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Tunden a La Adictiva por transfobia contra Karina Torres: cuestionan actitud en La Casa de los Famosos México

La final del reality show está a la vuelta de la esquina y la controversia no termina

La influencer ya cambió de look y este es el resultado final (X/soykaritorres)
La influencer ya cambió de look y este es el resultado final (X/soykaritorres)
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La Adictiva enfrenta una ola de críticas en redes sociales luego de que usuarios acusaran a la agrupación de transfobia contra Karina Torres durante su presentación en La Casa de los Famosos México.

El señalamiento surgió después de que los integrantes de la banda saludaran de beso a todas las habitantes mujeres, con excepción de Torres, quien es una mujer trans finalista de la cuarta temporada del reality.

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El episodio ocurrió durante el concierto privado que la agrupación de música regional mexicana ofreció el viernes 2 de octubre, como parte de la última fiesta de la temporada transmitida en la gala en vivo de Canal 5. La presentación formó parte de una celebración que reunió a los finalistas con varios excompañeros eliminados del programa.

Usuarios señalan un trato diferenciado hacia Karina Torres

Karina Torres llega a la final. Usuarios acusan a La Adictiva de transfobia (Televisa)
Karina Torres llega a la final. Usuarios acusan a La Adictiva de transfobia (Televisa)

El reclamo en redes sociales se centró en la forma de saludo que los integrantes de La Adictiva tuvieron con las habitantes del reality. Según los señalamientos, cada una de las mujeres presentes recibió un saludo de beso por parte de los músicos, mientras que Torres fue la única excluida de ese gesto.

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Para los usuarios que difundieron el episodio, la omisión no correspondió a un descuido aislado sino a un trato diferenciado motivado por la identidad de género de la finalista. El momento se viralizó en cuestión de horas, con capturas y clips del concierto circulando ampliamente entre seguidores del programa.

La Adictiva se presentó como parte de la recta final del reality

Karina Torres llega a la final. Usuarios acusan a La Adictiva de transfobia (Televisa)
Karina Torres llega a la final. Usuarios acusan a La Adictiva de transfobia (Televisa)

La agrupación ingresó a la casa dos días antes de la gran final, programada para este domingo 4 de octubre a las 20:30 horas, con transmisión por Las Estrellas y ViX. La producción abrió nuevamente las puertas del inmueble para que todos los participantes eliminados de la temporada regresaran a celebrar junto a los cinco finalistas.

Los cinco finalistas que compartieron la fiesta con La Adictiva fueron Mariana Ochoa, Karina Torres, Gema Garoa, Memo Schutz y Ese Pérez, quienes disputan un premio de 4,000,000 de pesos. La velada se ambientó como la última reunión temática de la cuarta temporada del reality, con la presentación musical de la banda como parte central del evento.

Karina Torres llega a la final

Karina Torres llama “corriente” a marca patrocinadora de La Casa de los Famosos México 2026 (Redes Sociales)
Karina Torres llama “corriente” a marca patrocinadora de La Casa de los Famosos México 2026 (Redes Sociales)

La lista definitiva de finalistas quedó conformada luego de la eliminación de Yahir durante la gala del jueves, que dejó el camino libre para que Gema Garoa, Mariana Ochoa, Ese Pérez, Memo Schutz y Torres disputaran el triunfo de la temporada. La gran final de este domingo definirá al ganador de la cuarta edición del reality producido para Las Estrellas.

El señalamiento contra La Adictiva ocurre en un momento de alta exposición mediática para Torres, a días de conocerse al ganador del programa. La recta final del reality ha estado marcada por reencuentros, anécdotas del pasado de los habitantes y celebraciones con artistas invitados, entre ellas la de La Adictiva.

Hasta el momento, ni la producción de La Casa de los Famosos México ni representantes de la agrupación han emitido una postura pública sobre los señalamientos de transfobia derivados del concierto del viernes 2 de octubre. La discusión continúa activa en redes sociales conforme se aproxima la transmisión de la gran final.

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