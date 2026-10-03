México

Era cocaína y no suplemento vitamínico: detienen a sujeto que buscaba ingresar a Nuevo León con casi 100 litros de droga líquida

Autoridades federales también detuvieron a una persona que presuntamente arribó de Colombia con la droga

Autoridades detuvieron a un hombre que llevaba más de 94 litros de cocaína en el Aeropuerto de Apodaca, Nuevo León. Crédito: FGR
Autoridades detuvieron a un hombre que llevaba más de 94 litros de cocaína en el Aeropuerto de Apodaca, Nuevo León. Crédito: FGR
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Este sábado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que aseguró 94.5 litros de cocaína líquida y detuvo a una persona que arribó de Colombia, con la droga, al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, en Apodaca, Nuevo León.

De acuerdo con un comunicado emitido hoy por la FGR, Miguel ‘N’ llegó de Colombia al Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo “junto con botellas que simulaban ser suplemento multivitamínico, que contenían 94 litros 500 mililitros de cocaína por lo que fue detenido” y la Fiscalía dio paso a la investigación respectiva.

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FGR decomisa más de 94 litros de cocaína líquida en el Aeropuerto Mariana Escobedo de Nuevo León

La institución a cargo de Ernestina Godoy Ramos también reveló que elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), hicieron del conocimiento del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Federal en Nuevo León, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), el hallazgo de cuatro maletas, con el apoyo de un binomio canino, en las que encontraron las 189 botellas con el narcótico.

De acuerdo con información consultada por Infobae México, Miguel Alejandro Castañeda Bañuelos, Miguel ‘N’, así como los indicios asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que dio paso a la integración de la carpeta de investigación por el posible delito contra la salud.

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Además, el MPF continuará con el desarrollo de las diligencias correspondientes, con el objetivo de determinar lo que conforme a derecho proceda.

Detienen a Miguel 'N' por presuntamente transporta cocaína en el aeropuerto de Apodaca. Crédito: FGR
Detienen a Miguel 'N' por presuntamente transporta cocaína en el aeropuerto de Apodaca. Crédito: FGR

Detienen a mujer con cigarros y vapeadores de marihuana en aeropuerto de Nuevo León

El pasado 11 de septiembre, también en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Apodaca, Nuevo León, fue detenida una mujer identificada como Aranxa ‘N’, a quien le aseguraron cuatro kilogramos de marihuana, además de 400 cigarros, 280 vaporizadores de cannabis sativa y 40 vapeadores de THC.

Genera conmoción en homicidio de una familia en Montemorelos

Los casos de violencia y criminalidad no dan tregua en la entidad que gobierna el emecista Samuel García, ya que, ayer, medios locales, reportaron que un adolescentes de 14 años sobrevivió al multihomicidio de una familia en Montemorelos, Nuevo León.

El joven también habría presenciado el momento en el que Cinthia Abigail Tamez Rivera mató a una de las personas que se encontraba dentro de la vivienda, reportaron fuentes cercanas a la investigación.

Cabe recordar que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, Tamez Ramírez es la principal sospechosa de haber matado a sus tres hijos y a su pareja sentimental para, posteriormente, quitarse la vida; aunque las indagatorias continúan.

FGR y autoridades locales aseguraron más de 94 litros de cocaína en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo. Crédito: FGR
FGR y autoridades locales aseguraron más de 94 litros de cocaína en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo. Crédito: FGR

Respecto al adolescente que sobrevivió, se encontraba en el interior del domicilio del fraccionamiento Los Nogales cuando inició el ataque. De acuerdo con reportes locales, Tamez Rivera lo habría visto dentro de la casa, pero no disparó contra él. El menor logró esconderse y permaneció ahí hasta que terminó la agresión.

Sobreviviente es clave para esclarecer la secuencia del caso

Cabe señalar que la presencia del adolescente podría ser una pieza de vital importancia para esclarecer la secuencia de los homicidios, particularmente, todo lo sucedido dentro del domicilio.

No obstante, la declaración deberá ser analizada por la Fiscalía estatal bajo los protocolos correspondientes, ya que se trata de un testigo de 14 años.

También ha trascendido que el adolescente no sería hijo de ninguna de las víctimas, sino hijo de una expareja sentimental de Cinthia Abigail y se encontraba bajo su cuidado cuando ocurrió el multihomicidio.

Queda en custodia del DIF estatal

Una vez que las autoridades arribaron al lugar de los hechos, el joven en cuestión quedó bajo resguardo y fue trasladado al DIF estatal.

Binomios caninos ayudaron a encontrar la droga. Crédito: FGR
Binomios caninos ayudaron a encontrar la droga. Crédito: FGR

Con las pruebas balísticas, las cámaras de seguridad y otros indicios recabados por las autoridades neolonesas, la declaración del adolescente podría ser esa pieza que falta para determinar qué ocurrió dentro del inmueble y reconstruir los hechos.

Días tensos en Nuevo León, luego del multihomicidio en Montemorelos, la FGR aseguró más de 94 litros de cocaína y detuvo a un hombre en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Apodaca.

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