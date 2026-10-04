Checo Pérez finaliza en el lugar 19 dentro del Gran Premio de Malasia

El piloto mexicano nuevamente se quedó lejos de la zona de puntos pero logró terminar la carrera. (REUTERS/Ramil Sitdikov)

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Sergio “Checo” Pérez volvió a tener una actuación complicada y terminó en el lugar 19 del Gran Premio de Malasia, pero a diferencia de su compañero de equipo, Valtteri Bottas, el mexicano logró completar la carrera.

Max Verstappen se quedó con la victoria, mientras que Kimi Antonelli finalizó en el segundo puesto y Lewis Hamilton completó el podio al terminar tercero.

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La lluvia retrasó la salida y modificó las estrategias en Sepang

La lluvia retrasó el comienzo de la carrera. (AP Foto/Vincent Thian)

La lluvia comenzó 40 minutos antes del horario previsto para la competencia. El agua se acumuló en varias zonas del circuito y la dirección de carrera retrasó el inicio mientras el coche médico revisaba las condiciones de la pista.

La prueba debía arrancar detrás del coche de seguridad y con neumáticos intermedios. Durante la vuelta de formación, Isack Hadjar se salió en la primera curva y el Ferrari de Hamilton se detuvo por algunos instantes debido a una falla.

Los pilotos regresaron al pit lane ante los problemas reportados en varios monoplazas. La carrera inició cuando la pista comenzó a secarse, después de dos vueltas detrás del safety car.

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Algunos equipos eligieron neumáticos lisos desde el principio. Fernando Alonso arrancó con compuestos medios, como los McLaren, mientras Ferrari montó llantas blandas para Hamilton y Charles Leclerc.

Quienes usaron intermedios tuvieron mejor ritmo en las primeras vueltas. Pérez, que había arrancado desde el puesto 20, avanzó hasta el sitio 14 en la sexta vuelta. Alonso circulaba dos lugares detrás del mexicano.

Bottas abandonó y Checo Pérez cerró en el lugar 19

Checo Pérez nuevamente logró terminar por delante de su compañero de equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valtteri Bottas perdió el control de su Cadillac en la novena vuelta, salió de la pista y quedó atrapado en la grava. El finlandés abandonó y provocó la entrada del coche de seguridad.

La neutralización llevó a la mayoría de los equipos a llamar a sus pilotos a los garajes. La maniobra afectó a quienes ya rodaban con neumáticos lisos, pues tuvieron que modificar su estrategia ante las condiciones cambiantes del circuito.

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Pérez logró mantenerse en carrera, pero no encontró el ritmo para recuperar posiciones en la parte final. El mexicano cruzó la meta en el puesto 19, en una jornada que contrastó con su antecedente en Sepang.

Hace 14 años, el tapatío consiguió en ese circuito el primero de sus 39 podios en Fórmula Uno. En aquella ocasión terminó segundo, detrás de Fernando Alonso.

Franco Colapinto, de Alpine, concluyó en el lugar 13. Carlos Sainz, piloto de Williams, terminó en el puesto 17 después de perder terreno tras un contacto con el brasileño Gabriel Bortoleto.

Antonelli llegará a Singapur con 84 puntos de ventaja

Kimi Antonelli y su ventaja en el campeonato de pilotos. (REUTERS/Annice Lyn)

Los Mercedes tomaron las primeras posiciones al inicio de la carrera. Antonelli lideró por delante de Russell, mientras Verstappen perdió puestos en la arrancada antes de recuperar terreno.

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El neerlandés rebasó a Russell y después superó a Antonelli para tomar el liderato. A partir de ese momento construyó una ventaja que le permitió controlar la competencia pese a las interrupciones.

Russell abandonó por una avería cuando faltaban cinco vueltas. Su retiro favoreció a Antonelli, quien sumó puntos para ampliar la diferencia al frente del campeonato.

El italiano de 20 años llegará al Gran Premio de Singapur con 320 puntos, una ventaja de 84 unidades sobre Russell y de 106 respecto a Hamilton. Antonelli se mantiene en ruta para convertirse en el piloto más joven en ganar el campeonato mundial.

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Fernando Alonso finalizó octavo y puntuó por tercera vez en la temporada. Lando Norris fue noveno, Oscar Piastri concluyó sexto y Liam Lawson remontó desde el fondo de la parrilla para terminar décimo.

El Mundial continuará el próximo domingo en el circuito urbano de Marina Bay, sede del Gran Premio de Singapur y de la última carrera sprint de la temporada.