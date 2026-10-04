Agenda deportiva del domingo: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming este 4 de octubre

La agenda deportiva de este domingo 4 de octubre inició con el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 a la 01:00 horas, con transmisión de Sky Sports e izzi. En el futbol femenil inglés se disputan Brighton vs. Charlton, West Ham vs. Chelsea, Everton vs. Birmingham, Tottenham vs. London City y Aston Villa vs. Crystal Palace, todos programados a las 07:00 horas y disponibles por YouTube.
La UEFA Nations League incluye los partidos Azerbaiyán vs. Lituania a las 07:00, Malta vs. Andorra a las 10:00 y Kosovo vs. Austria a la misma hora. Más tarde se juegan Grecia vs. Alemania, República de Irlanda vs. Israel, Gales vs. Dinamarca, Países Bajos vs. Serbia y Portugal vs. Noruega, todos a las 12:45 horas por Sky Sports e izzi.
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UEFA Nations Leagues
- 07:00 horas: Azerbaiyán vs. Lituania — Sky Sports e izzi.
- 10:00 horas: Malta vs. Andorra — Sky Sports e izzi.
- 10:00 horas: Kosovo vs. Austria — Sky Sports e izzi.
- 12:45 horas: Grecia vs. Alemania — Sky Sports e izzi.
- 12:45 horas: República de Irlanda vs. Israel — Sky Sports e izzi.
- 12:45 horas: Gales vs. Dinamarca — Sky Sports e izzi.
- 12:45 horas: Países Bajos vs. Serbia — Sky Sports e izzi.
- 12:45 horas: Portugal vs. Noruega — Sky Sports e izzi.
Agenda de la NFL
La NFL concentra buena parte de la jornada. A las 07:30 horas, los Colts enfrentan a Commanders. Desde las 11:00 se juegan Jets vs. Bears, Cowboys vs. Texans, Patriots vs. Bills, Jaguars vs. Bengals, Packers vs. Buccaneers, Titans vs. Ravens, Rams vs. Eagles y Cardinals vs. Giants. Más tarde, Dolphins se mide ante Vikings a las 14:05, mientras Broncos vs. 49ers, Chiefs vs. Raiders y Chargers vs. Seahawks comienzan a las 14:25. El cierre corresponde a Lions vs. Panthers, previsto a las 18:20 horas.
- 07:30 horas: Colts vs. Commanders — Disney+ y ESPN.
- 11:00 horas: Jets vs. Bears — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4.
- 11:00 horas: Cowboys vs. Texans — NU9VE y ViX Premium.
- 11:00 horas: Patriots vs. Bills — FOX One y FOX+.
- 11:00 horas: Jaguars vs. Bengals — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4.
- 11:00 horas: Packers vs. Buccaneers — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4.
- 11:00 horas: Titans vs. Ravens — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4.
- 11:00 horas: Rams vs. Eagles — FOX One y FOX.
- 11:00 horas: Cardinals vs. Giants — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4.
- 14:05 horas: Dolphins vs. Vikings — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4.
- 14:25 horas: Broncos vs. 49ers — Canal 5 y ViX Premium.
- 14:25 horas: Chiefs vs. Raiders — FOX One y FOX+.
- 14:25 horas: Chargers vs. Seahawks — FOX One y FOX.
- 18:20 horas: Lions vs. Panthers — Disney+ y ESPN.
En las Grandes Ligas de Beisbol, Padres enfrenta a Brewers a las 14:00 horas y Braves juega contra Dodgers a las 18:00. La NHL presenta el duelo entre Panthers y Ducks a las 18:00 horas.
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- 14:00 horas: Padres vs. Brewers — FOX One y Tubi.
- 18:00 horas: Braves vs. Dodgers — FOX One y FOX+.
Partidos amistosos de la Liga Mx
La Liga MX Femenil presenta dos encuentros. Chivas recibe a FC Juárez a las 17:00 horas, mientras Pachuca enfrenta a Toluca a las 19:00 horas.
- 17:00 horas: Chivas vs. FC Juárez — Prime Video, FOX One y Tubi.
- 19:00 horas: Pachuca vs. Toluca — FOX One y Tubi.
Chivas y América protagonizan un partido amistoso a las 19:00 horas. El encuentro tendrá señal de FOX One y FOX.
- 19:00 horas: Chivas vs. América — FOX One y FOX.
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