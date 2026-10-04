“Nuevo León no merece ser entregado”: Clouthier responde con nuevo movimiento tras perder la coordinación de Morena

La exsecretaria de Economía, que reconoció los avances de la Cuarta Transformación, evitó respaldar a Clara Luz Flores y reencuadró su proyecto político como una iniciativa de participación cívica, no electoral

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La exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, anunció el movimiento #TodosConConciencia en Nuevo León. Lo hizo tras la designación de Clara Luz Flores como coordinadora estatal de Morena rumbo a las elecciones de 2027. Con la frase “Nuevo León no merece ser entregado”, aseguró que su objetivo no será buscar cargos, sino “transformar a NL”.

¿Qué dijo Tatiana Clouthier?

(Facebook-Tatiana Clouthier)

En una publicación en Facebook, Clouthier explicó que sostuvo una reunión con su equipo de territorio. Según el mensaje, concluyeron que no van “x cargos” e iniciaron el movimiento.

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Además, en el texto planteó que la ciudadanía deje de ser “habitante” para convertirse en “ciudadan@s”, en lo que llamó la “revolución de las Conciencias”.

También reiteró su postura política:

Reconoció los avances con la llegada de la 4T .

Expresó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El anuncio se acompañó de un video en el que se escucha a simpatizantes gritar “¡Todos con Tatiana!”, junto con la frase “cuatro T de Todos Conscientes”.

¿Cómo se definió la coordinación en Nuevo León?

Morena define a Clara Luz Flores como su coordinadora en Nuevo León.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, dio a conocer el resultado el 28 de septiembre de 2026. Morena realizó primero una encuesta telefónica y luego otra en vivienda para definir la coordinación.

Además de Flores y Clouthier, participaron Andrés Mijes, Blanca Judith Díaz, Hernán Garza Sada, Felipe de Jesús Cantú y Waldo Fernández.

Flores Carrales quedará al frente de la organización del movimiento en el estado y deberá convocar a la unidad de quienes participaron en el proceso.

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¿Quién es Clara Luz Flores?

Flores Carrales es abogada y fue diputada local, además de presidenta municipal de General Escobedo durante tres periodos. También fue diputada federal y encabezó la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Construcción de Paz de la Secretaría de Gobernación, cargo al que renunció para participar en el proceso interno.

La postura de Clouthier tras los resultados

(Captura de pantalla)

Tras el resultado, Clouthier dijo estar conforme con las encuestas, pero evitó expresar un respaldo específico a Flores. Medios reportaron que aclaró que su apoyo está con el proyecto de la presidenta y que respetará las reglas del proceso.

Meses antes, el 28 de abril de 2026, Clouthier había difundido un video en el que afirmó ser la aspirante mejor preparada de Morena para la gubernatura.

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Lo que viene

El movimiento #TodosConConciencia se suma al escenario político de Nuevo León, donde Morena busca consolidar su estructura rumbo a 2027. Por ahora, Clouthier no ha detallado cómo se organizará el movimiento ni si tendrá un registro formal.