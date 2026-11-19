Su historia conmovió en TikTok al querer empeñar su consola para seguir su tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Juan de Dios Fuentes Heredia, joven originario de Córdoba, Veracruz, murió el pasado 17 de noviembre a sus 27 años tras enfrentar un sarcoma de Ewing y una recaída que lo obligó a retomar tratamientos médicos.

Su historia se volvió viral en TikTok luego de pedir ayuda para costear una quimioterapia sin tener que vender su consola de videojuegos. Juan de Dios fue diagnosticado en enero del 2025 con sarcoma de Ewing en etapa 3. Durante su tratamiento fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas y 42 sesiones de quimioterapia.

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La historia de Juan de Dios conmovió a miles de personas en noviembre del año pasado. El joven publicó un video donde solicitó autorización al “Honorable Consejo de Hombres” para empeñar su Xbox y conseguir el dinero para su última quimioterapia.

El caso de Juan de Dios conmovió a usuarios de TikTok, quienes reunieron donativos económicos para que pudiera cubrir la sesión de tratamiento sin necesidad de vender su consola. Posteriormente, el joven publicó un video para agradecer a todos los que ayudaron con los donativos para pagar su quimioterapia.

El joven era originario de Córdoba, Veracruz (Veracruz)

“Solo quería hacer este video para darle las gracias a todos, de parte mía, de mi familia”, expresó Juan de Dios Fuentes Heredia. Las aportaciones también sirvieron para los gastos de hospitalización, consultas y estudios posteriores.

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Juan de Dios concluyó una etapa de su tratamiento y pudo tocar la campana, acto simbólico que realizan algunos pacientes al terminar un ciclo de tratamiento. El veracruzano compartió ese momento con quienes siguieron de cerca su lucha contra el cáncer.

Su caso siguió siendo compartido por personas que conocieron su solicitud inicial y acompañaron sus actualizaciones en redes sociales.

La enfermedad de Juan de Dios regresó durante el 2026

Su familia informó sobre su fallecimiento (Órale Xalapa)

En enero de 2026, Juan de Dios Fuentes Heredia entró en etapa de remisión. La enfermedad regresó meses más tarde y un estudio realizado en julio detectó dos tumores en la misma zona donde padecía el cáncer.

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La recaída derivó en una cirugía de emergencia. Los médicos lograron retirar uno de los tumores, pero el segundo no pudo ser extraído por completo porque comprimía la vena cava de Juan de Dios.

El tratamiento contemplaba radioterapia 3D en Puebla, nuevas quimioterapias y la posibilidad de otra intervención médica, de acuerdo con su evolución. En septiembre, el joven de Veracruz volvió a solicitar apoyo económico para cubrir los gastos derivados de su atención.

El martes 17 de noviembre, familiares de Juan de Dios Fuentes Heredia informaron su fallecimiento mediante una esquela, indicando que su sepelio se realizaría el miércoles 18 de noviembre en el panteón Jardines de La Paz.

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Su fallecimiento generó mensajes de despedida de personas que lo conocieron, usuarios de TikTok y comunidades de videojuegos con las que convivía. El caso de Juan de Dios llevó a miles de usuarios a organizarse para apoyarlo cuando necesitaba continuar con su tratamiento.

Córdoba realizó los servicios funerarios de Juan de Dios

Se unen a la familia de Juan de Dios debido a su fallecimiento (Ayuntamiento Cuichapa 2026-2029)

Los servicios funerarios de Juan de Dios Fuentes Heredia se realizaron en la Funeraria Vélez, ubicada en la avenida 3 y calle 11 de Córdoba, Veracruz.

Se programó una misa de cuerpo presente y posteriormente el sepelio en el Panteón Jardines de la Paz. El Ayuntamiento de Cuichapa publicó una esquela para expresar sus condolencias a la familia Fuentes Heredia.

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“El ayuntamiento de Cuichapa se une a la pena que embarga a la familia Fuentes Heredia por el sensible fallecimiento del joven Juan de Dios Fuentes Heredia. “En estos momentos difíciles, queremos expresar mientras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Dense en paz”, dice su mensaje.

La historia de Juan de Dios Fuentes Heredia trascendió por la respuesta de quienes aportaron recursos para que conservara su consola de Xbox y pudiera continuar con sus quimioterapias.

El veracruzano fue diagnosticado con sarcoma de Ewing, un cáncer poco frecuente que puede presentarse en los huesos o en los tejidos blandos y afecta con mayor frecuencia a niños, adolescentes y adultos jóvenes.

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