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Cuándo es el siguiente partido de la selección de Rafa Márquez tras perder contra Estados Unidos

México concluirá su breve gira de esta fecha FIFA frente a la Selección de Chile

La Selección Mexicana cerrará su mini gira enfrentando a Chile (X@miseleccionmx)
La Selección Mexicana cerrará su mini gira enfrentando a Chile (X@miseleccionmx)
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La Selección Mexicana perdió 3-0 ante Estados Unidos en Glendale, en la primera caída de Rafa Márquez al frente del Tricolor Mayor. El conjunto azteca encajó dos tantos a partir de equivocaciones de Raúl “Tala” Rangel y terminó el partido con un futbolista menos.

México concluirá su breve gira de esta fecha FIFA frente a la Selección de Chile, luego de sus compromisos ante Colombia, Perú y Estados Unidos.

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El jugador de Cruz Azul jugó de inicio ante el Team USA
El jugador de Cruz Azul jugó de inicio ante el Team USA (X / U.S. Soccer National Team )

Caída ante Estados Unidos

México se mantuvo en desventaja 2-0 durante el segundo tiempo, luego de dos fallas atribuidas al guardameta. Rafa Márquez realizó modificaciones con los ingresos de Armando González y Obed Vargas, pero el equipo no logró recortar la diferencia.

Mateo Chávez fue expulsado tras golpear y cachetear a un rival poco después de entrar al partido. La acción dejó a México con diez futbolistas en un momento en que buscaba recuperar el control del encuentro frente al conjunto estadounidense.

Un futbolista con el dorsal nueve abraza a aficionados con ropa con la bandera de Estados Unidos en la grada
Julian Hall anotó contra México al minuto 27' (X / U.S. Soccer National Team )

Estados Unidos aprovechó otro error defensivo para sentenciar el marcador. Álvaro Fidalgo retrasó el balón hacia Diego Campillo, quien dejó pasar la pelota, y Justin Ellis definió para el 3-0 definitivo.

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Santiago Giménez dejó la cancha durante el segundo tiempo y Armando “Hormiga” González ocupó su lugar en el ataque. La modificación formó parte de los intentos de Rafa Márquez por encontrar una reacción, aunque Estados Unidos mantuvo el control y amplió la ventaja en la recta final.

Dos futbolistas con camiseta verde y pantalón corto blanco pisan pelotas de fútbol sobre la cancha
El Tri se va a jugar un duelo importante amistoso contra Estados Unidos. (X / Selección Nacional )

Empates ante Colombia y Perú

México igualó ante Colombia y Perú antes de la derrota frente a Estados Unidos.

El seleccionado mexicano empató 1 a 1 con Colombia en un partido que contó con goles de Gilberto Mora para el conjunto azteca y de Luis Javier para el equipo cafetero.

Más tarde, México presentó una formación alternativa ante Perú. El encuentro también terminó 1 a 1, con Andrés Guzmán como autor del gol mexicano y Jairo Vélez para la Bicolor.

La Selección Nacional vive su tercera prueba con Rafa Márquez
La Selección Nacional vive su tercera prueba con Rafa Márquez (X / Selección Nacional)

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana de Rafael Márquez volverá a jugar el martes 6 de octubre ante Chile, en el que será el cuarto partido del combinado nacional dentro de este nuevo proceso.

El encuentro se disputará a las 21.00 horas en el Los Ángeles Memorial Coliseum, ubicado en California, Estados Unidos. México y Chile se medirán con planteles de nueva generación y bajo el proyecto encabezado por Márquez.

Varios hombres con ropa deportiva de la selección mexicana permanecen de pie y sentados dentro de un banquillo de campo de fútbol.
El '10' mexicano se perderá el Clásico contra Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

México vs Chile

  • Día: martes 6 de octubre de 2026.
  • Hora: 21.00 horas (tiempo del centro de México).
  • Sede: Los Ángeles Memorial Coliseum, ubicado en California, Estados Unidos.

El Tricolor buscará su primera victoria bajo el proceso de Rafa tras sumar 2 empates consecutivos y una derrota.

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