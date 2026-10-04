Encuestas finales para el ganador de La Casa de los Famosos México 2026: resultados y orden de primeros lugares (RS)

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Karina Torres encabeza las encuestas digitales de Vaya Vaya rumbo a la gran final de La Casa de los Famosos México 2026, que se transmite este domingo 4 de octubre.

Los sondeos difundidos por el periodista Gerardo Escareño colocan a la creadora de contenido por encima de Mariana Ochoa, mientras el público define con sus votos quién recibe el maletín de 4 millones de pesos.

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La última placa de Vaya Vaya da a Karina Torres 36% de las preferencias. Mariana Ochoa aparece en segundo sitio con 29%, una diferencia de siete puntos porcentuales entre las dos participantes que concentran el mayor respaldo en esta encuesta digital.

Los resultados no forman parte de la votación oficial de Televisa ni determinan el desenlace del reality. La posición final de los cinco habitantes depende de los votos emitidos por el público en los canales habilitados por la producción.

La gala principal inicia a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por Las Estrellas. ViX transmite la pregala desde las 19:45 horas y mantiene su cobertura durante la definición de las posiciones finales

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Karina Torres sube de 24% a 36% en tres encuestas

La primera encuesta de Vaya Vaya se publicó antes de la salida de Ernesto Laguardia, quien terminó la temporada en séptimo lugar. En esa medición, Karina Torres obtuvo 24% y Mariana Ochoa alcanzó 20%.

Ese Pérez ocupó el tercer lugar con 17%. Yahir apareció con 14%, seguido de Gema Garoa, con 13%; Memo Schutz, con 7%, y Ernesto Laguardia, con 5%.

Karina Torres tomó la delantera desde esa primera placa. Su diferencia sobre Mariana Ochoa fue de cuatro puntos porcentuales, aunque Ese Pérez todavía mantenía una distancia corta con las dos participantes que encabezaban la medición.

La segunda encuesta se difundió antes de la eliminación de Yahir, quien salió del programa en sexto lugar. Para ese momento, Karina Torres elevó su porcentaje a 26%, dos puntos más que en la primera publicación.

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Ese Pérez quedó en segundo lugar con 21%. Mariana Ochoa registró 20%, mientras Yahir y Gema Garoa compartieron 14%. Memo Schutz cerró esa placa con 5%.

La variación colocó a Ese Pérez por encima de Mariana Ochoa de forma temporal. Karina Torres conservó el primer sitio y amplió a cinco puntos su ventaja frente al segundo lugar de aquella encuesta.

Mariana Ochoa quedaría en segundo lugar en La Casa de los Famosos México 2026

La tercera y última encuesta ya excluye a Ernesto Laguardia y Yahir. Los cinco nombres incluidos corresponden a los finalistas oficiales de la cuarta temporada: Karina Torres, Mariana Ochoa, Ese Pérez, Gema Garoa y Memo Schutz.

Karina Torres registra 36% en esta medición. Mariana Ochoa suma 29%, por lo que ambas concentran 65% de las preferencias expresadas en la encuesta digital de Vaya Vaya.

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Ese Pérez aparece en tercer sitio con 16%. Gema Garoa obtiene 14% y Memo Schutz queda en quinto lugar con 5%, de acuerdo con la placa compartida antes de la gran final.

La distancia entre Karina Torres y Mariana Ochoa aumenta respecto de los ejercicios anteriores. En la primera encuesta la diferencia era de cuatro puntos; en la segunda, Karina superaba a Mariana por seis puntos; en la última, la separación llega a siete.

Mariana Ochoa también muestra un crecimiento en el último sondeo. Pasó de 20% en la primera encuesta a 29% en la final, un alza de nueve puntos. Karina Torres avanzó 12 puntos entre la primera placa y la última.

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Quiénes serán el tecer, cuarto y quinto lugar en La Casa de los Famosos México 2026

Tercer lugar: Ese Pérez, con 16%.

Cuarto lugar: Gema Garoa, con 14%.

Quinto lugar: Memo Schutz, con 5%.

Quiénes serán el tecer, cuarto y quinto lugar en La Casa de los Famosos México 2026 (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Ernesto Laguardia y Yahir dejan definidos a los cinco finalistas

La lista de aspirantes al premio quedó definida tras las salidas de Ernesto Laguardia y Yahir. Laguardia abandonó la competencia en séptimo lugar el miércoles 30 de septiembre, mientras Yahir terminó en sexto sitio el jueves 1 de octubre.

Con esas eliminaciones, la final reúne a Karina Torres, Mariana Ochoa, Ese Pérez, Gema Garoa y Memo Schutz. Durante la transmisión, los participantes salen de la casa conforme se anuncien los lugares del quinto al primer puesto.

La producción entrega 4 millones de pesos al ganador o ganadora. El público decide el resultado mediante la sección “Vota” del sitio oficial del programa o con el código QR que aparece durante las emisiones.

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Los usuarios con suscripción ViX Premium pueden emitir hasta 10 votos diarios por su finalista. La votación se mantiene como el mecanismo que define al campeón, más allá de los porcentajes mostrados en encuestas independientes en redes sociales.

Las Estrellas y ViX transmiten la final este 4 de octubre

La pregala de ViX comienza a las 19:45 horas. Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp conducen ese espacio previo a la emisión principal, según la información difundida sobre la transmisión.

La gala de La Casa de los Famosos México 4 comienza a las 20:30 horas por Las Estrellas. Galilea Montijo encabeza la conducción junto con Odalys Ramírez y Diego de Erice.

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El logo del programa de telerrealidad "La Casa de los Famosos México" aparece en la pantalla con letras tridimensionales de color azul. (Facebook)

Las encuestas de Vaya Vaya colocan a Karina Torres como la participante con mayor respaldo digital antes de la gala. Mariana Ochoa se mantiene como su principal perseguidora, mientras Ese Pérez, Gema Garoa y Memo Schutz buscan modificar el orden en la votación oficial.