Cuándo es el siguiente partido de la selección de Rafa Márquez tras perder contra Estados Unidos

La Selección Mexicana perdió 3-0 ante Estados Unidos en Glendale, en la primera caída de Rafa Márquez al frente del Tricolor Mayor. El conjunto azteca encajó dos tantos a partir de equivocaciones de Raúl “Tala” Rangel y terminó el partido con un futbolista menos.
México concluirá su breve gira de esta fecha FIFA frente a la Selección de Chile, luego de sus compromisos ante Colombia, Perú y Estados Unidos.
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Caída ante Estados Unidos
México se mantuvo en desventaja 2-0 durante el segundo tiempo, luego de dos fallas atribuidas al guardameta. Rafa Márquez realizó modificaciones con los ingresos de Armando González y Obed Vargas, pero el equipo no logró recortar la diferencia.
Mateo Chávez fue expulsado tras golpear y cachetear a un rival poco después de entrar al partido. La acción dejó a México con diez futbolistas en un momento en que buscaba recuperar el control del encuentro frente al conjunto estadounidense.
Estados Unidos aprovechó otro error defensivo para sentenciar el marcador. Álvaro Fidalgo retrasó el balón hacia Diego Campillo, quien dejó pasar la pelota, y Justin Ellis definió para el 3-0 definitivo.
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Santiago Giménez dejó la cancha durante el segundo tiempo y Armando “Hormiga” González ocupó su lugar en el ataque. La modificación formó parte de los intentos de Rafa Márquez por encontrar una reacción, aunque Estados Unidos mantuvo el control y amplió la ventaja en la recta final.
Empates ante Colombia y Perú
México igualó ante Colombia y Perú antes de la derrota frente a Estados Unidos.
El seleccionado mexicano empató 1 a 1 con Colombia en un partido que contó con goles de Gilberto Mora para el conjunto azteca y de Luis Javier para el equipo cafetero.
Más tarde, México presentó una formación alternativa ante Perú. El encuentro también terminó 1 a 1, con Andrés Guzmán como autor del gol mexicano y Jairo Vélez para la Bicolor.
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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?
La Selección Mexicana de Rafael Márquez volverá a jugar el martes 6 de octubre ante Chile, en el que será el cuarto partido del combinado nacional dentro de este nuevo proceso.
El encuentro se disputará a las 21.00 horas en el Los Ángeles Memorial Coliseum, ubicado en California, Estados Unidos. México y Chile se medirán con planteles de nueva generación y bajo el proyecto encabezado por Márquez.
México vs Chile
- Día: martes 6 de octubre de 2026.
- Hora: 21.00 horas (tiempo del centro de México).
- Sede: Los Ángeles Memorial Coliseum, ubicado en California, Estados Unidos.
El Tricolor buscará su primera victoria bajo el proceso de Rafa tras sumar 2 empates consecutivos y una derrota.
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