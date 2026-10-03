Guillermo del Toro recuerda grandes películas destrozadas por la crítica para defender Digger de Iñárritu

El director mexicano Guillermo del Toro defiende Digger en sus redes sociales (@FICM)

Guardar

Guillermo del Toro recurrió a su cuenta de X para defender Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, mencionando el caso de filmes como El gran Lebowski, El rey de la comedia y El consejero como ejemplos de obras que recibieron críticas negativas en su estreno y que con el tiempo fueron revaloradas por la audiencia.

La defensa de Del Toro se produjo apenas un día después del estreno de Digger en cines mexicanos, el 1 de octubre, en medio de una recepción crítica dividida que incluye un 52% de aprobación en Rotten Tomatoes a partir de más de 100 reseñas y 44 puntos de 100 en Metacritic con 41 críticas contabilizadas.

PUBLICIDAD

El origen de la polémica: una reseña que recomendaba esperar al streaming

Guillermo del Toro mostró respeto al filme de Alejandro González Iñárritu (REUTERS)

La controversia comenzó cuando un medio especializado publicó en X su reseña de Digger con un mensaje que advertía que “la experiencia en el cine no cambiará tu opinión sobre Digger” y sugería que las risas provocadas por la cinta serían las mismas cuando llegara a HBO Max. Del Toro citó la publicación y calificó el encabezado como “completamente mezquino”.

“Ámala o no. Y, sí, yo sí. La película cumple en escala, ambición y alcance a nivel de pantalla cinematográfica. Audaz, atrevida y cinematográficamente compleja. Definitivamente una experiencia para el cine”, escribió el cineasta en su publicación original del 1 de octubre.

PUBLICIDAD

La lista de películas incomprendidas que Del Toro usó como respaldo

Jeff Bridges en 'El Gran Lebowski'

La conversación en redes sociales se amplió cuando un usuario compartió con Del Toro una relación de filmes que fueron rechazados por la crítica o el público en su momento, pero que posteriormente alcanzaron un estatus de obras revaloradas. El director mexicano respondió mencionando títulos como El gran Lebowski y El rey de la comedia dentro de ese grupo de películas que, con los años, cambiaron su percepción pública.

Del Toro incluyó también El consejero, dirigida por Ridley Scott, aunque matizó que se trata de un caso particular: “Para mí, sé que todavía no es algo aceptado”, escribió sobre esa cinta, reconociendo que su reivindicación como obra valiosa no cuenta aún con consenso generalizado entre crítica y público.

PUBLICIDAD

Alfonso Cuarón se suma a la defensa con otra lista de clásicos replanteados

Cuarón se suma a la defensa de Digger. REUTERS/Sarah Meyssonnier

El respaldo a Digger no se limitó a Del Toro. Alfonso Cuarón, director de Roma, publicó en X sus propias comparaciones entre críticas negativas que recibieron ciertas películas al estrenarse y la forma en que esas mismas obras son valoradas en la actualidad. Entre los títulos que mencionó Cuarón se encuentran Blade Runner, 2001: Una odisea del espacio, Metrópolis y El resplandor.

La coincidencia de dos de los cineastas mexicanos más reconocidos internacionalmente defendiendo públicamente el trabajo de Iñárritu refleja el peso que tiene la cinta dentro del circuito de directores conocido como “los tres amigos”, integrado también por el propio realizador de Birdman y Bardo.

PUBLICIDAD

Las críticas más duras contra Digger

Esta imagen, difundida por Warner Bros. Pictures, muestra a Ross Hatt, izquierda, y a Tom Cruise en una escena de "Digger". (Warner Bros. Pictures via AP)

Entre las reseñas más severas que motivaron la reacción de Del Toro se encuentra la de Peter Bradshaw, de The Guardian, quien cuestionó que la sátira ambiental de la cinta resulte “superficial y autocomplaciente” pese al trabajo visual de Emmanuel Lubezki. David Rooney, de The Hollywood Reporter, tituló su texto como una combinación “hecha en el infierno de la grandilocuencia” y comparó el proyecto con Babylon y Amsterdam.

Owen Gleiberman, de Variety, señaló que la cinta aspira a ser una especie de Dr. Strangelove sobre el cambio climático, pero que se apoya demasiado en la sobreactuación y en un discurso ambiental explícito. David Ehrlich, de IndieWire, la definió como un “tiro fallido” surrealista sobre el autoengaño colectivo, aunque reconoció elementos más certeros que en Birdman o Bardo.

PUBLICIDAD

También existen defensas sólidas entre la crítica especializada

Esta imagen, difundida por Warner Bros. Pictures, muestra a Tom Cruise (izquierda) y Riz Ahmed en una escena de "Digger". (Warner Bros. Pictures via AP)

No todas las reseñas resultaron negativas. Nicholas Barber, de la BBC, destacó la escala de la actuación de Tom Cruise y la convicción con la que la película aborda su mensaje ambiental, al punto de considerar que el exceso forma parte de su atractivo. Liz Shannon Miller, de Consequence, calificó el proyecto como uno de los mayores riesgos asumidos por Cruise en su carrera, al usar su estatus de estrella para satirizar a quienes concentran el poder.

Drew Taylor, de TheWrap, reconoció la originalidad de la propuesta, aunque advirtió que no será una película para todo público. La división también se refleja en el trabajo de dirección: mientras algunos críticos elogian el ritmo y la propuesta conceptual de Iñárritu, otros consideran que la narración resulta desconcertante y que la sátira no logra sostener con la misma eficacia sus distintas capas temáticas.

PUBLICIDAD

El impacto financiero y la incertidumbre sobre su taquilla de estreno

La producción, protagonizada también por John Goodman, Riz Ahmed, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Emma D’Arcy, tuvo un presupuesto que Iñárritu confirmó en 125,000,000 dólares, aunque Variety reportó, según cuatro fuentes conocedoras del proyecto, que la cifra real osciló entre 160,000,000 y 180,000,000 dólares debido a retrasos durante el rodaje.

Considerando los gastos de promoción y la distribución de taquilla entre exhibidores y estudio, Digger necesitaría recaudar unos 40,000,000 dólares durante su fin de semana de estreno para proyectar su rentabilidad. Los pronósticos menos optimistas señalan que la cinta no generaría ni la mitad de esa cifra al cerrar el domingo.

PUBLICIDAD