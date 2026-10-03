Ataque directo en bar de Zamora deja tres hombres y una mujer muertos: hay otros 3 heridos

La agresión directa ocurrió cerca de las 23 horas del pasado 2 de octubre. Crédito: Redes sociales / Google Maps

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Un ataque con armas de fuego dejó cuatro personas muertas —tres hombres y una mujer— y tres heridos más la noche del viernes 2 de octubre en el bar El Nuevo Quijote, ubicado en la colonia Las Fuentes del municipio de Zamora, Michoacán. La Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmó que el ataque ocurrió entre integrantes de células delictivas, sin especificar de cuáles se trató.

El hecho se registró alrededor de las 23:00 horas, cuando el grupo de criminales armados irrumpió con rifles de alto calibre contra los comensales del establecimiento. Según reportes extraoficiales, las víctimas escuchaban música regional mexicana, incluidos narcocorridos.

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Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México confirmaron que se trató de un ataque directo contra las víctimas, sin que hasta el momento se precisara si los agresores buscaban a alguna de ellas en particular. En total, entre los muertos y los heridos, la cifra fue de siete.

Ejército, Guardia Nacional y Guardia Civil operaron en la zona tras el ataque

Personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Guardia Civil de Michoacán y la Policía Municipal acudió al sitio del ataque, de acuerdo con un reporte en vivo transmitido por el medio Noticias Alerta Michoacán la noche del viernes. Tránsito Municipal cerró la circulación en la avenida Virrey de Mendoza, desde la calle Fresno hasta la avenida del Bosque, en el fraccionamiento Las Fuentes.

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Inmediaciones del bar donde ocurrió la agresión. Crédito: Facebook - Red 113

Un hombre con impacto de arma de fuego en la cabeza fue trasladado a un hospital particular de Zamora, donde permaneció en estado reservado, según el mismo reporte en vivo.

En ese momento se reportaba que había cerca de 5 víctimas mortales, cifra que las autoridades estatales corrigieron hasta este 3 de octubre, confirmando que fueron 4 los descensos. Los tres heridos restantes, todos hombres, recibieron atención en diversos hospitales de la ciudad, conforme al comunicado oficial de la SSP Michoacán.

La transmisión de Noticias Alerta Michoacán detalló que, al momento del reporte, no se contaba con la identidad de las víctimas ni con características adicionales sobre ellas. El operativo de búsqueda de los responsables continuó activo en la región de Zamora con la participación conjunta de las corporaciones federales, estatales y municipales desplegadas en el lugar.

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SSP Michoacán y Policía Zamora reforzaron la vigilancia en Las Fuentes

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó, a través de un comunicado oficial, que la Guardia Civil mantiene un despliegue de seguridad en la zona tras el ataque, en coordinación con las autoridades municipales de Zamora. La dependencia precisó que la Fiscalía General del Estado realizó las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Por su parte, la Policía Zamora publicó un comunicado en su página de Facebook en el que confirmó la cifra de cuatro personas fallecidas y tres lesionadas por arma de fuego. La corporación municipal informó que reforzó la presencia y los recorridos de vigilancia en la colonia Las Fuentes como respuesta inmediata al ataque.

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Ambos comunicados oficiales coincidieron en que la Fiscalía General del Estado de Michoacán llevó a cabo las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido. Ninguno de los dos documentos detalló el nombre del establecimiento ni el tipo de armamento utilizado, datos que se conocieron a través de reportes periodísticos posteriores.

El ataque estaría relacionado con pugnas entre cárteles

De acuerdo con reportes de la agencia EFE, la Fiscalía del estado informó que, según testigos, el ataque fue perpetrado por un grupo de hombres armados que disparó rifles de asalto contra varios comensales dentro del bar El Nuevo Quijote. La agencia precisó que las primeras investigaciones atribuyeron el hecho a pugnas entre cárteles del narcotráfico.

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Según EFE, la disputa se relacionó con el control de la producción y el tráfico de drogas, además de otras actividades criminales como la extorsión a empresarios, comerciantes y transportistas en la región. La agencia citó a autoridades federales, que identificaron la operación en Zamora de tres organizaciones: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios y el Cártel de Los Reyes.

Estos tres grupos formaron parte de los 16 cárteles que, según la misma fuente, delinquieron en algunos de los 113 municipios que integran Michoacán. EFE reportó además que los agresores huyeron del lugar a bordo de distintos vehículos y que los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense, a la espera de ser identificados y reclamados por sus familiares.

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