Huracán Rachel regresa a categoría 2: estos son los estados que se verán impactados con fuertes lluvias hoy domingo 4 de octubre

Un ciclón tropical avanza sobre el océano Pacífico cerca de la costa del noroeste de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El huracán Rachel volvió a alcanzar la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y mantendrá condiciones meteorológicas adversas en el Pacífico mexicano durante este domingo 4 de octubre de 2026.

De acuerdo con el aviso emitido a las 09:15 horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las bandas nubosas del ciclón provocarán lluvias muy fuertes en el sur de Baja California Sur, mientras que el oleaje elevado se extenderá por las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

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Aunque Rachel se desplaza hacia mar abierto y el pronóstico no contempla un impacto directo sobre territorio nacional, su extensa circulación todavía alcanzará el sur de la península de Baja California. Las autoridades pidieron extremar precauciones por lluvia, viento y condiciones marítimas peligrosas.

¿Dónde se encuentra el huracán Rachel?

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del huracán Rachel se localizó a 500 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema presentaba las siguientes características:

Vientos máximos sostenidos: 165 kilómetros por hora.

Rachas de viento: 205 kilómetros por hora.

Presión mínima central: 965 hectopascales.

Desplazamiento: oeste-noroeste.

Velocidad de avance: nueve kilómetros por hora.

Categoría: huracán 2 en la escala Saffir-Simpson.

Rachel había descendido a categoría 1 durante el viernes, pero recuperó fuerza entre la noche del sábado y la mañana del domingo. A las 21:00 horas del 3 de octubre, sus vientos sostenidos aumentaron nuevamente a 150 kilómetros por hora y durante la madrugada del domingo llegaron a 160 kilómetros por hora.

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Para las 09:00 horas, el ciclón alcanzó vientos de 165 kilómetros por hora, velocidad correspondiente a un huracán de categoría 2, cuyo rango comprende de 154 a 177 kilómetros por hora.

Baja California Sur tendrá lluvias muy fuertes

Las bandas nubosas de Rachel ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Baja California Sur durante las siguientes 24 horas.

De acuerdo con el aviso específico del ciclón, Baja California Sur es la única entidad donde las precipitaciones de este domingo se atribuyen directamente a Rachel. En los otros estados mencionados, los efectos señalados consistirán principalmente en oleaje elevado.

Las lluvias podrían generar:

Encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Corrientes de agua sobre calles y carreteras.

Deslaves en áreas montañosas.

Caída de rocas o tierra sobre caminos.

Reducción de visibilidad para los conductores.

Las autoridades recomendaron no cruzar calles inundadas, arroyos, ríos o vados. También solicitaron evitar los traslados innecesarios durante los periodos de mayor intensidad y consultar previamente las condiciones de las carreteras.

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En zonas propensas a inundaciones o deslaves, las familias deberán mantener preparada una mochila de emergencia, proteger documentos importantes e identificar las rutas hacia los refugios temporales más cercanos.

Viento alcanzará 70 km/h en las costas sudcalifornianas

Además de las precipitaciones, las costas de Baja California Sur registrarán viento sostenido de entre 30 y 40 kilómetros por hora, acompañado por rachas de 50 a 70 kilómetros por hora.

Los vientos podrían derribar ramas, desplazar objetos colocados en azoteas o balcones y afectar estructuras ligeras. También pueden representar un riesgo para motociclistas, ciclistas y vehículos de gran altura que circulen por carreteras expuestas.

La población deberá mantenerse alejada de árboles, postes, anuncios publicitarios, bardas y construcciones que presenten señales de inestabilidad. Se recomienda asegurar macetas, muebles y otros objetos que puedan convertirse en proyectiles.

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Las rachas pueden ser mayores en puntos costeros o elevados, aunque el centro del huracán permanezca a cientos de kilómetros de la península.

Oleaje afectará desde Baja California Sur hasta Colima

El efecto de Rachel se extenderá sobre una amplia franja del litoral del Pacífico debido al oleaje generado por su circulación.

Las costas de Baja California Sur tendrán olas de entre tres y cuatro metros de altura. En los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, el oleaje oscilará entre dos y tres metros.

Los estados afectados por las condiciones marítimas serán:

Baja California Sur: oleaje de tres a cuatro metros.

Sinaloa: olas de dos a tres metros.

Nayarit: olas de dos a tres metros.

Jalisco: olas de dos a tres metros.

Colima: olas de dos a tres metros.

El mar elevado puede ocasionar corrientes de retorno capaces de arrastrar a bañistas, incluso cuando el cielo se encuentre parcialmente despejado. Por ello, se recomienda no ingresar al agua ni permanecer sobre escolleras, rompeolas o zonas rocosas.

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Las embarcaciones menores, prestadores de servicios turísticos y pescadores deberán atender las indicaciones de las capitanías de puerto. Los cierres o restricciones a la navegación pueden modificarse conforme evolucione el sistema.

¿Cuál será la trayectoria de Rachel?

El pronóstico señala que Rachel continuará alejándose gradualmente de las costas nacionales mientras pierde intensidad.

Un mapa de la Comisión Nacional del Agua muestra el pronóstico de trayectoria del huracán Rachel de categoría 2 en el océano Pacífico frente a México.

Para la tarde de este domingo permanecerá como huracán categoría 2, aproximadamente a 555 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, con vientos sostenidos de 170 kilómetros por hora y rachas de 205.

Durante la mañana del lunes 5 de octubre todavía conservaría la categoría 2, pero por la tarde se debilitaría a huracán categoría 1. Para entonces estaría aproximadamente a 700 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro.

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El debilitamiento continuaría de la siguiente manera:

Lunes 5, 18:00 horas: huracán categoría 1, con vientos de 150 kilómetros por hora.

Martes 6, 06:00 horas: categoría 1, con vientos de 140 kilómetros por hora.

Miércoles 7, 06:00 horas: categoría 1, con vientos de 120 kilómetros por hora.

Jueves 8, 06:00 horas: tormenta tropical, con vientos de 100 kilómetros por hora.

Viernes 9, 06:00 horas: tormenta tropical, con vientos de 85 kilómetros por hora.

La trayectoria prevista mantiene el centro del ciclón sobre el océano Pacífico, cada vez más lejos de la península de Baja California.

Sin embargo, el oleaje y las lluvias pueden persistir aun cuando el huracán se aleje. La población deberá seguir los avisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, especialmente en el sur de Baja California Sur y las comunidades costeras de los estados afectados.