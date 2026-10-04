México

Aumenta tensión en Morena por la alcaldía Cuauhtémoc: Dunia Ludlow renuncia al ISSSTE para buscar candidatura

La exdirectora de SuperISSSTE dejó su puesto público para integrarse al proceso interno del partido guinda, con la intención de estructurar una estrategia política completa hacia los próximos comicios locales en la CDMX

Collage de tres imágenes que muestran a un hombre con chaleco guinda de Morena y a dos mujeres, una de ellas con una blusa bordada
Dunia Ludlow deja la dirección de SuperISSSTE para participar en la contienda interna de Morena por la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. (Infobae México )
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La alcaldía Cuauhtémoc, actualmente liderada por la alcaldesa de oposición, Alessandra Rojo de la Vega, miembro del quinteto de demarcaciones en la Ciudad de México (Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo) que no están a cargo de Morena. Desde meses atrás, el diputado federal de la 4T, Arturo Ávila Anaya, había denunciado en redes sociales la falta de atención a problemáticas locales; asimismo, reveló su interés por “cambiar” las cosas; para ello, participaría en la contienda electoral.

Sin embargo, el pasado 18 de septiembre, Ávila Anaya expresó su respaldo a Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, pues señaló que es un referente dentro del movimiento de la 4T y consideró que su experiencia puede contribuir a la estrategia electoral en la demarcación. El diputado dijo que buscará reelegirse en la Cámara de Diputados como vocero del grupo parlamentario del partido guinda.

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Por su parte, Hernández Mora dijo no estar interesada en participar por la alcaldía Cuauhtémoc, sobre todo porque en la actualidad se encuentra asumiendo su responsabilidad con su partido en la designación interna de candidatos rumbo a las elecciones 2027, así como por mantener su alianza con el Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista (PVEM). Aunque la dirigente de la 4T, Ariadna Montiel Reyes, expresó que, en caso de que la exsecretaria de las mujeres busque participar en algún proceso político, será respaldada por todo su partido.

Morena busca afianzar su proyecto en la alcaldía Cuauhtémoc

Dentro de los intentos de Morena para asegurar que su proyecto de Transformación llegue a las calles de la alcaldía Cuauhtémoc, el 3 de octubre, Dunia Ludlow Deloya informó en su cuenta oficial en ‘X’ su renuncia a su cargo como directora de las tiendas SuperISSSTE en la CDMX; en su mensaje agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, por la confianza que le dieron para asumir su cargo.

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Dunia Ludlow renuncia a SuperISSSTE para buscar candidatura de Morena en Cuauhtémoc; expone información relacionada con el servicio y la oferta comercial de las Tiendas Superissste. El video incluye tomas aéreas de la ciudad, vistas del exterior de un establecimiento y recorridos por los pasillos interiores, donde se observan las zonas de cobro y estantes con productos frescos.

En entrevista con Grupo Fórmula, Ludlow narró que su renuncia a la dirección de SuperISSSTE es para participar en el proceso interno de Morena, por una coordinación del distrito 12 en Cuauhtémoc, afirmó que su salida no se debe a conflictos laborales, sino a su interés por retomar el trabajo político en la alcaldía.

Ludlow busca participar en la construcción de una fórmula de Morena para los cargos en disputa dentro de la demarcación. Su planteamiento incluye las dos diputaciones federales, las candidaturas locales y la alcaldía. Su objetivo es que el partido recupere Cuauhtémoc, y criticó que el actual gobierno haya priorizado la confrontación desde 2021.

La convocatoria incluyó los 300 distritos federales del país y el registro comenzó el 1 de octubre (fecha en la que Ludlow se registró), con cierre previsto para el día de hoy.

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