México Deportes

México vs Chile: cuándo y dónde ver EN VIVO el último amistoso internacional de la Selección en la Fecha FIFA

El tricolor va por su primera victoria en la era de Rafa Márquez previo a lo que serán los cuartos de final de la CONCACAF Nations League en noviembre

El tricolor va por su primera victoria en la era de Rafa Márquez previo a lo que serán los cuartos de final de la CONCACAF Nations League en noviembre. (Infobae México: Jovani Pérez)
El tricolor va por su primera victoria en la era de Rafa Márquez previo a lo que serán los cuartos de final de la CONCACAF Nations League en noviembre. (Infobae México: Jovani Pérez)
Guardar

México se enfrenta a Chile este martes 6 de octubre a las 20:30 horas (tiempo del centro de la República) desde el Memorial Coliseum de Los Ángeles en el último juego amistoso que tendrá el tricolor en esta ventana de la Fecha FIFA.

Rafa Márquez por su primera victoria al mando de México

La Selección Nacional vive su tercera prueba con Rafa Márquez
La Selección Mexicana busca su primera victoria en la era de Rafa Márquez. (X / Selección Nacional)

El inicio de la era de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana no ha tenido los resultados esperados. El Tricolor todavía no conoce la victoria después de tres partidos amistosos, con saldo de dos empates y una derrota.

PUBLICIDAD

El primer compromiso fue ante Colombia, uno de los rivales más exigentes de Conmebol. México utilizó a varios de sus jugadores habituales y empató 1-1 en un duelo que dejó sensaciones positivas, sobre todo por el funcionamiento que mostró el equipo en distintos momentos del partido.

Después, el Tricolor enfrentó a Perú en un encuentro que parecía más accesible. La selección sudamericana no clasifica a una Copa del Mundo desde Rusia 2018, por lo que Márquez decidió hacer varios cambios y dar oportunidad a futbolistas que habitualmente parten desde la banca. El resultado fue otro empate, en un partido donde México no logró imponer condiciones.

PUBLICIDAD

El golpe más fuerte llegó ante Estados Unidos. El cuerpo técnico apostó por una alineación con titulares y suplentes, pero los errores defensivos marcaron el rumbo del encuentro. Dos fallas del Tala Rangel y otra de Álvaro Fidalgo derivaron en los tres goles del rival para una derrota de 3-0.

México buscará dejar atrás ese resultado ante la selección de las Barras y las Estrellas. El siguiente reto será frente a Chile, un partido en el que Rafael Márquez intentará conseguir su primer triunfo como técnico del Tricolor.

Cómo llega Chile a este enfrentamiento

Darío Osorio es uno de los nuevos rostros de Chile. - Crédito: AFP
La Selección de Chile no clasifica a un mundial desde Brasil 2014. (AFP)

La Selección de Chile atraviesa uno de los periodos más complejos de su historia reciente. Lejos quedó la generación que llevó a La Roja a conquistar dos Copas América consecutivas, en 2015 y 2016, y que colocó al equipo entre los principales protagonistas del futbol sudamericano bajo el mando de Jorge Sampaoli.

Desde su participación en Brasil 2014, Chile no ha logrado volver a una Copa del Mundo. La falta de resultados en los procesos posteriores ha obligado a la federación y al cuerpo técnico a iniciar una etapa de reestructuración, con la intención de formar una base capaz de competir rumbo al Mundial de 2030.

El panorama se agravó en las Eliminatorias de Conmebol hacia la Copa del Mundo de 2026. Chile terminó en el último lugar de la clasificación, un resultado que confirmó la distancia que actualmente existe entre el equipo y las selecciones que pelean de forma constante por los boletos mundialistas.

Durante esta Fecha FIFA, La Roja tampoco pudo conseguir resultados favorables. El conjunto chileno perdió sus compromisos ante Estados Unidos y Canadá, por lo que llegará al duelo contra México con la necesidad de recuperar confianza.

Un triunfo ante el Tricolor representaría un impulso importante para Chile. Más allá de tratarse de un amistoso, el partido será una oportunidad para mostrar señales de mejora y comenzar a construir un proyecto con miras al siguiente ciclo mundialista.

Cuándo y dónde ver el encuentro de México en vivo

El encuentro entre México y Chile podrá seguirse este martes 6 de octubre a las 20:30 horas a través de las pantallas de Azteca 7, TUDN, Canal 5, Amazon Prime Video y Claro Sports.

Temas Relacionados

Selección MexicanaSelección ChileAmistosos internacionalesPreviaFecha Fifamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor aconteció a las 10:44 horas, a una distancia de 77 km de Cintalapa y tuvo una profundidad de 51.7 km

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

Morena da premio de consolación a Andrea Chávez en Ciudad Juárez: “Sin egos, ni protagonismos”, responde la senadora

La senadora con licencia recibe el cargo municipal luego de obtener 1.50 puntos frente a los 8.50 de Cruz Pérez Cuéllar en la encuesta interna que definió la candidatura estatal

Morena da premio de consolación a Andrea Chávez en Ciudad Juárez: “Sin egos, ni protagonismos”, responde la senadora

Temblor hoy 5 de octubre en México: se registró un sismo de 4.0 en Cintalapa, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 5 de octubre en México: se registró un sismo de 4.0 en Cintalapa, Chiapas

Policías sin prácticas de tiro y custodios sin carrera: las carencias de seguridad de Chihuahua frente al crimen organizado, revela Causa en Común

El estudio expone las deficiencias de las corporaciones estatales mientras Chihuahua mantiene operaciones contra grupos criminales y enfrenta la disputa territorial entre Los Cabrera y La Línea, que suma 113 homicidios en cuatro municipios del noreste desde septiembre de 2024

Policías sin prácticas de tiro y custodios sin carrera: las carencias de seguridad de Chihuahua frente al crimen organizado, revela Causa en Común

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 5 de octubre: manifestantes mantienen cerrada la circulación en Doctor José María Vértiz

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 5 de octubre: manifestantes mantienen cerrada la circulación en Doctor José María Vértiz
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “El Pulpito”, líder de Barrio 18 en Chiapas: lo acusan de ser multifeminicida y terrorista en El Salvador

Capturan a “El Pulpito”, líder de Barrio 18 en Chiapas: lo acusan de ser multifeminicida y terrorista en El Salvador

Policías sin prácticas de tiro y custodios sin carrera: las carencias de seguridad de Chihuahua frente al crimen organizado, revela Causa en Común

Cárdenas Palomino podría ser liberado al cumplir su condena a 5 años de prisión por tortura al hermano de Israel Vallarta

México niega evidencia de disparos a la guardia costera de EEUU en la frontera, pide pruebas y propone operativos espejo

EEUU prueba tecnología antidrones en la frontera con México: detectan 378 incursiones de drones y derriban 11 de cárteles

ENTRETENIMIENTO

Galilea Montijo confirma La Casa de los Famosos México 2027 y aclara si habrá edición All Stars

Galilea Montijo confirma La Casa de los Famosos México 2027 y aclara si habrá edición All Stars

¿Fraude o un porcentaje pendiente? Galilea Montijo explica las cifras de la final de LCDLF México

Memo Schutz avala el triunfo de Mariana Ochoa en la final de La Casa de los Famosos México: “La que tenía que ganar, ganó”

Sol León se va contra La Casa de los Famosos 2026: “Qué feo ir a un reality donde la gente no decide”

Eduin Caz explota tras el cuarto lugar de Ese Pérez en LCDLF México: “Qué fraude”

DEPORTES

Gran Premio de México albergará una carrera de la Fórmula 2 por primera vez en 2027

Gran Premio de México albergará una carrera de la Fórmula 2 por primera vez en 2027

México vs Chile: estos los jugadores chilenos más destacados que han pasado por la Liga Mx

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga Mx Femenil previo al parón por la Fecha FIFA

Inglaterra vs República Checa: cuándo, dónde y a qué hora ver en vivo desde México

Selección Mexicana Femenil: rivales, fechas y horarios de los partidos que tendrán en la Fecha FIFA