy importante para este proceso de exportación”, afirmó.

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Sobre los aranceles 232, dijo que las negociaciones van “muy avanzadas”. “A nosotros nos interesa mucho la reducción de aranceles y para ello hemos venido trabajando, pues ya durante prácticamente año y medio”, sostuvo sobre lo que buscará plantear en Mar-a-Lago en diciembre.

En el encuentro con Carney se revisaron los avances del Plan de Acción 2025-2028 entre México y Canadá, el crecimiento del comercio bilateral y las oportunidades de inversión entre ambos países.

El video muestra a varios mandatarios y representantes internacionales situados sobre una alfombra roja para una fotografía grupal. Al fondo se observa una pantalla con un paisaje urbano y el letrero APEC China. Entre las figuras visibles en el escenario se encuentran dirigentes como Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, junto a otras personalidades políticas organizadas en dos filas frente a la cámara.

Por otro lado, como oradora principal del APEC CEO Summit, Sheinbaum expuso ante más de mil empresarios de las 21 economías del foro los proyectos de inversión en infraestructura, carreteras, puertos y generación, transmisión y distribución de energía eléctrica contemplados en el Plan México.

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En su intervención también señaló que más de 17 millones de personas salieron de la pobreza gracias al modelo económico impulsado desde 2018, cifra que atribuyó a las políticas de la Cuarta Transformación.

Fuera de la agenda formal, la gira dejó varios momentos que circularon ampliamente en redes sociales. Sheinbaum fue captada tocando una guitarra sin cuerdas de la marca china LiberLive, con la que interpretó la canción folclórica “Jasmine Flower”. La presidenta también tomó una clase de una hora de Baduanjin —práctica tradicional china conocida como Ocho Piezas de Brocado, compuesta de ocho movimientos para restaurar la armonía entre cuerpo, respiración y mente— con el instructor Niu Aijun, vicedecano de la Facultad de Deportes y Educación Física del Instituto Politécnico de Tecnología de la Información de Shenzhen.

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También visitó un hospital de alta especialidad en el municipio de Nanshan, donde conocieron la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos clínicos. La delegación también visitó una planta de tratamiento de agua operada con inteligencia artificial, con capacidad para tratar 100 mil toneladas de agua al día, con miras a aplicar esa tecnología en el saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula.

El primer día de la gira, el lunes 16 de noviembre, Sheinbaum se reunió con la comunidad mexicana radicada en China y entregó el distintivo Hecho en México al restaurante Tequila Coyotes Mexican Food & Grill, fundado en 2010, que sirve platillos como pambazos, chilaquiles, tamales, cochinita pibil y chamorro de cerdo al guajillo.

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Su agenda hoy 20 de noviembre

Una infografía detalla el trayecto y los horarios del Desfile Cívico-Militar del 20 de noviembre en Ciudad de México, desde el Zócalo hasta el Monumento a la Revolución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este viernes, la presidenta no realizará su habitual conferencia matutina. Su primer compromiso público tras el regreso de China es encabezar el Desfile Cívico-Militar conmemorativo del 116 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, programado para las 10:00 horas en la Plaza de la Constitución.

El desfile contará con contingentes del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, e incluirá representaciones históricas como la Huelga de Cananea y pasajes sobre la participación de las mujeres en el movimiento armado de 1910.

La ruta partirá del Zócalo capitalino por la avenida 5 de Mayo, el Eje Central Lázaro Cárdenas, la avenida Juárez y la avenida de la República, hasta llegar al Monumento a la Revolución.

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