Galilea Montijo aparece en el set del programa de televisión Hoy hablando sobre La Casa de los Famosos México

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Un video de Galilea Montijo en el programa Hoy habría desatado dudas sobre su postura ante la final de La Casa de los Famosos México el pasado viernes 2 de octubre, luego de que la conductora evitó mencionar a Mariana Ochoa cuando el panel hablaba de los participantes con posibilidades de ganar los 4 millones de pesos.

La también actriz sostuvo que prefería guardar silencio por su papel como conductora del reality, que exige imparcialidad antes de la gala de este domingo 4 de octubre.

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El fragmento circula horas antes de la definición del programa, en la que Karina Torres y Mariana Ochoa aparecen como las participantes con mayor respaldo en encuestas digitales. Una medición de Vaya Vaya coloca a Karina con 36% de las preferencias y a Mariana con 29%.

La diferencia entre ambas es de siete puntos porcentuales, de acuerdo con la última placa difundida por el periodista Gerardo Escareño. Los resultados no forman parte de la votación oficial de Televisa y no definen al ganador.

Galilea Montijo evita nombrar a Mariana Ochoa en el programa Hoy

¿Galilea Montijo no quiere que Mariana Ochoa gane La Casa de los Famosos México? Video desata incertidumbre (RS)

Durante la conversación en Hoy, los conductores comentaban que la temporada mantenía abierta la posibilidad de que varios habitantes obtuvieran el primer lugar. En el fragmento se escucha una voz que menciona a Memo, Gema, Karina y Yahir como aspirantes con opciones.

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“Es una temporada donde tú decías: ‘Memo puede ganar, Gema puede ganar’”, se escucha en el video. Otra persona recuerda que esa posibilidad ya se había comentado en emisiones previas.

La conversación siguió con la mención de Karina Torres y Yahir. En ese momento, una de las voces pidió al público expresar sus favoritos para la final. Después se escucharon gritos en el foro.

La conductora habría reaccionado cuando desde producción mencionaron a Mariana Ochoa. “¿Mariana?”, pregunta una voz, antes de que otra intervención diga “La número…”.

Montijo respondió con un “No” y no completó la frase sobre la exintegrante de OV7. La escena provocó comentarios entre usuarios que interpretaron el gesto como una posible postura frente a la disputa por el primer lugar.

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Galilea Montijo dice que debe mantener imparcialidad

Después de la reacción, la conductora retomó la conversación y explicó que no podía manifestar un apoyo abierto por alguno de los finalistas. “Yo mejor me callo”, dijo durante la transmisión.

La frase llegó mientras los presentadores invitaban a los espectadores a decir quién consideran que debe ganar. En el mismo momento se mencionaron los nombres de Mariana Ochoa y Karina Torres, quienes concentran la atención antes de la última gala.

Montijo encabeza la conducción de La Casa de los Famosos México junto con Odalys Ramírez y Diego de Erice. Por esa función, su postura pública sobre los habitantes puede generar cuestionamientos entre el público del reality.

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Encuestas finales para el ganador de La Casa de los Famosos México 2026: resultados y orden de primeros lugares (RS)

La conductora agregó una lectura sobre la eliminación de Yahir, quien dejó la casa en sexto lugar el jueves 1 de octubre. “Yo creo que el efecto Yahir es que los que le iban por Yahir se confiaron”, señaló.

Yahir quedó fuera de la competencia un día después de la salida de Ernesto Laguardia, quien terminó en séptimo sitio el miércoles 30 de septiembre. Ambas eliminaciones definieron a los cinco finalistas de la temporada.

Karina Torres supera a Mariana Ochoa en la encuesta de Vaya Vaya

La última encuesta digital de Vaya Vaya ubica a Karina Torres en el primer sitio con 36%. Mariana Ochoa aparece en segundo lugar con 29%, mientras Ese Pérez registra 16%.

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Gema Garoa ocupa el cuarto puesto con 14% y Memo Schutz aparece en quinto lugar con 5%. La medición reúne a los cinco finalistas oficiales que llegan a la gala de este domingo.

Karina Torres mantiene el primer sitio desde la primera placa difundida antes de la eliminación de Ernesto Laguardia. En ese sondeo obtuvo 24%, mientras Mariana Ochoa registró 20%.

En la segunda medición, publicada antes de la salida de Yahir, Karina subió a 26%. Ese Pérez llegó a 21% y Mariana se ubicó con 20%, por lo que cayó de forma temporal al tercer lugar de la encuesta.

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La tercera placa volvió a colocar a Mariana Ochoa en el segundo sitio. La ex OV7 pasó de 20% a 29%, un aumento de nueve puntos porcentuales entre la primera y la última medición.

Karina Torres avanzó 12 puntos en el mismo periodo, al pasar de 24% a 36%. La separación entre ambas también creció: fue de cuatro puntos en la primera encuesta, seis en la segunda y siete en la última.

La gala final entrega 4 millones de pesos al ganador

La final de La Casa de los Famosos México se transmite este domingo 4 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por Las Estrellas. ViX inicia la pregala a las 19:45 horas.

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Yahir se abrazó con Karina tras anunciarse su sexto lugar en el concurso de televisión La Casa de los Famosos México. (Facebook)

Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp conducen el espacio previo en ViX. La emisión principal mostrará la salida de los finalistas conforme se anuncien las posiciones del quinto al primer lugar.

Karina Torres, Mariana Ochoa, Ese Pérez, Gema Garoa y Memo Schutz buscan el maletín de 4 millones de pesos. El resultado depende de los votos emitidos por el público en los canales habilitados por la producción.

Los usuarios pueden votar mediante la sección “Vota” del sitio oficial del programa o a través del código QR que aparece durante las transmisiones. Las personas con ViX Premium tienen la opción de emitir hasta 10 votos diarios por su finalista.

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