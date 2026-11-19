Mariana Ochoa recibe abucheos y gritos del público al concluir su concierto en el Festival Multiverso de la Ciudad de México. (@soymarianaochoa)

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Al concluir su número en el Festival Multiverso, celebrado los días 18 y 19 de noviembre en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, Mariana Ochoa fue recibida con gritos de “Que se baje” y “Fuera” por parte de varios asistentes, según videos difundidos este jueves en redes sociales.

La cantante y actriz, exintegrante de OV7, participó en la edición de este año del festival organizado por una cadena de telecomunicaciones. El cartel incluyó también a Kenia Os, Xavi, Santos Bravos, Lunay, Elena Rose, Plastilina Mosh y Leonardo Aguilar, entre otros artistas.

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El presentador le agradeció su actuación mientras el público la abucheaba

El cartel del Festival Multiverso en el Estadio Alfredo Harp Helú incluye a artistas como Kenia Os, Xavi y Plastilina Mosh. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El momento ocurrió cuando el presentador del festival se acercó a Mariana Ochoa para agradecerle su participación, al finalizar su set. Fue durante ese intercambio cuando comenzaron los abucheos. Los registros en video muestran a una sección del público gritando de forma sostenida hasta que la cantante abandonó el escenario.

Las grabaciones circularon rápidamente en X y TikTok y acumularon miles de comentarios en horas. Entre las respuestas más repetidas, usuarios escribieron frases como “La que terminó teniendo su golpe de realidad”, “No soportó, ni modo, esa es la dosis de realidad” y “Adoro los finales felices”, en alusión a declaraciones previas de Mariana Ochoa dentro del reality.

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Mariana Ochoa ganó La Casa de los Famosos México con más de 10 millones de votos

Mariana Ochoa gana la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México con más de 10 millones de votos frente a Memo Schutz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mariana Ochoa se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México el 4 de octubre de 2026, con 10 millones 825 mil 542 votos, por encima de los 9 millones 834 mil 625 que obtuvo el conductor deportivo Memo Schutz en la gran final. El resultado generó controversia desde el primer momento: una parte del público sostuvo que la favorita era Karina Torres, quien lideró varias encuestas preliminares.

Tras su victoria, los detractores de Mariana Ochoa boicotearon su primera transmisión en vivo en TikTok. Ante eso, la cantante respondió en tono irónico: “Sí, efectivamente alguien me preguntó que si estaban tirando el live los haters, el de TikTok, efectivamente están tirando mi live de TikTok los haters. Estamos llegando a más de 30 mil conectados y no tenemos ni 10 minutos. Les voy a prestar la pomada para los ardidos para que la empiecen a usar”.

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Su concierto en La Maraka también desató críticas en octubre

La cantante cancela un concierto programado en Guadalajara para participar como jurado en el certamen Miss Universo.

Mariana Ochoa se presentó en La Maraka, recinto de la Ciudad de México. Videos del show difundidos en redes sociales generaron una oleada de comentarios negativos: usuarios señalaron que la cantante leyó la letra de la mayoría de las canciones desde una pantalla ubicada al pie del escenario y que en varios momentos desafinó.

Mariana Ochoa respondió a las críticas a través de su cuenta de Instagram y celebró el sold out del evento. Semanas antes del Festival Multiverso, la cantante canceló un concierto previamente programado en Guadalajara para aceptar una invitación como jurado en la final de Miss Universo. Al respecto, declaró: “Creo que es una responsabilidad súper grande, lo que sí estoy muy contenta es que me encuentro con dos mexicanas hermosas, poderosas, inteligentes como Fátima y María Vargas. Sería espectacular que pudiéramos entregarle a ella la corona”.

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Mariana Ochoa planea lanzar un álbum solista entre febrero y marzo de 2027

La exintegrante de OV7 confirma la demora en el cobro del premio de cuatro millones de pesos de La Casa de los Famosos México.

La cantante habló sobre su carrera musical en una entrevista publicada el 13 de noviembre por Publimetro. En esa ocasión declaró: “Mi fortaleza es no fijarme en los demás, en entender quién soy hoy, no me importa la basura ni las palabras que digan los demás. Mi debilidad es que si hay un momento donde tengo que decir hasta aquí y de mí no hablas, a veces soy demasiado tolerante”.

Mariana Ochoa también reveló en esa entrevista que trabaja en un álbum como solista, luego de haber estrenado el sencillo Prefiero, una canción con influencia del mariachi. El lanzamiento del disco está proyectado para el primer trimestre de 2027. Por separado, la cantante confirmó en otra entrevista que hasta la fecha no había recibido el premio de cuatro millones de pesos correspondiente a su victoria en La Casa de los Famosos México, y atribuyó la demora a trámites administrativos, según le informó Mario Bezares, ganador de una edición anterior del mismo programa.

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La relación de Mariana Ochoa con su excompañera de reality Gema Garoa también generó conflictos durante el tiempo dentro de la casa y en la conferencia de prensa posterior a la final, donde ambas protagonizaron una discusión pública.