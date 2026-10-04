Denver Broncos vs San Francisco 49ers: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Semana 4 en la NFL desde México

Dos de los equipos con más aficionados en el país se ven las caras esta semana y buscan seguir con el buen comienzo de temporada que han tenido. (Kyle Terada-Imagn Images)

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Denver Broncos y San Francisco 49ers se enfrentan este domingo 4 de octubre a las 14:25 horas (tiempo del centro de México) desde el Levi’s Stadium en Santa Clara.

Ambos equipos llegan a este encuentro tras un buen comienzo de temporada y buscarán mantener el ritmo con miras a seguir escalando posiciones en sus respectivas conferencias.

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San Francisco con miras a conservar el invicto

Deebo Samuel se ha convertido en una de las armas favoritas para Brock Purdy en este comienzo de temporada. (Sergio Estrada-Imagn Images)

Los San Francisco 49ers mantienen un inicio de temporada perfecto, con tres victorias y sin derrotas.

El equipo de la Bahía busca extender esa racha este domingo, cuando enfrente a Denver en una prueba que permitirá medir su verdadero nivel.

Brock Purdy ha sido una de las piezas centrales en este arranque. El quarterback ha sido capaz de encontrar soluciones pese a las bajas por lesión que han afectado a la ofensiva, logrando mantener al equipo en funcionamiento.

Deebo Samuel se consolida como una de sus principales opciones, junto con Mike Evans, quienes en el cuerpo de receptores se han convertido en piezas confiables para Purdy.

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Evans aparece como cuestionable para el duelo de este domingo debido a una lesión en las costillas y su participación se definirá poco antes del inicio del encuentro.

Los 49ers han tenido que lidiar con un calendario donde han tenido que viajar muchos kilómetros en este comienzo de temporada, ya que en la Semana 1 viajaron a Melbourne, Australia, para disputar el primer partido de temporada regular en la historia de la NFL en esa ciudad, donde San Francisco venció con autoridad a los Los Angeles Rams.

Después superaron a los Miami Dolphins y a los Arizona Cardinals, dos rivales que en el papel lucían más accesibles.

El duelo ante Denver representa su segunda prueba de mayor exigencia y podría confirmar si los 49ers están listos para competir ante los mejores equipos de la NFL.

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Denver busca su tercera victoria consecutiva

Broncos va por su tercera victoria consecutiva. (Ron Chenoy-Imagn Images)

Después de un inicio de temporada complicado, con una derrota ante los Kansas City Chiefs en su debut, los Denver Broncos han mostrado una mejora considerable al sumar dos victorias consecutivas frente a rivales de peso como los Jacksonville Jaguars y Los Ángeles Rams.

Ahora tendrán una prueba distinta. Denver todavía no gana fuera de casa y enfrentará a un rival que se mantiene invicto en la presente temporada, por lo que este compromiso permitirá medir si los Broncos tienen argumentos para ser considerados contendientes y aspirar a llegar lejos esta temporada.

Ante los Rams, el equipo exhibió capacidad de reacción. Denver se fue al descanso con una desventaja de 16-0, pero no bajó los brazos y cambió por completo su desempeño durante la segunda mitad.

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Los Broncos mostraron solidez en ambos lados del balón. La ofensiva encontró respuestas para recortar la distancia, mientras la defensiva logró contener al rival en los momentos decisivos.

Cuándo y dónde ver el encuentro desde México

El encuentro entre los Denver Broncos y los San Francisco 49ers podrá seguirse este domingo 4 de octubre a las 14:25 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Canal 5, ViX Premium y DAZN con suscripción a NFL Game Pass.