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Gignac visita La Bombonera junto a Riquelme y confiesa: “Mi sueño también era jugar acá, pero no se pudo”

Tras finalizar su contrato con Tigres, el ídolo francés acudió a la casa de Boca Juniors y dejó un par de declaraciones sobre su futuro profesional

En su visita, Gignac presenció la victoria 3-0 ante el Union y comparó el ambiente con su paso por el Olympique de Marsella, donde solía ver banderas de Boca y de la Selección Argentina. (X/ @BocaJrsOficial)
En su visita, Gignac presenció la victoria 3-0 ante el Union y comparó el ambiente con su paso por el Olympique de Marsella, donde solía ver banderas de Boca y de la Selección Argentina. (X/ @BocaJrsOficial)
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La visita de André-Pierre Gignac a La Bombonera tuvo el tono de una cuenta pendiente. El delantero francés presenció el triunfo 3-0 de Boca Juniors ante Unión, acompañado por Juan Román Riquelme, y volvió a hablar de una historia que estuvo cerca de escribirse con la camiseta azul y oro.

Lejos de limitarse a una presencia protocolar, Gignac dejó una confesión que data desde su niñez y reavivó el recuerdo de su frustrado pase al club argentino.

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El delantero francés afirmó que desde su infancia en Marsella creció con la presencia de banderas de Boca Juniors en el estadio del Olympique. (Crédito especial: X/ @ElCanaldeBoca)

En una entrevista con El Canal de Boca, el exjugador de Tigres admitió que su deseo de jugar para el xeneize estuvo muy cerca de concretarse.

Gignac recordó el sueño que no pudo cumplir con Boca

La relación de André-Pierre Gignac con Boca no comenzó con rumores de mercado ni con su visita a Buenos Aires.

El delantero situó ese vínculo en su infancia, cuando creció en Marsella y conoció desde lejos la pasión que rodea al futbol argentino. Explicó que en el estadio de Olympique convivían referencias al club argentino y a la Selección Argentina.

El exjugador del Olympique de Marsella comparó la constante exigencia del público de Boca Juniors con la que vivió en el futbol francés. (@OM_Espanol)
El exjugador del Olympique de Marsella comparó la constante exigencia del público de Boca Juniors con la que vivió en el futbol francés. (@OM_Espanol)

Al repasar aquellos años, el francés recordó el origen de una identificación que mantuvo a lo largo de su carrera: “Desde chiquito en Marsella siempre teníamos la bandera de Boca y de Argentina en el estadio”.

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De esta manera, la visita le permitió cumplir un deseo que había quedado postergado entre sus etapas en Francia y México. Antes de seguir el encuentro desde uno de los palcos, el delantero resumió lo que representaba estar en el estadio: “Es un gran placer estar aquí esta noche y quiero gritar goles”.

Juan Román Riquelme recibió al francés durante el triunfo ante Unión

La imagen de Gignac junto a Riquelme generó atención por la cercanía entre ambos y por el presente del atacante, que todavía no comunica una decisión definitiva sobre su futuro profesional.

  • El francés siguió el partido desde uno de los palcos de La Bombonera, con una camiseta de Boca y el número 10, dorsal asociado a la carrera de Riquelme.
  • El presidente de Boca compartió el encuentro con el delantero y ambos intercambiaron camisetas: Gignac recibió una del club y Riquelme posó con una de la Selección de Francia.
  • También se sumó al aliento de los hinchas con un “Allez, Boca”.
André-Pierre Gignac presenció la victoria 3-0 de Boca Juniors ante Unión en La Bombonera junto al presidente Juan Román Riquelme. (RS)
André-Pierre Gignac presenció la victoria 3-0 de Boca Juniors ante Unión en La Bombonera junto al presidente Juan Román Riquelme. (RS)

Gignac también encontró similitudes entre el clima que rodea al equipo argentino y el que conoció en Olympique de Marsella, club donde se formó. Para él, ambos viven bajo una exigencia constante de sus hinchas: “Cuando todo va bien es increíble; cuando va mal es complicado”.

El futuro de la leyenda de Tigres aún no está resuelto

La visita a Buenos Aires llegó después del cierre de la etapa de André-Pierre Gignac en Tigres UANL, donde jugó durante más de una década y se convirtió en el máximo goleador de la institución.

El delantero terminó su vínculo con el club mexicano, aunque todavía no anunció de forma oficial su retiro del futbol profesional.

Antes de viajar a Argentina, Gignac mostró su pasaporte mexicano tras completar el proceso de naturalización. El documento reforzó el vínculo que construyó con México desde su llegada a Monterrey en 2015 y durante su extensa carrera con el conjunto universitario.

André-Pierre Gignac concluyó su etapa en Tigres UANL después de diez años y se consolidó como el máximo goleador histórico del club. REUTERS/Eloisa Sanchez
André-Pierre Gignac concluyó su etapa en Tigres UANL después de diez años y se consolidó como el máximo goleador histórico del club. REUTERS/Eloisa Sanchez

El francés admitió que todavía analiza qué camino tomará después de su salida de Tigres. Durante su entrevista evitó anticipar una decisión y dejó abierta la posibilidad de seguir ligado a las canchas: “Con la carrera larga que tuve, no sé qué hacer todavía, pensándolo bien”.

Así, la noche junto a Juan Román Riquelme y su recuerdo del pase frustrado reavivaron la relación simbólica con Boca. Los felinos contemplarían que el francés pueda integrarse a futuro en otra función dentro de la estructura del club, aunque Gignac no confirmó si aceptará una etapa fuera del campo.

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