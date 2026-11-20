Adrián Marcelo se lanzó contra las conductoras, quienes han sido críticas con él por su participación en LCDLFMX. (galileamontijo, adrianmarcelo10,andrealegarreta / Instagram)

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Adrián Marcelo volvió a arremeter contra los conductores del programa Hoy, esta vez por la manera en que reaccionaron ante la posible liberación de Pablo Lyle.

Luego de que los presentadores expresaran su alegría por la posibilidad de que el actor salga de prisión a finales de diciembre, el influencer publicó un mensaje en el que los llamó “pu*** escorias” y recordó las críticas que recibió durante su participación en La Casa de los Famosos México.

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La reacción del regiomontano llegó después de que circulara un video de los conductores del matutino hablando sobre el cumpleaños número 40 de Lyle y su eventual regreso a la vida pública. Para Marcelo, la postura del programa representa una incongruencia frente al trato que, asegura, recibió de sus integrantes.

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre los conductores de ‘Hoy’ y Pablo Lyle?

A través de su cuenta de X, Adrián Marcelo cuestionó que quienes, desde su perspectiva, contribuyeron a construir una imagen negativa de él, ahora se expresen con entusiasmo sobre la situación del actor.

“Entenderán lo difícil que es ‘superar’ que quienes se encargaron de lincharte públicamente y abonaron a la construcción de un falso personaje, se expresen así abiertamente. La incongruencia y cinismo es tanta que me hace hurgar en mis más oscuros pensamientos. Pu*** escorias. Estaré aquí para recordárselos hasta que Dios me preste vida”, escribió.

Adrián Marcelo cuestiona en la red social X la postura de los presentadores del programa televisivo Hoy respecto a la situación legal del actor Pablo Lyle. (X)

Aunque no mencionó directamente a los presentadores en el texto, el mensaje fue publicado en respuesta a una publicación que mostraba a integrantes de Hoy hablando sobre Pablo Lyle.

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El contenido compartido criticaba que celebraran la posibilidad de que el actor recupere su libertad, pese a que cumple una condena por homicidio involuntario.

Las palabras de Marcelo dividieron opiniones en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron su reclamo y cuestionaron la postura del matutino, otros le recomendaron dejar atrás las diferencias surgidas durante el reality de Televisa.

¿Qué dijeron los conductores de ‘Hoy’ sobre la posible liberación de Pablo Lyle?

El pasado 18 de noviembre, durante una emisión de Hoy, los presentadores hablaron del cumpleaños de Pablo Lyle y de la posibilidad de que salga de prisión antes de que termine 2026.

Raúl Araiza se mostró optimista sobre el futuro profesional del actor y consideró que, a sus 40 años, todavía tendría oportunidades para retomar su carrera.

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“Yo creo que va a salir, ni siquiera es en su prime porque le viene en su momento, pero va a salir a los 40 años donde va a tener toda la carrera por delante para hacer lo que él quiera como quiera. Todo lo que maduró, lo que vivió. Es la experiencia de la vida”, comentó.

La posibilidad de que Lyle sea liberado a finales de diciembre ha circulado desde hace semanas, aunque no existe una confirmación oficial sobre la fecha. El actor fue sentenciado a cinco años de prisión y ocho de libertad condicional, además de 500 horas de servicio comunitario, luego de ser declarado culpable por la muerte de Juan Ricardo Hernández, de 63 años, tras un altercado vial ocurrido en Florida en 2019.

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La conductora y el equipo de la emisión matutina destacaron la trayectoria del sinaloense y anticiparon su regreso a la actuación una vez que concluya su proceso judicial en Estados Unidos. (Redes Sociales )

¿Por qué Adrián Marcelo tiene diferencias con Andrea Legarreta y Galilea Montijo?

El enfrentamiento entre Marcelo y figuras de Hoy se remonta a la segunda temporada de La casa de los famosos México, en 2024. Durante su estancia en el reality, el influencer protagonizó fuertes discusiones con Gala Montes y Arath de la Torre, situación que generó críticas de Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Marcelo abandonó el programa el 4 de septiembre de ese año, semanas antes de la final. Desde entonces, ha lanzado diversos señalamientos contra las conductoras y el equipo del matutino.