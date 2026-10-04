Descarrila tren de carga en Tonila, Jalisco: Dos elementos de la Guardia Nacional mueren y tres más resultan heridos

En Tonila, Jalisco, un tren de la empresa Ferromex se descarriló dejando dos elementos de la Guardia Nacional muertos. Crédito: N+

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La noche del viernes 2 de octubre, un tren de carga de la empresa Ferromex, compuesto por 122 vagones con contenedores de mercancía diversa, descarriló en la comunidad de Tenexcamilpa, municipio de Tonila, Jalisco, cuando cubría la ruta Colima-Tlaquepaque.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación locales, el accidente involucró a la segunda locomotora de las máquinas frontales del convoy y dejó como saldo dos elementos de la Guardia Nacional muertos y tres más lesionados.

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15 elementos de la Guardia Nacional viajaban en el tren que descarriló en Tonila, Jalisco

También se reportó que los elementos de la Guardia Nacional eran parte de la Coordinación Estatal de Colima. En total, 15 agentes viajaban en el tren para brindar seguridad al convoy que tuvo un destino trágico.

El par de los elementos que perdieron la vida estaban adscritos a la Guardia Nacional en el estado de Colima.

Mientras que entre los tres lesionados se encuentra una mujer reportada en estado regular y dos hombres con lesiones leves.

Se desconoce el motivo del descarrilamiento

Hasta el momento, ninguna autoridad ha dado a conocer los motivos que provocaron el descarrilamiento, ni las circunstancias en las que la segunda locomotora frontal terminó fuera de las vías.

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Sin embargo, de manera preliminar también se descartó la presencia de materiales peligrosos en los contenedores que transportaba el tren de Ferromex.

Un tren de carga de Ferromex se descarriló en Tonila, Jalisco. Crédito: N+

Accidente ferroviario ocurrió en zona de difícil acceso

Todavía la mañana de este sábado, el acceso al sitio del accidente permanecía complicado por las condiciones del terreno. El convoy quedó en una zona a la que los vehículos de emergencia no pueden ingresar por Tonila.

Mientras que personal de Protección Civil de Tonila continuaba a la espera del arribo de vehículos ferroviarios articulados de Ferromex para llegar al lugar. Las unidades iban a realizar el traslado desde Tuxpan hacia Sayula.

Cabe señalar que la emergencia está siendo atendida por elementos de Protección Civil de Tonila, Protección Civil de Tuxpan y personal de Ferromex.

Autoridades municipales fueron las primeras en responder

Los primeros en llegar al lugar de los hechos, fueron las autoridades municipales, quienes atendieron a los elementos afectados, pero no solicitaron apoyo adicional.

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Las autoridades mantienen labores de atención en la zona del descarrilamiento. Personal de Protección Civil espera las condiciones para ingresar al sitio y realizar las acciones correspondientes.

Pese a las dificultades, los paramédicos pudieron brindar las primeras atenciones a los lesionados para su traslado a un centro médico cercano. Mientras que personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses procedió con el levantamiento de los cuerpos.

Además, hasta ahora, no se ha informado si el accidente causó daños adicionales en los 122 vagones. Tampoco se ha precisado cuándo concluirán las maniobras para retirar las unidades ferroviarias de las vías.

Dos elementos de la Guardia Nacional murieron durante el descarrilamiento de un tren en Jalisco. Crédito: X / @GNocturnaMX

Sheinbaum sancionó a empresas por derrame en Sonora

El pasado 23 de septiembre, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno interpuso más de 160 sanciones ferroviarias por falta de infraestructura en sus vías, luego de que un tren de la empresa Ferromex tuviera un descarrilamiento que provocó el derrame de hidrosulfuro de sodio en Sonora.

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“En lo que va entre 2025 y 2026 también, son más de ciento sesenta sanciones que se han puesto a las ferroviarias por motivos de fallas de infraestructura”, afirmó Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), durante la conferencia de prensa “Mañanera del pueblo”.

Además, el funcionario detalló que más de 160 sanciones fueron impuestas a empresas ferroviarias en el periodo referido, ante un cuestionamiento por el descarrilamiento y derrame de hidrosulfuro de sodio en Nico, Sonora.

Derrame de hidrosulfuro de sodio en Sonora

El descarrilamiento de un tren de carga de Ferromex en Naco, Sonora, provocó el derrame de cerca de 60 mil litros de hidrosulfuro de sodio. Parte de la sustancia llegó a un arroyo temporal cercano a la zona del accidente.

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Comunicado Oficial.

La empresa Ferromex realizó labores de contención y comenzó el trasvase de mil 700 litros que permanecían en uno de los carros tanque. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de forma temporal el área el 29 de julio, mientras especialistas revisaban posibles afectaciones al suelo, el cauce y el manto acuífero.

No han sido los mejores meses para la empresa Ferromex, ya que, en julio, fueron responsables de un derrame de material peligroso en Sonora y, ayer, uno de sus trenes descarriló en Jalisco y dos elementos de la Guardia Nacional murieron.