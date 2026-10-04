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Agenda deportiva del domingo: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming este 4 de octubre

La agenda inició con el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 a la 01:00 horas

La agenda deportiva de este domingo 4 de octubre inició con el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 a la 01:00 horas (Especial)
La agenda deportiva de este domingo 4 de octubre inició con el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 a la 01:00 horas (X@LigaBBVAMX | X@NFL)
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La agenda deportiva de este domingo 4 de octubre inició con el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 a la 01:00 horas, con transmisión de Sky Sports e izzi. En el futbol femenil inglés se disputan Brighton vs. Charlton, West Ham vs. Chelsea, Everton vs. Birmingham, Tottenham vs. London City y Aston Villa vs. Crystal Palace, todos programados a las 07:00 horas y disponibles por YouTube.

La UEFA Nations League incluye los partidos Azerbaiyán vs. Lituania a las 07:00, Malta vs. Andorra a las 10:00 y Kosovo vs. Austria a la misma hora. Más tarde se juegan Grecia vs. Alemania, República de Irlanda vs. Israel, Gales vs. Dinamarca, Países Bajos vs. Serbia y Portugal vs. Noruega, todos a las 12:45 horas por Sky Sports e izzi.

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UEFA Nations Leagues

  • 07:00 horas: Azerbaiyán vs. Lituania — Sky Sports e izzi.
  • 10:00 horas: Malta vs. Andorra — Sky Sports e izzi.
  • 10:00 horas: Kosovo vs. Austria — Sky Sports e izzi.
  • 12:45 horas: Grecia vs. Alemania — Sky Sports e izzi.
  • 12:45 horas: República de Irlanda vs. Israel — Sky Sports e izzi.
  • 12:45 horas: Gales vs. Dinamarca — Sky Sports e izzi.
  • 12:45 horas: Países Bajos vs. Serbia — Sky Sports e izzi.
  • 12:45 horas: Portugal vs. Noruega — Sky Sports e izzi.
Los ingleses Jude Bellingham y Harry Kane (L) celebran el 0-2 durante el partido de la tercera jornada de la Liga de Naciones que han jugado Croacia e Inglaterra en Rijeka, Croacia. EFE/EPA/ANTONIO BAT
Los ingleses Jude Bellingham y Harry Kane (L) celebran el 0-2 durante el partido de la tercera jornada de la Liga de Naciones que han jugado Croacia e Inglaterra en Rijeka, Croacia. EFE/EPA/ANTONIO BAT

Agenda de la NFL

La NFL concentra buena parte de la jornada. A las 07:30 horas, los Colts enfrentan a Commanders. Desde las 11:00 se juegan Jets vs. Bears, Cowboys vs. Texans, Patriots vs. Bills, Jaguars vs. Bengals, Packers vs. Buccaneers, Titans vs. Ravens, Rams vs. Eagles y Cardinals vs. Giants. Más tarde, Dolphins se mide ante Vikings a las 14:05, mientras Broncos vs. 49ers, Chiefs vs. Raiders y Chargers vs. Seahawks comienzan a las 14:25. El cierre corresponde a Lions vs. Panthers, previsto a las 18:20 horas.

  • 07:30 horas: Colts vs. Commanders — Disney+ y ESPN.
  • 11:00 horas: Jets vs. Bears — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4.
  • 11:00 horas: Cowboys vs. Texans — NU9VE y ViX Premium.
  • 11:00 horas: Patriots vs. Bills — FOX One y FOX+.
  • 11:00 horas: Jaguars vs. Bengals — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4.
  • 11:00 horas: Packers vs. Buccaneers — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4.
  • 11:00 horas: Titans vs. Ravens — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4.
  • 11:00 horas: Rams vs. Eagles — FOX One y FOX.
  • 11:00 horas: Cardinals vs. Giants — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4.
  • 14:05 horas: Dolphins vs. Vikings — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4.
  • 14:25 horas: Broncos vs. 49ers — Canal 5 y ViX Premium.
  • 14:25 horas: Chiefs vs. Raiders — FOX One y FOX+.
  • 14:25 horas: Chargers vs. Seahawks — FOX One y FOX.
  • 18:20 horas: Lions vs. Panthers — Disney+ y ESPN.
Oct 4, 2026; Tottenham, ENG; Indianapolis Colts running back Jonathan Taylor (28) scores a touchdown during the second quarter against the Washington Commanders at Tottenham Hotspur Stadium. Mandatory Credit: Geoff Burke-Imagn Images
Oct 4, 2026; Tottenham, ENG; Indianapolis Colts running back Jonathan Taylor (28) scores a touchdown during the second quarter against the Washington Commanders at Tottenham Hotspur Stadium. Mandatory Credit: Geoff Burke-Imagn Images

En las Grandes Ligas de Beisbol, Padres enfrenta a Brewers a las 14:00 horas y Braves juega contra Dodgers a las 18:00. La NHL presenta el duelo entre Panthers y Ducks a las 18:00 horas.

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  • 14:00 horas: Padres vs. Brewers — FOX One y Tubi.
  • 18:00 horas: Braves vs. Dodgers — FOX One y FOX+.

Partidos amistosos de la Liga Mx

La Liga MX Femenil presenta dos encuentros. Chivas recibe a FC Juárez a las 17:00 horas, mientras Pachuca enfrenta a Toluca a las 19:00 horas.

  • 17:00 horas: Chivas vs. FC Juárez — Prime Video, FOX One y Tubi.
  • 19:00 horas: Pachuca vs. Toluca — FOX One y Tubi.
Un futbolista con uniforme amarillo señala hacia un costado con el brazo extendido en el campo de juego durante un partido nocturno.
El colombiano marcó el mejor gol del Clásico Nacional directo al premio Puskas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chivas y América protagonizan un partido amistoso a las 19:00 horas. El encuentro tendrá señal de FOX One y FOX.

  • 19:00 horas: Chivas vs. América — FOX One y FOX.

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