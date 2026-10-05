México vs Chile: cuándo y dónde ver EN VIVO el último amistoso internacional de la Selección en la Fecha FIFA

El tricolor va por su primera victoria en la era de Rafa Márquez previo a lo que serán los cuartos de final de la CONCACAF Nations League en noviembre. (Infobae México: Jovani Pérez)

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México se enfrenta a Chile este martes 6 de octubre a las 20:30 horas (tiempo del centro de la República) desde el Memorial Coliseum de Los Ángeles en el último juego amistoso que tendrá el tricolor en esta ventana de la Fecha FIFA.

Rafa Márquez por su primera victoria al mando de México

La Selección Mexicana busca su primera victoria en la era de Rafa Márquez. (X / Selección Nacional)

El inicio de la era de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana no ha tenido los resultados esperados. El Tricolor todavía no conoce la victoria después de tres partidos amistosos, con saldo de dos empates y una derrota.

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El primer compromiso fue ante Colombia, uno de los rivales más exigentes de Conmebol. México utilizó a varios de sus jugadores habituales y empató 1-1 en un duelo que dejó sensaciones positivas, sobre todo por el funcionamiento que mostró el equipo en distintos momentos del partido.

Después, el Tricolor enfrentó a Perú en un encuentro que parecía más accesible. La selección sudamericana no clasifica a una Copa del Mundo desde Rusia 2018, por lo que Márquez decidió hacer varios cambios y dar oportunidad a futbolistas que habitualmente parten desde la banca. El resultado fue otro empate, en un partido donde México no logró imponer condiciones.

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El golpe más fuerte llegó ante Estados Unidos. El cuerpo técnico apostó por una alineación con titulares y suplentes, pero los errores defensivos marcaron el rumbo del encuentro. Dos fallas del Tala Rangel y otra de Álvaro Fidalgo derivaron en los tres goles del rival para una derrota de 3-0.

México buscará dejar atrás ese resultado ante la selección de las Barras y las Estrellas. El siguiente reto será frente a Chile, un partido en el que Rafael Márquez intentará conseguir su primer triunfo como técnico del Tricolor.

Cómo llega Chile a este enfrentamiento

La Selección de Chile no clasifica a un mundial desde Brasil 2014. (AFP)

La Selección de Chile atraviesa uno de los periodos más complejos de su historia reciente. Lejos quedó la generación que llevó a La Roja a conquistar dos Copas América consecutivas, en 2015 y 2016, y que colocó al equipo entre los principales protagonistas del futbol sudamericano bajo el mando de Jorge Sampaoli.

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Desde su participación en Brasil 2014, Chile no ha logrado volver a una Copa del Mundo. La falta de resultados en los procesos posteriores ha obligado a la federación y al cuerpo técnico a iniciar una etapa de reestructuración, con la intención de formar una base capaz de competir rumbo al Mundial de 2030.

El panorama se agravó en las Eliminatorias de Conmebol hacia la Copa del Mundo de 2026. Chile terminó en el último lugar de la clasificación, un resultado que confirmó la distancia que actualmente existe entre el equipo y las selecciones que pelean de forma constante por los boletos mundialistas.

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Durante esta Fecha FIFA, La Roja tampoco pudo conseguir resultados favorables. El conjunto chileno perdió sus compromisos ante Estados Unidos y Canadá, por lo que llegará al duelo contra México con la necesidad de recuperar confianza.

Un triunfo ante el Tricolor representaría un impulso importante para Chile. Más allá de tratarse de un amistoso, el partido será una oportunidad para mostrar señales de mejora y comenzar a construir un proyecto con miras al siguiente ciclo mundialista.

Cuándo y dónde ver el encuentro de México en vivo

El encuentro entre México y Chile podrá seguirse este martes 6 de octubre a las 20:30 horas a través de las pantallas de Azteca 7, TUDN, Canal 5, Amazon Prime Video y Claro Sports.

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