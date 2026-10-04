México

Festival de las Velas en Uruapan tendrá homenaje a Carlos Manzo: “Será una fecha muy complicada”

Grecia Quiroz, presidenta municipal y viuda del exalcalde, compartió detalles de la festividad para la edición de este año

Se levanta un monumento en honor al alcalde asesinado Carlos Manzo Rodríguez en Uruapan, México, el viernes 21 de noviembre de 2025, mientras los fiscales del estado de Michoacán detienen a los sospechosos de su asesinato. (Foto AP/Eduardo Verdugo)
Se levanta un monumento en honor al alcalde asesinado Carlos Manzo Rodríguez en Uruapan, México, el viernes 21 de noviembre de 2025, mientras los fiscales del estado de Michoacán detienen a los sospechosos de su asesinato. (Foto AP/Eduardo Verdugo)
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El próximo 1 de noviembre, Uruapan, Michoacán, realizará el tradicional Festival de las Velas, una celebración que este año tendrá un significado especial para la comunidad, pues se contempla un homenaje al presidente municipal Carlos Manzo, quien fue abatido a balazos por una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante una transmisión en sus recorridos nocturnos, la presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, adelantó que el festival será un momento dedicado a recordar al edil y reconocer el legado que dejó en el municipio.

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“Se viene el primero de noviembre, en donde tendremos el Festival de Velas como cada año, en donde haremos un homenaje muy importante para el presidente Carlos Manzo”, señaló.

La presidenta municipal invitó a la población a participar en las actividades y destacó que el festival también será una oportunidad para que visitantes conozcan la cultura y las raíces de Uruapan: “Nos dará mucho gusto que venga mucha gente que nos visite y que puedan conocer nuestra cultura, nuestras raíces y lo que hacemos”, expresó.

“Será una fecha muy complicada”

Para Grecia Quiroz, quien también se refirió a la fecha desde un aspecto personal, el próximo Festival de las Velas no será un día sencillo: “Será un día, pues, muy complicado porque no será algo fácil también; personalmente, lo puedo decir. Será una fecha muy complicada, muy difícil”, afirmó.

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Una mujer identificada como Grecia Quiroz habla a la cámara desde el interior de un vehículo vistiendo un sombrero y una chaqueta blanca con rojo. En su mensaje aborda detalles sobre la organización del Festival de las Velas en Uruapan, Michoacán, así como las actividades contempladas en torno a Carlos Manzo.

Pese a ello, la presidenta municipal aseguró que estará junto a las familias de Uruapan durante la celebración y llamó a mantener presente la memoria de Carlos Manzo.

“Quiero decirle a los uruapenses que estoy con ustedes, estoy con sus familias y que me dará mucho gusto que podamos honrar la memoria y honrar el legado de Carlos Manzo”, manifestó.

Uruapan prepara también una estatua de Carlos Manzo

Además del homenaje que se realizará durante el Festival de las Velas, Quiroz informó que la administración municipal se encuentra a algunos días de inaugurar una estatua de Carlos Manzo.

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De acuerdo con sus declaraciones, únicamente está pendiente un punto solicitado para concretar la colocación del monumento. Una vez listo, se dará a conocer la fecha y se realizará una invitación a quienes deseen acompañar el acto.

Actividades y horarios para actividades en el Festival de las Velas

El Festival de las Velas, que se realiza en Uruapan, Michoacán, en el marco de la celebración de Día de Muertos, que se llevará a cabo a partir del martes 27 de octubre al 2 de noviembre con una agenda de actividades apta para el disfrute familiar, algunas de ellas son:

Miércoles 28 de octubre

Balcones decorados

  • Sede: Balcones del Primer Cuadro del Centro Histórico, Morelia.

- Vigencia: Hasta el 3 de noviembre.

- Tema: Altares, arcos y ofrendas.

Cielo de cempasúchil

  • Sede: Cerrada de San Agustín, Morelia.

- Vigencia: Hasta el 3 de noviembre.

- Tema: Arte y cultura.

Entre calaveritas

  • Sede: Calle del Nigromante, Morelia.

- Vigencia: Hasta el 3 de noviembre.

- Tema: Catrinas y calaveras.

Venta de calaveritas de azúcar

  • Sede: Portal Hidalgo, Pátzcuaro.

- Vigencia: Hasta el 2 de noviembre.

- Tema: Catrinas y calaveras.

XVI Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina de Capula

  • Sede: Tenencia de Capula, Capula.

- Tema: Feria artesanal y cultural.

Exposición de Catrinas Gigantes “El Paseo de las Catrinas”

  • Sede: Andador Miguel Hidalgo, Morelia.

- Vigencia: Hasta el 3 de noviembre.

- Tema: Desfiles y procesiones; catrinas y calaveras.

Arco de las Ánimas

  • Sede: Callejón del Romance, Morelia.

- Vigencia: Hasta el 3 de noviembre.

- Tema: Altares, arcos y ofrendas; velaciones y panteones.

Decoración de puertas

  • Sede: Rectoría de Santa Catalina de Siena, Morelia.

- Vigencia: Hasta el 3 de noviembre.

- Tema: Altares, arcos y ofrendas.

Guardianes del Mictlán

  • Sede: Jardín de Villalongín, Morelia.

- Vigencia: Hasta el 3 de noviembre.

- Tema: Arte y cultura.

Ornamentación de arco

  • Sede: Templo de Lourdes, Morelia.

- Tema: Ornamentación tradicional.

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Exposición de altar y catrina gigante

  • Sede: Acueducto de Morelia.

- Vigencia: Hasta el 3 de noviembre.

- Tema: Altares, arcos y ofrendas; catrinas y calaveras.

El regreso de la memoria

  • Sede: Plaza de Armas, Morelia.

- Vigencia: Hasta el 3 de noviembre.

- Actividad: Experiencia inmersiva.

- Tema: Arte y cultura.

Feria Regional de Todos los Santos 2026

  • Sede: Terrenos de la Feria, avenida Adolfo López Mateos, viveros, Ciudad Hidalgo.

- Horario: Todo el día.

- Vigencia: Hasta el 3 de noviembre.

- Actividad: Feria regional; cartelera artística por confirmar.

Expo Ofrenda 2026

  • Sede: Plaza Nicolás de Regules, Tacámbaro.

- Horario: De 10:00 a 19:00 horas.

- Vigencia: Hasta el 28 de octubre.

- Tema: Altares, arcos y ofrendas.

Presentaciones artísticas

  • Sede: Plaza Vasco de Quiroga, Pátzcuaro.

- Horario: De 17:00 a 21:00 horas.

19.° Festival de Velas Uruapan 2026

  • Sede: Centro Histórico de Uruapan.

- Horario: 19:00 horas.

- Vigencia: Hasta el 1 de noviembre.

- Tema: Velaciones y panteones; gastronomía.

XII Festival de la Calzada de los Muertos

  • Sede: Tenencia de Tiripetío.

- Vigencia: Hasta el 2 de noviembre.

- Tema: Arte y cultura.

Altar de Muertos Monumental

  • Sede: Plaza Cívica Morelos, Zacapu.

- Horario: Todo el día.

- Vigencia: Hasta el 2 de noviembre.

- Tema: Altares, arcos y ofrendas.

Exposición de Grandes Personajes del Municipio

  • Sede: Casa de la Cultura, Yurécuaro.

- Horario: De 9:00 a 15:00 horas.

- Vigencia: Hasta el 27 de noviembre.

- Actividad: Exposición sobre personajes del municipio que descansan en el Panteón Municipal.

- Tema: Velaciones y panteones.

Taller de Día de Muertos

  • Sede: Biblioteca, Cojumatlán.

- Horario: De 13:30 a 14:30 horas.

- Vigencia: Hasta el 29 de octubre.

- Tema: Artesanías y talleres.

Fiesta de San Judas (peregrinación)

  • Sede: Puentecillas, Ario.

- Horario: Todo el día.

- Tema: Desfiles y procesiones.

Curso de maquillaje

  • Sede: Pérgola Municipal, La Huacana.

- Horario: 16:00 horas.

- Tema: Catrinas y calaveras; artesanías y talleres.

Leyendas Mexicanas de Terror

  • Sede: Jardín del Arte, Yurécuaro.

- Horario: De 18:00 a 20:00 horas.

- Tema: Arte y cultura.

Feria del Pan de Muerto

  • Sede: Plaza Principal, Tangancícuaro.

- Horario: 19:00 horas.

- Tema: Gastronomía.

Concurso de altares (escuelas)

  • Sede: Plaza Principal, La Huacana.

- Horario: 20:00 horas.

- Tema: Altares, arcos y ofrendas.

Inauguración de altar del H. Ayuntamiento

  • Sede: Plaza Principal, La Huacana.

- Horario: 20:00 horas.

- Tema: Altares, arcos y ofrendas.

Jueves 29 de octubre

Balcones decorados

  • Sede: Balcones del Primer Cuadro del Centro Histórico, Morelia.

- Vigencia: Hasta el 3 de noviembre.

Cielo de cempasúchil

  • Sede: Cerrada de San Agustín, Morelia.

- Vigencia: Hasta el 3 de noviembre.

Entre calaveritas

  • Sede: Calle del Nigromante, Morelia.

- Vigencia: Hasta el 3 de noviembre.

Venta de calaveritas de azúcar

  • Sede: Portal Hidalgo, Pátzcuaro.

- Vigencia: Hasta el 2 de noviembre.

XVI Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina de Capula

  • Sede: Tenencia de Capula, Capula.

Exposición de Catrinas Gigantes “El Paseo de las Catrinas”

  • Sede: Andador Miguel Hidalgo, Morelia.

- Vigencia: Hasta el 3 de noviembre.

Arco de las Ánimas

  • Sede: Callejón del Romance, Morelia.

- Vigencia: Hasta el 3 de noviembre.

Decoración de puertas

  • Sede: Rectoría de Santa Catalina de Siena, Morelia.

- Vigencia: Hasta el 3 de noviembre.

Guardianes del Mictlán

  • Sede: Jardín de Villalongín, Morelia.

- Vigencia: Hasta el 3 de noviembre.

Ornamentación de arco

  • Sede: Templo de Lourdes, Morelia.

Para consultar la cartelera completa de los eventos y actividades del Festival de las Velas, se puede ingresar al siguiente sitio web: https://visitmichoacan.com.mx/programa?dia=2026-11-02

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